અજમેર દરગાહ પહેલા હતું શિવ મંદિર, કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી ASI સર્વેની માંગ
Ajmer Sharif Controversy: અજમેર દરગાહ મૂળ શિવ મંદિર હોવાનો દાવો કરીને, મહારાણા પ્રતાપ સેનાના પ્રમુખ રાજવર્ધન સિંહ પરમારે જિલ્લા કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. અરજીમાં ASI દ્વારા સર્વેની માંગ કરવામાં આવી હતી. 2024માં, હિન્દુ સેનાના પ્રમુખ વિષ્ણુ ગુપ્તાએ પણ આવી જ અરજી દાખલ કરી હતી. અજમેર દરગાહ ખ્વાજા મોઈનુદ્દીન ચિશ્તીને સમર્પિત એક મુખ્ય મુસ્લિમ તીર્થ સ્થળ છે, જે મુઘલ સમ્રાટ હુમાયુ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું.
Ajmer Sharif Controversy: અજમેરની જિલ્લા કોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે અજમેર દરગાહ મૂળ શિવ મંદિર હતું અને સર્વેની માંગ કરવામાં આવી છે. આ અરજી મહારાણા પ્રતાપ સેનાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ રાજવર્ધન સિંહ પરમારે દાખલ કરી હતી.
અરજદારનો દાવો શું છે?
રાજવર્ધન સિંહ પરમારે કહ્યું કે, અજમેર દરગાહ મૂળ શિવ મંદિર હતું અને બાદમાં તેને દરગાહમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું. હું લાંબા સમયથી આ મુદ્દા સામે લડી રહ્યો છું. અગાઉ રાષ્ટ્રપતિને એક અરજી સુપરત કરવામાં આવી હતી, જે પછી રાજસ્થાનના મુખ્ય સચિવને મોકલવામાં આવી હતી. તેમણે ASI દ્વારા સર્વેની પણ માંગ કરી છે.
કાનૂની પ્રક્રિયા શું છે?
વરિષ્ઠ વકીલ એ.પી. સિંહે જણાવ્યું હતું કે આજે અજમેરના જિલ્લા ન્યાયાધીશની કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે પ્રાચીન સમયમાં આ સ્થળ ભગવાન શિવને સમર્પિત મંદિર હતું.
2024માં, હિન્દુ સેનાના પ્રમુખ વિષ્ણુ ગુપ્તાએ સમાન અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે આ મંદિરને હિન્દુ મંદિર જાહેર કરવામાં આવે.
અજમેર શરીફ દરગાહનો ઇતિહાસ શું છે?
અજમેર શરીફ દરગાહને ભારતના મુખ્ય મુસ્લિમ તીર્થસ્થાનોમાંનું એક માનવામાં આવે છે અને તે અજમેરમાં એક પ્રખ્યાત સીમાચિહ્ન છે. ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તી એક પર્શિયન સૂફી સંત હતા, જેમણે 1192થી 1236 એડી સુધી અજમેરમાં નિવાસ કર્યો હતો. મુઘલ સમ્રાટ હુમાયુએ સંતની યાદમાં આ સ્થાન બનાવ્યું હતું, અને તેમની કબર અહીં સ્થિત છે. અકબર અને શાહજહાંના શાસનકાળ દરમિયાન આ મંદિર સંકુલમાં મસ્જિદો બનાવવામાં આવી હતી.
