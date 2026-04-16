Akasa અને SpiceJet ના વિમાનોમાં ટક્કર, દિલ્હી એરપોર્ટ પર ટળી મોટી દુર્ઘટના

આ દુર્ઘટના બાદ સ્પાઇસજેટના વિમાનને હાલ દિલ્હી એરપોર્ટ પર ગ્રાઉન્ડ કરી દેવામાં આવ્યું છે. બીજીતરફ અકાસા એરલાઈનનું ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલું વિમાન પણ ઓપરેશનથી બહાર છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:22 PM IST
  • દિલ્હી એરપોર્ટ પર બે વિમાનો વચ્ચે થઈ ટક્કર
  • મુસાફરો અને ક્રૂને સુરક્ષિત બહાર કઢાયા
  • બંને કંપનીએ દુર્ઘટના પર આપી પ્રતિક્રિયા

દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ગુરૂવારે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ હતી. સ્પાઇસજેટનું B737-700  વિમાન એરપોર્ટ પર ટેક્સીઇંગ કરી રહ્યું હતું ત્યારે તે અકાસા એરના ઉભેલા વિમાન સાથે અથડાયું હતું. આ ટક્કરમાં સ્પાઇસજેટના વિમાનની જમણી તરફથનું વિંગલેટ ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયું છે. સાથે અકાસા એરના વિમાનની ડાબી તરફથનું હોરિઝોન્ટલ સ્ટેબલાઇઝર પણ ડેમેજ થઈ ગયું. આ દુર્ઘટના બાદ સ્પાઇસજેટના વિમાનને દિલ્હી એરપોર્ટ પર ગ્રાઉન્ડ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

બીજી એરલાઈનનું ડેમેજ થયેલું વિમાન પણ ઓપરેશનથી બહાર છે. અકાસા એરના પ્રવક્તાએ કહ્યું- અકાસા એરનું વિમાન જે દિલ્હીથી હૈદરાબાદ માટે ઉડાન QP 1406 સંચાલિત કરી રહ્યું હતું, તેણે 16 એપ્રિલ 2026ના બે  (bay) પરત ફરવું પડ્યું. શરૂઆતી જાણકારી પ્રમાણે અકાસાનું વિમાન સ્થિર ઉભેલું હતું, ત્યારે બીજી એરલાઈનનું વિમાન તેની સાથે ટકરાયું હતું. બધા યાત્રિકો અને ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા છે. અમારી ગ્રાઉન્ડ ટીમો યાત્રિકોને જલ્દી હૈદરાબાદ પહોંચાડવા માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી રહી છે.

સ્પાઇસજેટના પ્રવક્તાએ કહ્યું- 16 એપ્રિલે દિલ્હી એરપોર્ટ પર ટેક્સી કરવા સમયે સ્પાઇસજેટનું એક B737-700 વિમાન દુર્ઘટનાનું શિકાર થઈ ગયું, જેના કારણે તેના જમણા વિંગલેટ અને બીજી એરલાઈનના વિમાનને પણ નુકસાન પહોંચાજ્યું છે. સ્પાઇસજેટે વિમાનને દિલ્હીમાં રોકી દીધું છે.

આ ઘટના બાદ બંને વિમાનોને ઠીક કરવા અને તપાસ કરવા માટે લઈ જવાની તૈયારી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે લેહથી આવેલું સ્પાઇસજેટનું વિમાન ગેટ તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું અને અકાસા એરનું વિમાન હૈદરાબાદ માટે પાછળ હટી રહ્યું હતું.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

