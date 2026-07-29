/કર્ણાટકમાંથી ડરામણો રિપોર્ટ: 7,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ HIV પોઝિટિવ, કૉલેજમાં સ્ક્રીનિંગ કેમ્પનો સખત આદેશ

Karnataka HIV Report: કર્ણાટક સરકારે રાજ્યની તમામ કૉલેજોમાં HIV તપાસ અને કાઉન્સેલિંગને લઈને મોટું પગલું ભર્યું છે. રાજ્ય એઇડ્સ નિવારણ સોસાયટીના વિશેષ નિર્દેશ બાદ સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે હવે સરકારી, સહાયતા પ્રાપ્ત (એડેડ) અને ખાનગી કૉલેજોમાં નિયમિતપણે HIV ટેસ્ટિંગ અને જાગરૂકતા શિબિરો આયોજિત કરવામાં આવશે. આ કેમ્પોનો ઉદ્દેશ્ય યુવાનોમાં સંક્રમણની સમયસર ઓળખ કરવી અને તેમને આવશ્યક પરામર્શ (કાઉન્સેલિંગ) ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે.
નેશનલ એઇડ્સ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (NACO) ના અહેવાલ મુજબ, HIV થી પ્રભાવિત લોકોની સંખ્યાના મામલે કર્ણાટક દેશમાં ત્રીજા સ્થાને છે. રાજ્યમાં હાલમાં આશરે 2.60 લાખ લોકો HIV સાથે જીવન જીવી રહ્યા છે. આમાંથી લગભગ 2.05 લાખ દર્દીઓ સારવાર કરાવી રહ્યા છે, જ્યારે આશરે 54 હજાર લોકોને અત્યાર સુધી એ પણ ખબર નથી કે તેઓ HIV થી સંક્રમિત છે. આરોગ્ય વિભાગ માટે આ જ સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
18 થી 35 વર્ષના યુવાનોમાં ઝડપથી વધ્યું સંક્રમણ
આંકડાઓથી ખબર પડે છે કે HIV સંક્રમણ સૌથી ઝડપથી 18 થી 35 વર્ષની વય જૂથમાં ફેલાઈ રહ્યું છે. વર્ષ 2023-24 માં આ વય જૂથમાં HIV સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા આશરે 44,500 હતી, જે 2025-26 માં વધીને લગભગ 66,600 થઈ ગઈ. એટલે કે બે વર્ષની અંદર કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે. તાજા આંકડા મુજબ, 18 થી 25 વર્ષની વયના 7,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓમાં હાલમાં જ HIV સંક્રમણની પુષ્ટિ થઈ છે. આ આંકડાઓએ આરોગ્ય વિભાગ અને રાજ્ય સરકારની ચિંતા વધારી દીધી છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ વય જૂથ સુધી જાગરૂકતા, સમયસર તપાસ અને સાચું પરામર્શ પહોંચાડવું સંક્રમણ અટકાવવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.
વિદ્યાર્થીઓ માટે શરૂ થશે વિશેષ આરોગ્ય પહેલ
કર્ણાટકની વિશ્વેશ્વરૈયા ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (VTU) એ પોતાની તમામ સંલગ્ન એન્જિનિયરિંગ કૉલેજોને વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ હેલ્થ કેમ્પ આયોજિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ કેમ્પોમાં HIV સ્ક્રીનિંગ, જાગરૂકતા અને કાઉન્સેલિંગ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. યુનિવર્સિટીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પૂરી પ્રક્રિયા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ અને રિપોર્ટ સંપૂર્ણપણે ગોપનીય રાખવામાં આવશે.
MAS કાર્યક્રમ હેઠળ થશે પહેલ
યુનિવર્સિટી તરફથી જાહેર કરાયેલા પરિપત્ર (સર્ક્યુલર) મુજબ આ અભિયાન 'મોબિલાઇઝેશન ફોર એઇડ્સ સુરક્ષા (MAS)' કાર્યક્રમનો હિસ્સો છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય HIV ની સાથે-સાથે હેપેટાઇટિસ-બી અને સિફિલિસ જેવી ગંભીર બીમારીઓના સંક્રમણને રોકવા માટે લોકોમાં જાગરૂકતા વધારવાનો છે. આ આરોગ્ય શિબિરોનું આયોજન સંબંધિત જિલ્લાઓના એઇડ્સ નિયંત્રણ અધિકારીઓના સહયોગથી કરવામાં આવશે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને તપાસ સાથે સાચું પરામર્શ પણ મળી શકે.
HIV ટેસ્ટ ફરજિયાત નથી, વિદ્યાર્થીઓની સંમતિ જરૂરી રહેશે
VTU એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે HIV ટેસ્ટ કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માટે ફરજિયાત નહીં હોય. આ સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક રહેશે. આ પહેલ કર્ણાટક સ્ટેટ એઇડ્સ પ્રિવેન્શન સોસાયટી (KSAPS) ની વિનંતી પર શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, જેણે યુનિવર્સિટી પાસે એન્જિનિયરિંગ કૉલેજોમાં હેલ્થ કેમ્પ લગાવવામાં સહયોગ માગ્યો હતો.
QR કોડથી જાતે કરી શકશે જોખમનું આંકલન
KSAPS એ વિદ્યાર્થીઓ માટે QR કોડ આધારિત HIV સેલ્ફ-રિસ્ક અસેસમેન્ટ ટૂલ પણ તૈયાર કર્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ આ QR કોડ સ્કેન કરીને એ જાણી શકશે કે તેમની જીવનશૈલી કે અન્ય કારણોના આધારે HIV સંક્રમણનું કેટલું જોખમ હોઈ શકે છે. યુનિવર્સિટીએ તમામ કૉલેજોને આ QR કોડ કેમ્પસમાં પ્રમુખ સ્થાનો પર પ્રદર્શિત કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે, જેથી વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ તેનો ઉપયોગ કરી શકે.
ગોપનીય કાઉન્સેલિંગ અને સારવારની પણ માહિતી
આ પહેલ હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને માત્ર HIV વિશે માહિતી જ આપવામાં નહીં આવે, પરંતુ જરૂર પડ્યે ગોપનીય કાઉન્સેલિંગ, તપાસ અને શરૂઆતી સ્તર પર ઉપચાર સાથે જોડાયેલી સેવાઓની માહિતી પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય બીમારી સાથે જોડાયેલા ડર અને સામાજિક કલંકને ઓછું કરવાનો પણ છે. KSAPS ની યોજના મુજબ આ કાર્યક્રમ જુલાઈ 2026 થી આગામી આઠ મહિના સુધી વિવિધ તબક્કાઓમાં ચલાવવામાં આવશે.
VC એ કહ્યું- કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને અસહજ અનુભવ નહીં થવા દેવાય
VTU ના કુલપતિ (વીસી) એસ. વિદ્યાશંકરે કહ્યું કે કર્ણાટક સ્ટેટ એઇડ્સ પ્રિવેન્શન સોસાયટી રાજ્યમાં એઇડ્સ નિયંત્રણ માટે સતત જાગરૂકતા અભિયાન ચલાવી રહી છે. તેના જ હેઠળ સંલગ્ન કૉલેજોમાં હેલ્થ કેમ્પ લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આ ખૂબ જ સંવેદનશીલ વિષય છે, તેથી તમામ કૉલેજોને સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે કે વિદ્યાર્થીઓની ગોપનીયતાનો સંપૂર્ણ આદર કરવામાં આવે અને કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને એવી સ્થિતિમાં ન મૂકવામાં આવે જેનાથી તેને અસહજ કે શરમ અનુભવાય.
કૉલેજોએ મોકલવો પડશે રિપોર્ટ
યુનિવર્સિટીએ તમામ સંલગ્ન કૉલેજોને કહ્યું છે કે આરોગ્ય શિબિર આયોજિત કર્યા બાદ તેનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ VTU ને મોકલવામાં આવે. તેનાથી અભિયાનની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી શકાશે અને આગળની રણનીતિ નક્કી કરવામાં મદદ મળશે. શરૂઆતી બે મહિનામાં કૉલેજોમાં ઓરિએન્ટેશન કાર્યક્રમ અને જાગરૂકતા અભિયાન આયોજિત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 12 ઓગસ્ટ (યુવા દિવસ) ના અવસર પર ફ્લેશ મોબ, શેરી નાટક (નુક્કડ નાટક), સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને જાગરૂકતા પ્રસ્તુતિઓ દ્વારા HIV થી બચાવ અને તેનાથી જોડાયેલી ભ્રમણાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.