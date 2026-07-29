Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /કર્ણાટકમાંથી ડરામણો રિપોર્ટ: 7,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ HIV પોઝિટિવ, કૉલેજમાં સ્ક્રીનિંગ કેમ્પનો સખત આદેશ

કર્ણાટકમાંથી ડરામણો રિપોર્ટ: 7,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ HIV પોઝિટિવ, કૉલેજમાં સ્ક્રીનિંગ કેમ્પનો સખત આદેશ

Karnataka HIV Report: કર્ણાટકમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે HIV સંક્રમણને લઈને સામે આવેલા અહેવાલે આરોગ્ય વિભાગની ચિંતા વધારી દીધી છે. અહેવાલ મુજબ 7,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ HIV પોઝિટિવ મળી આવ્યા છે. ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારે કૉલેજોમાં HIV સ્ક્રીનિંગ કેમ્પ આયોજિત કરવાના નિર્દેશ આપ્યા છે. જાણો પૂરો અહેવાલ, સરકારી આદેશ અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 29, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:19 AM IST
કર્ણાટકમાંથી ડરામણો રિપોર્ટ: 7,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ HIV પોઝિટિવ, કૉલેજમાં સ્ક્રીનિંગ કેમ્પનો સખત આદેશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મિત્રોના ગૃપમાં તમારી વેલ્યુ કેટલી છે ? આ 3 સંકેતો જણાવી દેશે તમે વધારાના છો કે ખાસ
Friendship Day 202622 min ago
2
Ahmedabad1 hr ago
3
Tata Motors Sanand Plant1 hr ago
4
CJP Protest1 hr ago
5
Sugar1 hr ago