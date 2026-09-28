Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /Insects in Maggi: અરરરર... મેગીનું પેકેટ ખોલ્યું અને નુડલ્સ સાથે નીકળ્યા લારવા અને જીવાત, મુંબઈના ગ્રાહક કર્યો દાવો

Insects in Maggi: અરરરર... મેગીનું પેકેટ ખોલ્યું અને નુડલ્સ સાથે નીકળ્યા લારવા અને જીવાત, મુંબઈના ગ્રાહક કર્યો દાવો

Insects in Maggi Packet: જો તમે પણ મેગી ખાવાના શોખીન છો તો આ વાત તમારા માટે જાણવી જરૂરી છે. મુંબઈના કલ્યાણ વિસ્તારના એક ગ્રાહકે દાવો કર્યો છે કે તેના મેગીના પેકેટમાંથી જીવાત અને લારવા નીકળ્યા.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 28, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:17 AM IST
Insects in Maggi: અરરરર... મેગીનું પેકેટ ખોલ્યું અને નુડલ્સ સાથે નીકળ્યા લારવા અને જીવાત, મુંબઈના ગ્રાહક કર્યો દાવો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
3 દિવસની બેંક હડતાળ ટળી, રવિવારે મોડી રાત સુધી ચાલેલી બેઠકમાં શું થયું જાણો
2
3
4
5