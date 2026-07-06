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ALERT: મુંબઈમાં લોકડાઉન!  'ખૂબ જ જરૂરી હોય તો જ ઘરની બહાર નીકળો', 90 કિમીની ઝડપે તોફાની પવનની આગાહી સાથે હાઈએલર્ટ

Mumbai Rain Red Alert: મુંબઈમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. આફતનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. રેલવેએ એક ડઝન ટ્રેનોને રદ કરી દીધી છે. લેન્ડસ્લાઈડને પગલે મુંબઈ પુણે એક્સપ્રેસ વે બંધ કરવો પડ્યો છે. એરલાઈન્સે પણ કેટલીક ફ્લાઈટો ડાયવર્ટ કરી દીધી છે. 5 લોકોનાં મોતના પણ સમાચાર છે.  મુંબઈના આ વરસાદે રેલ સેવા, હવાઈ અને માર્ગો બંધ કરી એક ફૂલસ્ટોપ લગાવી દીધો છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 06, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:41 PM IST
ALERT: મુંબઈમાં લોકડાઉન!  'ખૂબ જ જરૂરી હોય તો જ ઘરની બહાર નીકળો', 90 કિમીની ઝડપે તોફાની પવનની આગાહી સાથે હાઈએલર્ટ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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