ALERT: મુંબઈમાં લોકડાઉન!  'ખૂબ જ જરૂરી હોય તો જ ઘરની બહાર નીકળો', 90 કિમીની ઝડપે તોફાની પવનની આગાહી સાથે હાઈએલર્ટ

મુંબઈમાં છેલ્લા થોડા દિવસોમાં એટલો ભારે વરસાદ પડ્યો છે કે સામાન્ય રીતે આખા મહિનામાં થતો વરસાદ માત્ર ચાર દિવસમાં જ ખાબક્યો છે. ભારે વરસાદની સાથે હાઈટાઈડ (દરિયામાં ભારે ભરતી) આવવાના કારણે મુંબઈમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાનું જોખમ વધી ગયું હતું. જોકે, BMC (મુંબઈ મહાનગરપાલિકા) દ્વારા ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર સતત ચાંપતી નજર રાખી કામગીરી કરાતા સ્થિતિ વધુ બગડતા અટકી હતી. હવે રેલવે ડિવિઝને કેટલીક ટ્રેનો રદ કરી દીધી છે. જે અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરાઈ છે. મુંબઈની હાલની સ્થિતિ સૌથી ખરાબ છે. આટલા ભારે વરસાદ છતાં મુંબઈની જીવાદોરી સમાન મુંબઈ લોકલ ટ્રેન અને બેસ્ટ (BEST) બસ સેવા મોટાભાગે સામાન્ય રહી હતી.
મુંબઈમાં ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે. આ અંગે મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ગઈકાલે કલાકના 75 કિમીથી વધુની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાયો હતો, જેના કારણે માત્ર એક જ દિવસમાં આશરે 350 જેટલા વૃક્ષો ધરાશાયી થયા હતા. 450 થી વધુ વૃક્ષોની ડાળીઓ તૂટીને પડી હતી. આ આંકડો આખા ચોમાસા દરમિયાન પડતા વૃક્ષોના લગભગ 50 ટકા જેટલો થવા જાય છે. આગામી થોડા કલાકોમાં મુંબઈમાં 70 થી 90 કિમી પ્રતિકલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની આગાહી છે. આ ગંભીર સ્થિતિને જોતા શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
#WATCH | Maharashtra: A major landslide occurred on the Missing Link section of the Mumbai–Pune Expressway near the Khandala Exit. Consequently, the Mumbai-bound lane has been completely closed.
According to preliminary information, no casualties have been reported. Efforts are… pic.twitter.com/pRUSGhHabx
— ANI (@ANI) July 6, 2026
સરકારી અને ખાનગી ઓફિસોના કર્મચારીઓને પણ સાવચેતી રાખવા અપીલ કરાઈ છે. લોકોને ખૂબ જ જરૂરી કામ હોય તો જ ઘરની બહાર નીકળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
મહારાષ્ટ્રના અન્ય વિસ્તારો માટે એલર્ટ
|નાસિક સૌથી સંવેદનશીલ
|મુખ્યમંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર હાલ નાસિક સૌથી વધુ સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે.
|ક્લાઉડબર્સ્ટની આશંકા :
|આવતીકાલે નાસિક અને ત્ર્યંબકેશ્વર વચ્ચે અતિભારે વરસાદ અને ક્લાઉડબર્સ્ટ (આભ ફાટવા) જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની આશંકા છે. આ વિસ્તારમાં આવતીકાલે ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાનું અનુમાન છે.
|અન્ય જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ
|રાયગઢ, પાલઘર, સાતારા, મુંબઈ, થાણે, પુણે અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
|ચોમાસાની પેટર્ન :
|ચોમાસાના શરૂઆતના 25 દિવસોમાં સરખામણીએ ઓછો વરસાદ હતો, પરંતુ છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસમાં અત્યંત ઝડપી અને તોફાની વરસાદ નોંધાયો છે.
સરકારની સજ્જતા અને વહીવટી તંત્ર
NDRF અને SDRFની ટીમોને એલર્ટ કરી તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. તમામ જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, ફાયર બ્રિગેડ અને ઇમરજન્સી સેવાઓને 'અલર્ટ મોડ' પર રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યાં અકસ્માત કે દુર્ઘટના થવાની સંભાવના વધુ છે, ત્યાં અગાઉથી જ તમામ આગોતરી તૈયારીઓ કરી લેવાઈ છે.
#WATCH | Mumbai | On the situation emerging due to heavy rains in different parts of the state, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "We held a meeting of the Disaster Management today to review the situation. Mumbai has received one month's rain quota in just four days. BMC… pic.twitter.com/kQUXsqq7wf
— ANI (@ANI) July 6, 2026
લેન્ડસ્લાઇડ (ભૂસ્ખલન) અંગે અપડેટ
મુખ્યમંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે મુંબઈ સહિત મહારાષ્ટ્રના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં કુલ 8 જગ્યાએ ભૂસ્ખલન (લેન્ડસ્લાઇડ) થવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે. આ અંતર્ગત મુંબઈ-ગોવા હાઈવે અને મુંબઈ-પુણે એક્સપ્રેસવે પર પણ મોટી ભેખડો ધસી પડી હતી. હાલ મુંબઈ-પુણે માર્ગની એક લેન વાહનવ્યવહાર માટે ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે, જ્યારે બાકીના હિસ્સાને વહેલી તકે સામાન્ય કરવા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી ચાલુ છે.
સરકારી કચેરીમાં હાફ ડે, ખાનગીને વર્ક ફ્રોમ હોમ'
|સરકારી કચેરીઓમાં હાફ-ડે:
|રેડ એલર્ટની ગંભીર સ્થિતિને જોતા આજે બપોરે અડધા દિવસ (હાફ-ડે) પછી મંત્રાલય અને બૃહન્મુંબઈ (BMC વિસ્તાર) ની તમામ સરકારી ઓફિસો બંધ કરી દેવામાં આવશે.
|કર્મચારીઓને વહેલા ઘરે જવા મંજૂરી:
|બિન-જરૂરી સેવાઓ ધરાવતા વિભાગોના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને અડધા દિવસ પછી ઓફિસ છોડીને સુરક્ષિત ઘરે પરત ફરવાની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે.
|ઇમરજન્સી સેવાઓ ચાલુ રહેશે:
|આ આદેશ અત્યંત આવશ્યક અને કટોકટીની સેવાઓ (Essential Services) સાથે જોડાયેલા વિભાગોને લાગુ પડશે નહીં. તે અંગે સંબંધિત વિભાગના વડા (HOD) અંતિમ નિર્ણય લેશે.
|મહત્વના કામો માટે સ્ટાફ રોકાશે:
|જે વિભાગોમાં ખૂબ જ જરૂરી અને સમયમર્યાદા વાળા (Time-bound) કામો ચાલુ છે, ત્યાં જરૂરિયાત મુજબના કર્મચારીઓને રોકાવા માટે વિભાગીય વડાઓ સૂચના આપશે.
|ખાનગી ઓફિસોને WFH ની સલાહ:
|મહારાષ્ટ્ર સરકારે મુંબઈની તમામ ખાનગી ઓફિસો અને કંપનીઓને પણ પોતાના કર્મચારીઓ માટે આજે 'વર્ક ફ્રોમ હોમ' (Work From Home) લાગુ કરવા સખત સલાહ અને નિર્દેશ આપ્યા છે.
#WATCH | Vasai, Maharashtra: Heavy rainfall causes widespread waterlogging in several areas of Vasai. pic.twitter.com/BAgd1XPfeW
— ANI (@ANI) July 6, 2026
વરસાદને કારણે રદ થયેલી મુંબઈ-પુણે ટ્રેનોની સંપૂર્ણ યાદી
પશ્ચિમ રેલવે પેસેન્જર એડવાઈઝરી | ટ્રેનો રદ અને આંશિક રદ
મુંબઈ ડિવિઝનમાં 06.07.2026 ના રોજ ભારે પાણી ભરાવાને (Waterlogging) કારણે ટ્રેન સેવાઓને અસર થઈ છે. રદ, શોર્ટ-ટર્મિનેટ (નિયત સ્ટેશનથી વહેલી રોકી દેવાયેલી) અથવા શોર્ટ-ઓરિજિનેટ (નિયત સ્ટેશનના બદલે આગળથી દોડનારી) કરાયેલી ટ્રેનોની વિગત નીચે મુજબ છે:
59046 વલસાડ – વિરાર પેસેન્જર (JCO 06.07.2026) – સંપૂર્ણ રદ
19001 વિરાર – સુરત એક્સપ્રેસ – રદ (સામેથી આવતી 19001 સુરત – વિરાર એક્સપ્રેસ વલસાડ ખાતે શોર્ટ-ટર્મિનેટ થવાને કારણે આ નિર્ણય લેવાયો છે)
19418 અમદાવાદ – બોરીવલી એક્સપ્રેસ – વલસાડ ખાતે શોર્ટ-ટર્મિનેટ (વલસાડથી બોરીવલી વચ્ચે રદ રહેશે)
19425 બોરીવલી – નંદુરબાર એક્સપ્રેસ – વલસાડથી શોર્ટ-ઓરિજિનેટ થશે (બોરીવલીથી વલસાડ વચ્ચે રદ રહેશે)
04725 હિસાર – શ્રી ગંગાનગર એક્સપ્રેસ – ડહાણુ રોડ ખાતે શોર્ટ-ટર્મિનેટ કરવામાં આવી છે. આ ટ્રેનની રેક (કોચ) વાપીથી ટ્રેન નંબર 04726 શ્રી ગંગાનગર – હિસાર એક્સપ્રેસ તરીકે પરત ફરશે. આથી, ડહાણુ રોડ અને વાપી વચ્ચે 04725/04726ની સેવાઓ રદ રહેશે.
05183 આઝમગઢ – બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ (JCO 04.07.2026) – જે અગાઉ સંજાન ખાતે શોર્ટ-ટર્મિનેટ કરવામાં આવી હતી, તે હવે બાંદ્રા ટર્મિનસ સુધી જશે. તેની પરત ફરતી સેવા, 05184 બાંદ્રા ટર્મિનસ – આઝમગઢ સ્પેશિયલ, 06.07.2026 ના રોજ સાંજે 19:00 કલાકે બાંદ્રા ટર્મિનસથી ઊપડવા માટે કામચલાઉ ધોરણે શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે.
09705 જયપુર – બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ (JCO 05.07.2026) – ઉધના ખાતે શોર્ટ-ટર્મિનેટ કરવામાં આવી છે. ઉધના અને બાંદ્રા ટર્મિનસ વચ્ચેની સેવા રદ રહેશે.
09706 બાંદ્રા ટર્મિનસ – જયપુર સ્પેશિયલ (JCO 06.07.2026) – સંપૂર્ણ રદ કરવામાં આવી છે.