ઠંડા પવનો અને વરસાદનું ભયાનક એલર્ટ; 4 દિવસ 4 રાજ્યોમાં ગરજશે વાદળ, તૂટી શકે છે 125 વર્ષનો આ રેકોર્ડ
India Meteorological Department: દિલ્હી સહિત દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં આજે હવામાન સ્વચ્છ છે. દરમિયાન, આવતીકાલે બે રાજ્યોમાં ગરમીનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બાકીના રાજ્યોમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેશે. કાલ પછી, 7 માર્ચથી 10 માર્ચ સુધી ચાર રાજ્યોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાની સંભાવના છે.
- બે રાજ્યોમાં ગરમીનું એલર્ટ જાહેર
- 7 માર્ચથી 10 માર્ચ સુધી ચાર રાજ્યોમાં વરસાદ
- માર્ચથી મે મહિનામાં તૂટી શકે છે 125 વર્ષનો રેકોર્ડ
- નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે
India Meteorological Department: દેશભરમાં આકરી ગરમી, બફારો અને લૂનો પ્રકોપ વધવા લાગ્યો છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં તાપમાન 35 ડિગ્રીની નજીક પહોંચી ગયું છે. વિશ્વ હવામાન વિજ્ઞાન સંગઠન (WMO) મુજબ, અલ નીનો સક્રિય થવાને કારણે આ વર્ષે ઉનાળામાં સામાન્ય કરતા વધુ ગરમી પડવાની આગાહી છે. માર્ચથી મે મહિના દરમિયાન ભયંકર લૂ અને ગરમ પવનોને કારણે ગરમીનો 125 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટી શકે છે.
Daily Weather Briefing (04.03.2026)
Maximum temperatures are likely to continue to be above normal by 4-6°C over many parts of Northwest India and by 2-4°C over Central India during most days of the week.
YouTube : https://t.co/gMqBJREgKc
Facebook : https://t.co/jKPCrjaNdl… pic.twitter.com/U8pZrPcCqj
— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 4, 2026
દેશમાં આવતીકાલનું હવામાન કેવું રહેશે?
આજે 5 માર્ચ, ગુરુવારે દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં સારો તડકો ખીલ્યો છે. જોકે, દિલ્હીમાં સવારના સમયે ઠંડા પવનો ફૂંકાયા હતા, પરંતુ તડકો નીકળતાની સાથે જ તાપમાન વધવા લાગ્યું છે. હવામાન વિભાગ (IMD) ના રિપોર્ટ અનુસાર ગુજરાત અને આંધ્રપ્રદેશમાં આવતીકાલે અહીં ભીષણ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળશે. અન્ય રાજ્યોમાં હવામાન ચોખ્ખું રહેશે, પરંતુ ગરમીમાં વધારો થશે. 10 માર્ચ સુધીમાં 4 રાજ્યોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ શકે છે.
નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે
IMD અનુસાર, પશ્ચિમી પવનોના કારણે એક નબળું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ 4 માર્ચની રાત્રે સક્રિય થયું હતું, જેના કારણે દિલ્હી સહિતના રાજ્યોમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. હવે, 6 માર્ચની રાતથી એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રને પ્રભાવિત કરશે. આ કારણે, 9 અને 10 માર્ચે દિલ્હીમાં આંશિક વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને લદ્દાખના પર્વતોમાં બરફવર્ષા અને 7 થી 10 માર્ચ દરમિયાન મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે.
— RWFC New Delhi (@RWFC_ND) March 4, 2026
7 થી 10 માર્ચ સુધી હવામાન કેવું રહેશે?
IMD મુજબ, 7 થી 10 માર્ચ દરમિયાન જમ્મુ, કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં હળવો વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં પણ પર્વતોમાં હિમવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. આજે, 5 માર્ચે, ઉત્તર કોંકણના કેટલાક વિસ્તારોમાં હવામાન ખૂબ ગરમ રહી શકે છે. આવતીકાલે, 6 માર્ચે, ગુજરાત અને આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હવામાન ગરમ અને ભેજવાળું રહી શકે છે. આ ઉપરાંત, દેશભરના અન્ય રાજ્યોમાં પણ હળવી ગરમીનો અનુભવ થઈ શકે છે.
