/New Labor Codes: નવા 4 શ્રમ કાયદા લાગૂ થયા, સપ્તાહમાં 48 કલાક કામ અને ઓવરટાઈમના બદલાયા નિયમ

New Labor Codes: આખરે સરકારે દેશભરમાં નવા શ્રમ કાયદા લાગૂ કરી દીધા છે. એટલે કે હવે કર્મચારીઓ માટે કામ સાથે જોડાયેલા નિયમ સરળ થઈ ગયા છે.
New Labor Codes India 2026: ભારતમાં શ્રમ કાયદા સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં ફેરફાર થઈ ગયો છે. સરકારે ચાર નવા કાયદા દેશભરમાં લાગૂ કરી દીધા છે. તે માટે સરકારે ગેઝેટમાં સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. હવે પહેલા જે 29 અલગ-અલગ શ્રમ કાયદા હતા, તે હવે ખતમ થઈ ગયા છે અને તેની જગ્યાએ નવા સરળ નિયમ આવી ગયા છે. આ કાયદાને એટલા માટે લાવવામાં આવ્યા છે જેથી મજૂરો અને કંપનીઓ, બંનેને નિયમ સમજવા અને માનવામાં કોઈ મુશ્કેલી થાય નહીં.
5 વર્ષનો સમય લાગ્યો
5 વર્ષ બાદ હવે આ નવા કાયદા લાગૂ ગયા છે. શરૂઆત 21 નવેમ્બર 2025થી થઈ હતી, પરંતુ નિયમ ન હોવાને કારણે તે લાગૂ થઈ શક્યા નહીં. હવે સરકારે બધા નિયમ બનાવી દીધા છે. તેથી પગાર, નોકરી, સામાજિક સુરક્ષા અને કામની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા બધા કાયદા હવે દેશભરમાં એક સાથે લાગૂ થઈ ગયા છે. હવે મજૂરો અને કંપનીઓ માટે નિયમ સ્પષ્ટ છે અને દરેક જગ્યાએ એક સમાન છે.
ક્યા મોટા નિયમોમાં થશે ફેરફાર?
- નવા શ્રમ કાયદા મહિલાઓ અને કામદારોના ફાયદા માટે લાવવામાં આવ્યા છે. હવે જો પુરૂષ અને મહિલા એકજેવા કામ કરે છે તો બંનેને એક સમાન પગાર મળશે. તેનાથી કોઈ સાથે ભેદભાવ થશે નહીં.
- મહિલાઓને બાળકોના જન્મ બાદ હવે 26 સપ્તાહની રજા મળશે, જેનાથી તે આરામથી પોતાનું અને બાળકોનું ધ્યાન રાખી શકે. સાથે જરૂર પડવા પર મહિલાઓ ઘરેથી કામ કરી શકશે.
- આ સિવાય નવા લેબર કોડ અનુસાર 40 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરના બધા કર્મચારીઓની દર વર્ષે એકવાર ફ્રી મેડિકલ તપાસ થશે, જેનાથી બીમારીની જાણકારી સમય રહેતા મળી શકે.
- સરકારે નેશનલ રી-સ્કિલિંગ માટે ફંડ બનાવ્યું છે, જેનાથી લોકો નવી તકનીક શીખી શકે. જો કોઈ વ્યક્તિની નોકરી જતી રહી છે તો આ ફંડથી તેને નવી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે.
- નવા લેબર કાયદામાં પગાર અને પીએફના નિયમ બદલાશે. એટલે કે હવે સેલેરી ડિડક્શન અને હાથમાં આવતા પૈસામાં થોડો ફેરફાર થઈ શકે છે. કંપનીઓને આ નવા નિયમ લાગૂ કરવા માટે સમય આપવામાં આવ્યો છે. આગળ જતાં આ નિયમ દરેક પ્રકારના કર્મચારીઓ ભલે તે ઓફિસમાં કે બહાર કામ કરતા હોય માટે એક સમાન બનશે.
સપ્તાહમાં 48 કલાકનું કામ અને ઓવરટાઇમનો નિયમ
નવા નિયમો અનુસાર હવે કર્મચારીઓ માટે અઠવાડિયામાં મહત્તમ 48 કલાકનું કામ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે કામના કલાકો હવે સીમિત હશે અને કર્મચારીઓ પર ભારણ વધારી શકાશે નહીં. જો કોઈ કર્મચારી નક્કી સમય કરતા વધુ કામ કરે છે તો તેને ઓવરટાઈમ ચુકવવામાં આવશે. આ સિવાય કર્મચારીઓને સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછા એક દિવસ આરામ (વીકલી ઓફ) આપવાનું પણ ફરજીયાત કરી દેવામાં આવ્યું છે.
કેમ જરૂરી હતા નવા શ્રમ કાયદા?
આ નવા શ્રમ કાયદા એટલા માટે જરૂરી હતા કારણ કે પહેલા દેશમાં 29 અલગ-અલગ શ્રમ કાયદા હતા, જે ખુબ મુશ્કેલ હતા. કંપનીઓને આ નિયમો સમજવા અને માનવામાં સમસ્યા થતી હતી. નવા કાયદાથી આ નિયમ સરળ અને સ્પષ્ટ થઈ ગયા છે. તેનાથી કારોબાર કરવો સરળ બનશે, રોકાણકારોનો ભરોસો વધશે અને જ્યારે રોકાણ વધશે તો નવી નોકરીની તક મળશે. તેનો સીધો ફાયદો તે થશે કે લોકોને રોજગારની નવી તકો મળશે.