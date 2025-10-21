Prev
Weather Forecast: દીવાળી ટાણે જ ઉપાધિ...વાવાઝોડું સક્રિય થયું, 23 ઓક્ટોબર સુધી આ વિસ્તારોમાં મચાવશે તબાહી!

IMD Weather Update: દીવાળીના તહેવારમાં હવામાન વિભાગે લોકોની ચિંતા વધારી છે. હવામાન વિભાગે ચક્રવાતનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જેની અસર 11 રાજ્યોમાં જોવા મળી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 21, 2025, 09:47 AM IST

Weather Forecast: દીવાળી ટાણે જ ઉપાધિ...વાવાઝોડું સક્રિય થયું, 23 ઓક્ટોબર સુધી આ વિસ્તારોમાં મચાવશે તબાહી!

ભારતમાં ચોમાસું ભલે વિદાય થયું હોય પરંતુ હવામાનનો પ્રકોપ તો હજુ ખતમ થયો નથી. આ અઠવાડિયું અનેક રાજ્યો માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે ચક્રવાત એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જેની અસર સમુદ્રી વિસ્તારો સહિત કેટલાક રાજ્યોને નુકસાન પહોંચાડે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે. 

હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD) એ બંગાળની ખાડી ઉપર આંદમાન-નિકોબાર ટાપુઓ માટે ચક્રવાતનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જે આજથી જોર પકડે તેવું અનુમાન છે. એવું કહેવાયું છે કે પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં 23 ઓક્ટબર સુધી ભાર વરસાદનું અનુમાન છે. ચેતવણી ઈશ્યુ થતા જ સ્થાનિક બંદરો ખાલી થવા લાગ્યા છે. IMDએ જણાવ્યું કે ચક્રવાતની અસર દક્ષિણ પ્રાયદ્વીપથી પૂર્વ, પૂર્વોત્તર, મધ્ય ભારત, પશ્ચિમ ભારતથી ઉત્તર ભારત સુધી રહી શકે છે. ચક્રવાતની અસર કેરળ, તમિલનાડુ, આંધ્ર પ્રદેશ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ, ગોવા, જમ્મુ કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશમાં જોવા મળી શકે છે. 

આંદમાન નિકોબારથી શરૂ થઈને આ વાવાઝોડું કેરળમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા અને હિમાચલ સુધી કહેર જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે 21, 22, 23 ઓક્ટોબરના રોજ આંદમાન નિકોબાર ટાપુઓમાં 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાય તેવું અનુમાન છે. 

20થી 24 ઓક્ટોબર વચ્ચે  તમિલનાડુ, કેરળ, આંધ્ર પ્રદેશમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. આગામી 5 દિવસ દરમિયાન વિસ્તારમાં વીજળી ચમકવાની અને 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાવવાની સંભાવના છે. 20-24 ઓક્ટોબર વચ્ચે ઓડિશા, આંદમાન અને નિકોબાર, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં વીજળી પડવાની સંભાવના છે. 

જ્યારે પશ્ચિમ ભારતમાં આગામી 2 દિવસ દરમિયાન કોંકણ અને ગોવા, મરાઠાવાડા, મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે તોફાન આવે તેવી શક્યતા છે. આ ઉપરાંત જો ઉત્તર ભારતની વાત કરીએ તો જમ્મુ કાશ્મીર, લદાખ, ઉત્તરાખંડ, અને હિમાચલ પ્રદેશમાં વીજળી પડવાની સાથે ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. 
 

