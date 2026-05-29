/વિનાશકારી તોફાનના ભણકારા! IMDએ મૂસળધાર વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું, ક્યાં પહોંચ્યું ચોમાસું? જાણો

Gujarat Weather Forecast: કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે થોડી રાહત આપતા સમાચાર આવ્યા છે. દેશમાં અનેક ઠેકાણે વરસાદની આગાહી છે. ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ગુજરાતમાં આવતી કાલથી 2 જૂન સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ક્યાં કયાં વરસાદ પડી શકે છે તે જાણો.
IMD Alert Gujarat Weather: દેશમાં હજુ પણ અનેક ઠેકાણે અંગ દઝાડે તેવી કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. પરંતુ સાથે સાથે ક્યાંક ક્યાંક છૂટા છવાયા વરસાદી ઝાપટાના પણ સમાચાર છે. ચોમાસું હજુ દેશના બધા ભાગોમાં બરાબર બેઠું નથી પરંતુ હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD)એ એક ચેતવણી બહાર પાડી છે. આઈએમડીનું કહેવું છે કે આગામી 24થી 48 કલાક ખુબ જ સંવેદનશીલ રહી શકે છે. રિપોર્ટ મુજબ દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની ઉત્તરી સીમા મજબૂતીથી આગળ વધી રહી છે અને આગામી 2-3 દિવસમાં તે અરબ સાગર, લક્ષદ્વિપ અને બંગાળની ખાડીના મધ્ય અને ઉત્તર પૂર્વી હિસ્સાઓમાં આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ સંપૂર્ણ રીતે અનુકૂળ છે.
આ સાથે જ હવામાન વિભાગે ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં ભયંકર ચક્રવાતી આંધી, કરા, અને ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જેના કારણે આવનારા કેટલાક દિવસોમાં લોકોને ઉકળાટ અને અસહ્ય ગરમીથી રાહત મળી શકે છે. કારણ કે મહત્તમ તાપમાનમાં 6થી 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગે યુપી માટે એલર્ટ જાહેર કરતા કહ્યું કે રાજ્ય માટે આજનો દિવસ સંવેદનશીલ રહી શકે છે. પશ્ચિમ યુપીમાં 80થ 100 કિમી પ્રતિ કલાકથી વિનાશકારી તોફાનની પ્રબળ સંભાવના છે. આ દરમિયાન કરા પડી શકે અને ભારે વરસાદની આશંકા છે. પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશની વાત કરીએ તો આજે અહીં 70થી 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. 30મી મેના રોજ પણ સમગ્ર યુપીમાં 50થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે. 31મી મેના રોજ પૂર્વ યુપીમાં ભારે વરસાદનીઆગાહી છે.
આઈએમડીનું કહેવું છે કે આજે દિલ્હી, ચંડીગઢ અને હરિયાણામાં 70થી 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાન આવવાની, કરા પડવાની અને ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે. 30મી મે ના રોજ પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે.
બિહાર ઝારખંડમાં પણ વરસાદની આગાહી
બિહારમાં કેટલાક સ્થળો પર ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ સાથે રાજ્યમાં આજે 60થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે તોફાન આવવાની પણ ચેતવણી અપાઈ છે. 30મી મેના રોજ પણ 50-60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે. જ્યારે 31મી તથા 1 જૂનની આસપાસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે. આજથી લઈને 31મી મે દરમિયાન ઝારખંડમાં 50થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાન આવવાની સંભાવના છે. 1થી 3 જૂન વચ્ચે પણ રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટા પડી શકે .
ઉત્તરાખંડમાં આજે કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા છે. 30મીમે સુધી પહાડી વિસ્તારોમાં હવામાન ખરાબ રહેશે. આ ઉપરાંત હિમાચલ પ્રદેશ, અને જમ્મુ કાશ્મીરાં કરાવૃષ્ટિ અને 50-60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં શું છે આગાહી
રાજ્ય હવામાન વિભાગ દ્વારા આવતીકાલથી રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. પ્રી મોનસૂન એક્ટિવિટીના કારણે આવતીકાલે ગુજરાતમાં યલ્લો એલર્ટ છે. રાજ્યમાં 30, 31મી મે અને 1, 2 જૂનના રોજ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 40થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. અરવલ્લી મહિસાગર, તાપી, છોટા ઉદેપુરમાં ભારે વરસાદની આગાહી. બે દિવસ બાદ તાપમાન 3 થી 5 ડિગ્રી ઘટાડો થશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ ચોમાસુ અરેબિયન સી થી આગળ વધુ રહ્યું છે.
ક્યાં કયા પડી શકે વરસાદ