Weather Update: સેટેલાઈટ તસવીરોથી થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો, IMDએ કહ્યું- 'આગામી 72 કલાક ખુબ ભારે'
Weather Forecast: ઉત્તર ભારત સહિત દેશમાં કડકડતી ઠંડી જોવા મળી રહી છે. આ બધા વચ્ચે સેટેલાઈટથી લેવાયેલી તસવીરોથી એક ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ તે પહાડોમાંથી આવતા વાયરાનો સંકેત છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત માટે અંબાલાલે શું આગાહી કરી છે તે પણ ખાસ જાણો.
સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં હાલ ગાત્રો થીજવી દે તેવી ઠંડી પડી રહી છે. પહાડો પરથી પણ ઠંડા પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે. ઊંચાણવાળા વિસ્તારોમાં હળવી બરફવર્ષાનું અનુમાન છે જ્યારે સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ધીરે ધીરે તાપમાન હજુ ગગડવાની શક્યતા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ સેટેલાઈટ તસવીરોથી જણાવ્યું છે કે આ પવનો હવે ઉત્તર ભારત સુધી પહોંચી ચૂક્યા છે. સેટેલાઈટથી જોઈએ તો તે વાદળોનો એક ગાઢ કોમા આકાર જેવું જોવા મળી રહ્યું છે. જેના કારણે આગામી સમયમાં ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ 16થી 22 જાન્યુઆરી વચ્ચે જમ્મુ કાશ્મીર, લદાખ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં હળવો વરસાદ અને બરફવર્ષા થઈ શકે છે.
આ દરમિયાન ઉત્તરાખંડમાં ક્યાંક કયાંક વરસાદ અને બરફવર્ષા થઈ શકે છે. પંજાબમાં 18,19, અને 22 જાન્યુઆરીએ વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે હરિયાણામાં 19 અને 22 જાન્યુઆરીએ વરસાદ પડી શકે છે. પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ 22 જાન્યુઆરીએ હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
શું કડકડતી ઠંડીમાંથી મળશે રાહત?
છેલ્લા અનેક દિવસોથી પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશમાં હાડ થીજવી દે તેવી ઠંડી અને શીત લહેર ચાલુ હતી જે હવે અટકી શકે છે. હવામાન વિભાગના આંકડા મુજબ આ વર્ષે શિયાળામાં વરસાદના પ્રમાણમાં 10થી 15 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. કારણ કે આ હવામાન સિસ્ટમ થોડી નબળી છે. આ ફેરફારની અસર જલદી જોવા મળી શકે છે.
મેદાની વિસ્તારોનું ગાઢ ધુમ્મસ હવે ઉત્તરાખંડના પહાડો સુધી પણ પહોંચી શકે છે. આ માટે હવામાન વિભાગે એલર્ટ જાહેર કરેલું છે. જેમાં ઉત્તરાખંડમાં 18 જાન્યુઆરી સુધી ધુમ્મસની ચેતવણી, પંજાબ અને હરિયાણામાં 17 જાન્યુઆરી સુધી સાવધાની વર્તવાની સલાહ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 20 જાન્યુઆરી સુધી ગાઢ ધુમ્મસ છવાયેલું રહી શકે છે.
ખરાબ હવામાન અને ધુમ્મસના કારણે સફર મુશ્કેલ બન્યું છે. ધુમ્મસના કારણે અનેક ફ્લાઈટ્સ ખોરવાઈ છે. જ્યારે સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં અનેક ટ્રેનો પણ મોડી દોડી રહી છે કે અટકી છે.
વરસાદ વધશે કે શું?
હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે 19 જાન્યુઆરીથી હવામાનમાં એક વધુ ફેરફાર આવશે જેના કારણે વરસાદનો સિલસિલો વધી શકે છે. ખરાબ હવામાન અને ધુમ્મસ જોતા લોકોને ઘરની અંદર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા દુષ્કાળ બાદ હવે વરસાદ અને બરફવર્ષા થવી એ મોટા બદલાવની સાથે એક ચિંતાની પણ વાત છે. કારણ કે હવામાન હવે એક પેન્ડુલમ જેવું બની ગયું છે. જે ક્યારેક દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ તો ક્યારેક અચાનક ભીષણ ઠંડી નહીં તો વરસાદ જેવો બદલાવ લાવી દે છે.
ગુજરાત માટે શું છે આગાહી
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ લેટેસ્ટ આગાહી કરી છે. આગામી 16 જાન્યુઆરી થી પશ્ચિમી વિક્ષેપ ગુજરાતને અસર કરશે એવું કહેવાયું હતું. કચ્છ અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ના હવામાનમાં પલટો આવશે. અમદાવાદ ગાંધીનગર વિસ્તારનું વાતાવરણ પલટાશે. રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતાઓ, આગામી 22 જાન્યુઆરી બાદ રાજ્યના હવામાંનામાં પલટો આવશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમ વર્ષા સાથે પવનના તોફાન આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતના હવામાનમાં પણ પલટો આવશે. આગામી 29 જાન્યુઆરી થી 5 ફેબ્રુઆરી સુધી પણ રાજ્યના હવામાંના માં પલટો આવશે. ત્યારબાદ 12 ફેબ્રુઆરી આસપાસ ગુજરાતમાં વાદળો વાયુ વાતાવરણ બનશે. આગામી 22 જાન્યુઆરી બાદ ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા. અમદાવાદ અને ગાંધીનગર નું હવામાંના પણ પલટાશે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર સહિત કચ્છના ભાગોમાં હવામાન પલટાશે. આગામી 22 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટબન્સ હટી જતા ગુજરાત માં આકરી ઠંડી પડશે. ઉત્તર ગુજરાત મધ્ય ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનું તાપમાન ઘટશે
