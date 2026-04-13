Amarnath Yatra 2026: આ વર્ષે 57 દિવસ ચાલશે અમરનાથ યાત્રા, ચેક કરી લો અમરનાથ યાત્રા 2026 સંબંધિત નિયમો અને મહત્વની તારીખો

Amarnath Yatra 2026: અમરનાથ યાત્રા 2026 ની તારીખ જાહેર થઈ ચુકી છે. જો તમે આ વર્ષે અમરનાથ યાત્રા કરવા માંગો છો તો ફટાફટ ચેક કરી લો અમરનાથ યાત્રાની મહત્વની વિગતો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:32 PM IST
  • અમરનાથ યાત્રા 2026 ની તારીખ જાહેર થઈ ચુકી છે.
  •  દર વર્ષે ભારતભરમાંથી અને વિદેશમાંથી હજારો તીર્થયાત્રીઓ અમરનાથ યાત્રા કરે છે.
  • અમરનાથ યાત્રા 2026 માટેના નિયમો વિશે જાણો

Amarnath Yatra 2026: બરફાની બાબાના ભક્તો જે તારીખની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે તારીખ જાહેર થઈ ચૂકી છે. આ વર્ષની અમરનાથ યાત્રા 3 જુલાઈ 2026 થી શરૂ થઈ રહી છે. અમરનાથ યાત્રાની તારીખ જાહેર થવાની સાથે જ રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા અને નિયમો પણ જણાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવી દઈએ અમરનાથ યાત્રા 2026 સંબંધિત તમામ વિગતો. 

અમરનાથ યાત્રા દર વર્ષે યોજાતી પવિત્ર યાત્રા છે. દર વર્ષે ભારતભરમાંથી અને વિદેશમાંથી હજારો તીર્થયાત્રીઓ અમરનાથ યાત્રા કરે છે. કશ્મીરના અનંતનાગમાં 3800 મીટરથી વધુની ઉંચાઈએ સ્થિત પવિત્ર ગુફામાં પ્રાકૃતિક રીતે બરફનું શિવલિંગ બને છે જેને શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાન શિવનું પ્રતિક માને છે અને તેના દર્શન માટે અમરનાથ યાત્રા કરે છે. 

અમરનાથ યાત્રા 2026 

આ વર્ષની અમરનાથ યાત્રા 3 જુલાઈ 2026 થી શરૂ થશે અને 28 ઓગસ્ટ 2026 ના રોજ પૂરી થશે. આ વર્ષની અમરનાથ યાત્રા 57 દિવસ ચાલશે. અમરનાથ યાત્રા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન 15 એપ્રિલ 2026 થી શરૂ થઈ જશે. અમરનાથ યાત્રા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન દેશભરની 556 બેંક શાખાઓના માધ્યમથી અથવા તો ઓનલાઇન કરી શકાશે. અમરનાથ યાત્રાનું રજીસ્ટ્રેશન state bank of india, પંજાબ નેશનલ બેંક, આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક અને યસ બેન્ક દ્વારા કરી શકાશે. 

કોણ કરી શકશે અમરનાથ યાત્રા ?

અમરનાથ યાત્રા અંગેના જાહેર કરાયેલા નિયમ અનુસાર અમરનાથ યાત્રા 13 વર્ષથી વધુની વયના 70 વર્ષ સુધીની વયના શ્રદ્ધાળુઓ કરી શકશે. અમરનાથ યાત્રા કરવા માટે દરેક શ્રદ્ધાળુએ રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત હશે. અમરનાથ યાત્રા કરવા માટે દરેક શ્રદ્ધાળુ પાસે શારીરિક રીતે સક્ષમ હોવાનું સર્ટિફિકેટ હોવું અનિવાર્ય છે. આ સર્ટિફિકેટ અધિકૃત ડોક્ટર દ્વારા આપેલું હોવું જોઈએ અને 8 એપ્રિલ 2026 પછીનું હોવું જોઈએ..

અમરનાથ યાત્રા 2026 માટેની ખાસ વ્યવસ્થા 

અમરનાથ યાત્રા 2026 શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં અને સુરક્ષા સાથે થાય તે માટે આ વર્ષે ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે જેમાં રજીસ્ટ્રેશન આધારિત બાયોમેટ્રિક ઈ કેવાયસી કરવામાં આવશે. જેના દ્વારા અમરનાથ યાત્રાની પરમિટ શ્રાઇન બોર્ડ ઓનલાઇન જાહેર કરશે. આ સિવાય તમામ તીર્થયાત્રીઓ માટે આરએફઆઈડી કાર્ડ પણ અનિવાર્ય હશે. આ વર્ષે સામૂહિક દુર્ઘટના વીમા કવચ પણ પાંચ લાખ રૂપિયાથી વધારીને 10 લાખ રૂપિયા કરી દેવામાં આવ્યું છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Trending news