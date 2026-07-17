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ભવિષ્યની ટ્રેન આવી ગઈ! ડીઝલ-વીજળી વગર દોડશે હાઇડ્રોજન ટ્રેન, જાણો તેની અદભૂત ટેક્નોલોજી

ભારતમાં આજે પહેલવહેલી હાઈડ્રોજન ટ્રેનને પીએમ મોદીએ લીલી ઝંડી દેખાડી શરૂઆત કરી દીધી. ડીઝલ અને વીજળી વગર દોડતી આ ટ્રેનને ભવિષ્યના સ્વચ્છ પરિવહનની દિશામાં એક મોટું પગલું ગણવામાં આવી રહ્યું છે. જાણો કઈ રીતે કામ કરશે આ ટેક્નોલોજી? 

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:57 PM IST
ભવિષ્યની ટ્રેન આવી ગઈ! ડીઝલ-વીજળી વગર દોડશે હાઇડ્રોજન ટ્રેન, જાણો તેની અદભૂત ટેક્નોલોજી
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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