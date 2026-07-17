/ભવિષ્યની ટ્રેન આવી ગઈ! ડીઝલ-વીજળી વગર દોડશે હાઇડ્રોજન ટ્રેન, જાણો તેની અદભૂત ટેક્નોલોજી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશની પહેલી હાઈડ્રોજન ફ્યૂલ સેલ ટ્રેનને લીલી ઝંડી દેખાડી દીધી છે. એક નવી ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ છે. આ ફક્ત એક ટ્રેન નહીં પરંતુ રેલ પરિવહનમાં ટેક્નોલોજીના બદલાવની મોટી શરૂઆત ગણવામાં આવી રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ટ્રેન હાઈડ્રોજન ઈંધણની મદદથી પોતે જ વીજળી તૈયાર કરશે અને સંચાલન દરમિયાન લગભગ શૂન્ય ઉત્સર્જન કરશે. જેનાથી પર્યાવરણ પર પણ ખુબ જ ઓછી અસર પડશે.
અત્યાર સુધી ઈલેક્ટ્રિક ટ્રેનો ઓવરહેડ વીજળી લાઈનોથી ઉર્જા મેળવી રહી છે પરંતુ હાઈડ્રોજન ફ્યૂલ સેલ ટેક્નોલોજી આ વ્યવસ્થાથી બિલકુલ અલગ છે. તેમાં હાઈડ્રોજન અને ઓક્સીજન વચ્ચે થનારી રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી ટ્રેનની અંદર જ વીજળી તૈયાર થાય છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા બાદ ફક્ત પાણીની વરાળ નીકળે છે. જેનાથી આ ટેક્નોલોજી પર્યાવરણ માટે ખુબ જ સ્વચ્છ ગણાય છે.
આખરે આ ટેક્નોલોજી શું છે?
એક પ્રકારે જોઈએ તો આ ટ્રેન એકવાર ફરીથી પોતાના ઉર્જા સ્ત્રોતનો ઉપયોગ પોતે કરે છે. જે રીતે એક સમયે વરાળ અને ડીઝલથી ચાલતા એન્જિન કરતા હતા. પરંતુ કોલસા કે ડીઝલથી જેવા પરંપરાગત ઈંધણ વાપરવાની જગ્યાએ હાઈડ્રોજન વાયુમંડળમાંથી ઓક્સીજન લઈને ટ્રેનની અંદર જ વીજળી પેદા કરે છે, જેનાથી દહન અને બહારી વીજળી આપૂર્તિ પર નિર્ભરતા ખતમ થઈ જાય છે. સ્વચ્છ હાઈડ્રોજન ટેક્નોલોજીથી ટ્રેનની અંદર જ વીજળી પેદા થવાના કારણે આ ટ્રેન રેલ પરિવહનનો સૌથી પર્યાવરણ અનુકૂળ સ્વરૂપ છે, જે સતત ગતિશિલતાના ભવિષ્યને શક્તિ પ્રદાન કરે છે. આ એડવાન્સ સિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ટ્રેનમાં મલ્ટીલેયર્ડ સિક્યુરિટી સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે. જે હાઈડ્રોજનના લીકેજ, ગરમી, આગ અને ધૂમાડાની ભાળ મેળવવામાં સક્ષમ છે.
#WATCH | Jind, Haryana: Prime Minister Narendra Modi flags off the country's first hydrogen-powered train from Jind to Sonipat
(Video source: DD) pic.twitter.com/kMQv2nBhOZ
— ANI (@ANI) July 17, 2026
પ્રદૂષણથી મળશે છૂટકારો, ધૂમાડાની જગ્યાએ વરાળ છોડશે
સામાન્ય ડીઝલ એન્જિન મોટા પાયે કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અને અન્ય હાનિકારક વસ્તુઓ વાતાવરણમાં છોડે છે પરંતુ આ ટ્રેન હાઈડ્રોજન ફ્યૂલ સેલ ટેક્નોલોજીથી સંચાલિત થાય છે. જેમાં ફ્યૂલ સેલની અંદર હાઈડ્રોજન અને વાતાવરણમાંના ઓક્સિજન વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. જેનાથી સીધી વીજળી તૈયાર થાય છે. આ વીજળી ટ્રેનની મોટરોને શક્તિ આપે છે. આ ટેક્નોલોજીની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે સંચાલન દરમિયાન પ્રદૂષણ તરીકે ફક્ત પાણીની વરાળ અને મામૂલી ગરમી છોડે છે. જેના કારણે તેને પૂરી રીતે કાર્બન મુક્ત પરિવહનનો વિકલ્પ ગણવામાં આવે છે. ટ્રેન માટે ઈંધણ ઉપલબ્ધ કરાવવા હેતુથી જીંદમાં સ્વદેશ હાઈડ્રોજન સ્ટોરેજ અને રિફ્યૂલિંગ પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. જેના સંચાલન માટે PESO (પેટ્રોલિયમ અને વિસ્ફોટક સુરક્ષા સંગઠન)ની મંજૂરી પણ મળેલી છે.
કોલસા અને ડીઝલથી ગ્રીન એનર્જી સુધીની સફર
ભારતીય રેલવેએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઉર્જાના ક્ષેત્રે ઝડપથી ફેરફાર કર્યો છે. ક્યારેય વરાળ અને કોલસાથી ચાલતી રેલ વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં હતી તો હવે આધુનિક અને સ્વચ્છ ઉર્જા તરફ આગળ વધી ચૂક્યા છીએ. છેલ્લા 12 વર્ષોમાં મોટા પાયે થયેલા વિદ્યુતીકરણને કારણે આયાતી ડીઝલ પર નિર્ભરતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ બદલાવ હવે હાઈડ્રોજન આધારિત રેલ સેવાઓ માટે મજબૂત આધાર તૈયાર કરી રહ્યો છે.
#WATCH | Jind, Haryana | The first hydrogen-powered train reaches the Jind Railway Junction. Prime Minister Narendra Modi will flag off the train later today. (16.07) pic.twitter.com/HAcdNL6xVW
— ANI (@ANI) July 17, 2026
99 ટકાથી વધુ બ્રોડ ગેજ નેટવર્ક થયો વિદ્યુતીકૃત
રેલવેના જણાવ્યાં મુજબ દેશના 99 ટકાથી વધુ બ્રોડ ગેજ રેલ માર્ગોનું વિદ્યુતીકરણ પૂરું થઈ ચૂક્યું છે. ત્યારબાદ હવે આગામી લક્ષ્ય એવી ટ્રેનોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે જે ફક્ત સ્વચ્છ હોય અને ઉર્જાના મામલે પણ આત્મનિર્ભર બની શકે. હાઈડ્રોજન ફ્યૂલ સેલ ટ્રેન આ દિશામાં એક મહત્વની પહેલ ગણાઈ રહી છે. જીંદ-સોનીપત ખંડ પર 75 કિમી પ્રતિ કલાકની પરિચાલન ગતિ અને 110 કિમી પ્રતિ કલાકની ડિઝાઈન ગતિ સાથે આ ટ્રેન સુરક્ષિત છે એટલું જ નહીં પરંતુ 89 કિમીના આ માર્ગ પર ઝડપી પણ છે.
ભવિષ્યની રેલ ટેક્નોલોજી તરફ વધતું ભારત
એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ હાઈડ્રોજન ફ્યૂલ સેલ ટેક્નોલોજી આવનારા વર્ષોમાં રેલ પરિવહનની તસવીર બદલી શકે છે. તેનાથી કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટશે, જીવાશ્મ ઈંધણો પર નિર્ભરતા ઘટશે અને ભારતના હરિત ઉર્જાના લક્ષ્યોને પણ મજબૂતી મળશે. ભારતીય રેલવેની આ પહેલ ભવિષ્યની ટકાઉ અને પર્યાવરણ અનુકૂળ પરિવહન વ્યવસ્થાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાઈ રહ્યું છે.