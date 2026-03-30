હવે ગુજરાતના પેટ્રોલ પંપ પર મળશે કેરોસીન! LPG સંકટ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય
Kerosine Sell at Petrol Pump : ઈરાન યુદ્ધને પગલે દુનિયાભરમાં તેલ-ગેસ અને LPG નું સંકટ યથાવત છે. ત્યારે આ વચ્ચે ભારત સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે કેરોસીન સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં ઢીલ આપી છે. હવે રાજ્યોમાં પેટ્રોલ પંપો પર કેરોસીન મળશે.
- પબ્લિક સેક્ટરની ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા સંચાલિત પેટ્રોલ પંપ પર કેરોસીનને સ્ટોર કરવાની અને વેચવાની પરમિશન અપાઈ
- જે પેટ્રોલ પંપની પસંદગી કરાશે, ત્યાં 5000 લીટર સુધીનું કેરોસીન રાખી શકાશે. દરેક જિલ્લામાં માત્ર બે પેટ્રોલ પંપ પર જ કેરોસીનનું વેચાણ થશે
Global Energy Crisis : દેશમાં LPG સંકટ વચ્ચે કેરોસીન યુગ પરત આવ્યો છે. ફરી એકવાર લોકોના ઘરોમાં કેરોસીનના ધુમાડા જોવા મળશે. ઈંધણની આપૂર્તિને યથાવત રાખવા કેન્દ્ર સરકારે કેરોસીન વેચવાના નિયમો હળવા કર્યા છે. હવે પેટ્રોલ પંપ પર કેરોસીન મળી શકશે. આગામી 60 દિવસ સુધી આ નિયમ લાગુ રહેશે. 21 રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં અમલની શરૂઆત કરાઈ છે. દરેક જિલ્લામાં બે પેટ્રોલ પંપ પર હવેથી કેરોસીન મળશે. મહત્વનું છે કે, અગાઉ કેરોસીન માત્ર સરકારી સસ્તા અનાજની દુકાન પર જ મળતું હતું. પ્રદૂષણ ઘટાડવા અનેક રાજ્યોમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ મુકાયો હતો..
હવે સામાન્ય જનતા રસોઈ અને પ્રકાશ માટે નિયત કરેલા પેટ્રોલ પંપ પરથી પણ કેરોસીન મેળવી શકશે, જેના માટે સુરક્ષા અને લાયસન્સના નિયમોમાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે.
મર્યાદિત સમયગાળો
આ નવી વ્યવસ્થા તાત્કાલિક અસરથી લાગુ કરવામાં આવી છે, જે આગામી ૬૦ દિવસ અથવા અન્ય આદેશ ન થાય ત્યાં સુધી અમલમાં રહેશે.
જથ્થાની મર્યાદા
દરેક જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા વધુમાં વધુ બે પેટ્રોલ પંપ પર ૫,૦૦૦ લિટર સુધી કેરોસીનનો જથ્થો રાખવાની મંજૂરી અપાઈ છે.
૨૧ રાજ્યોમાં કેરોસીનની એન્ટ્રી
દિલ્હી, હરિયાણા અને ગુજરાત સહિત જે ૨૧ રાજ્યો અગાઉ 'કેરોસીન મુક્ત' જાહેર કરાયા હતા, ત્યાં પણ ફરીથી એડ-હોક ધોરણે કેરોસીન ફાળવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
આ પણ વાંચો :
વધારાની ફાળવણી
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તમામ રાજ્યોને તેમના નિયમિત ક્વોટા ઉપરાંત ૪૮,૦૦૦ કિલોલિટર કેરોસીનનો વધારાનો જથ્થો ફાળવવામાં આવ્યો છે.
પહેલાની સ્થિતિ
અગાઉ કેરોસીન માત્ર સરકારી સસ્તા અનાજની દુકાનો (PDS) દ્વારા જ મળતું હતું અને પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે ઘણા રાજ્યોમાં તેનું વિતરણ સંપૂર્ણ બંધ કરી દેવાયું હતું.
નિર્ણયનું કારણ
ઈઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધના કારણે LPG (ગેસ સિલિન્ડર) ના પુરવઠામાં પડી રહેલી મુશ્કેલીઓ અને વધતી માંગને પહોંચી વળવા વૈકલ્પિક ઇંધણ તરીકે આ રાહત અપાઈ છે.
