ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaBREAKING: ગુજરાતના વાડિનારની દેશની બીજી સૌથી મોટી રિફાઈનરીમાં 35 દિવસનું શટડાઉન, મધ્ય-પૂર્વના તણાવ વચ્ચે સપ્લાય ખોરવાવાની ભીતિ!

BREAKING: ગુજરાતના વાડિનારની દેશની બીજી સૌથી મોટી રિફાઈનરીમાં 35 દિવસનું 'શટડાઉન', મધ્ય-પૂર્વના તણાવ વચ્ચે સપ્લાય ખોરવાવાની ભીતિ!

Nayara Shutdown : દેશની બીજી સૌથી મોટી રિફાઇનિંગ કંપની નાયરા એનર્જી એપ્રિલની શરૂઆતથી લગભગ 35 દિવસ માટે કામગીરી બંધ કરવાની તૈયારીમાં છે. પરિણામે એવી આશંકા છે કે આનાથી દેશમાં તેલ અને ગેસની ઉપલબ્ધતા પર દબાણ વધી શકે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:03 PM IST
  • દેશની બીજી સૌથી મોટી રિફાઈનરીમાં 35 દિવસનું શટડાઉન
  • ગુજરાતના વાડીનારમાં આવેલી નાયરા એનર્જીમાં કામગીરી થશે બંધ
  • દેશની રિફાઇનિંગ ક્ષમતાના લગભગ 8% ભાગ ધરાવે છે આ રિફાઈનરી

BREAKING: ગુજરાતના વાડિનારની દેશની બીજી સૌથી મોટી રિફાઈનરીમાં 35 દિવસનું 'શટડાઉન', મધ્ય-પૂર્વના તણાવ વચ્ચે સપ્લાય ખોરવાવાની ભીતિ!

Nayara Shutdown : નાયરા એનર્જી એપ્રિલની શરૂઆતથી લગભગ 35 દિવસ માટે તેની કામગીરી બંધ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. જો આવું થશે તો દેશની રિફાઇનિંગ ક્ષમતાનો લગભગ 8% ભાગ અસ્થાયી રૂપે બંધ થઈ શકે છે અને સ્થાનિક ફ્યુઅલની ઉપલબ્ધતા પર દબાણ વધી શકે છે. સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, મુખ્ય રશિયન કંપની ROSNEFT દ્વારા સમર્થિત નાયરા એનર્જી એપ્રિલની શરૂઆતથી લગભગ 35 દિવસ માટે કામગીરી સ્થગિત કરવાની તૈયારીમાં છે. 

કેમ થઈ રહ્યું છે 'શટડાઉન' ?

આ મેન્ટેનન્સ કામ એવા સમયે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે જ્યારે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવને કારણે તેલ અને ગેસની ઉપલબ્ધતા પહેલાથી જ ઘટી ગઈ છે. ઈરાનને લગતા સંકટથી ક્રૂડ ઓઇલ, કુદરતી ગેસ અને LPGની આયાત પહેલાથી જ પ્રભાવિત થઈ છે. 

ગુજરાતના વાડીનારમાં આવેલી અને દેશની બીજી સૌથી મોટી રિફાઇનરી વાડીનાર રિફાઇનરીનું આ મેન્ટેનન્સ કામ ગયા વર્ષે યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું. આ સર્વિસ વાર્ષિક 20 મિલિયન ટનની રિફાઇનિંગ ક્ષમતા ધરાવે છે. જો કે, નાયરા હવે રિફાઇનરી બંધ કરવાની પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધી રહી છે.

રિફાઇનરીનું મોટાભાગનું ઉત્પાદન સ્થાનિક બજારમાં વેચાય છે. દરમિયાન ગયા વર્ષના પ્રતિબંધોને કારણે નિકાસમાં ઘટાડો થયો છે. ઉત્પાદનનો નોંધપાત્ર હિસ્સો રાજ્ય માલિકીની રિફાઇનરીઓને પૂરો પાડવામાં આવે છે, જેઓ પોતાના ઉત્પાદન કરતાં વધુ ફ્યુઅલ વેચે છે. બાકીનો જથ્થો નાયરાના લગભગ 7,000 ફ્યુઅલ રિટેલ આઉટલેટ્સ (પેટ્રોલ પંપ) નેટવર્ક દ્વારા વહેંચવામાં આવે છે.

વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કંપની પાસે શટડાઉન સમયગાળા દરમિયાન તેના ફ્યુઅલ સ્ટેશનોને પૂરતો પુરવઠો જાળવવા માટે પૂરતો સ્ટોક અને ઉત્પાદન રિઝર્વ છે. જ્યારે રિફાઇનરી બંધ થવી એક સામાન્ય ઘટના છે અને અન્ય રિફાઇનર્સ સામાન્ય રીતે પુરવઠાની સાતત્ય સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમના કામકાજને સમાયોજિત કરે છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. તો એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF), પેટ્રોલ અને ડીઝલ જેવા ઉત્પાદનોના વૈશ્વિક ભાવમાં વધારો થયો છે, જ્યારે ભારતમાં રિટેલ ફ્યુઅલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. પરિણામે રાજ્ય માલિકીની અને ખાનગી રિફાઇનરી કંપનીઓ બંને ક્રૂડ ઓઇલની ઊંચી કિંમતને કારણે નુકસાન સહન કરી રહી છે.

 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

