H-1B વિઝામાં વિલંબ વચ્ચે, અમેરિકાની નવી ચેતવણી, ભારતમાં ફસાયેલા છે હજારો પ્રોફેશનલ, જાણો
America New Warning: યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે 15 ડિસેમ્બરથી H-1B વિઝા અરજદારોની સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રીનિંગ શરૂ કરી હતી. આનાથી દૈનિક ઇન્ટરવ્યુની સંખ્યામાં અચાનક ઘટાડો થયો, જેના પરિણામે હજારો ભારતીય વ્યાવસાયિકોની એપોઇન્ટમેન્ટ રદ કરવામાં આવી.
Trending Photos
America New Warning: ભારતમાં યુએસ એમ્બેસીએ મંગળવારે એક ચેતવણી જાહેર કરી, જેના કારણે ચિંતા વધી ગઈ છે. આ ચેતવણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે યુએસમાં કામ કરતા હજારો ભારતીય વ્યાવસાયિકો H-1B અને H-4 વિઝા એપોઇન્ટમેન્ટમાં વિલંબને કારણે ભારતમાં ફસાયેલા છે.
તેઓ તેમના વિઝા રિન્યુ કરવા માટે ભારત આવ્યા હતા, પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ, તેમની એપોઇન્ટમેન્ટ રદ કરવામાં આવી હતી અને લાંબા સમય માટે લંબાવવામાં આવી હતી. આમાંથી કેટલાકને છ મહિનાથી વધુ સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. દરેકને ઇમેઇલ દ્વારા આની જાણ કરવામાં આવી હતી. હવે, યુએસ એમ્બેસી તરફથી લેટેસ્ટ ચેતવણીથી તણાવ વધ્યો છે.
યુએસ એમ્બેસીએ શું કહ્યું?
યુએસ એમ્બેસીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે, જો તમે યુએસ કાયદાનો ભંગ કરશો, તો તમને ગંભીર ફોજદારી દંડનો સામનો કરવો પડશે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને દૂર કરવા અને આપણા રાષ્ટ્રની સરહદો અને નાગરિકોનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
યુએસ એમ્બેસીએ 26 ડિસેમ્બરના રોજ આવી છેલ્લી ચેતવણી આપી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એવા વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓને નિશાન બનાવી રહ્યું છે જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને પ્રોત્સાહન આપીને સંવેદનશીલ લોકોનું શોષણ કરે છે.
વપરાશકર્તાઓનો ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો
આ દરમિયાન, મંગળવારે, સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ ગુસ્સે થયા હતા અને દૂતાવાસના હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરાયેલા એક સંદેશ પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો જેમાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને દૂર કરવા માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવામાં આવી હતી. ઘણા લોકોએ યુએસ એમ્બેસીને યાદ અપાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર કાનૂની માર્ગોમાં પણ અવરોધો ઉભા કરી રહ્યું છે.
એક વપરાશકર્તાએ લખ્યું કે, છેલ્લી ઘડીએ એપોઇન્ટમેન્ટ રદ કરવી અને તેને ચાર મહિના માટે મુલતવી રાખવી એ ક્રૂરતા છે. તમે ફક્ત તમારા જાતિવાદી MAGA આધારને ખુશ કરવા અને વધુ નાણાકીય લાભ મેળવવા માટે ભારત પ્રત્યે દુશ્મનાવટ દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો. અમે તમારી રમત સમજીએ છીએ. બીજા વપરાશકર્તાએ પૂછ્યું કે, "તમે કોને ચેતવણી આપી રહ્યા છો? શું તમે રાજદ્વારી મિશન છો કે ગુંડા?'
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે