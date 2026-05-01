ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભારત વિકસાવશે સૌથી ઘાતક મિસાઈલ, દુનિયાનો કોઈ ખૂણો નહીં રહે બાકાત
Agni-6 Missile: દુનિયાના દરેક ખતરાને જવાબ આપવા માટે ભારત સતત નવી-નવી મિસાઈલોનું પરિક્ષણ કરી રહ્યું છે. હવે આ જ કડીમાં એક એવું હથિયાર તૈયાર થવા જઈ રહ્યું છે. જે ભારતની શક્તિઓને અનેક ગણું વધારી શકે છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ અગ્નિ-6 મિસાઈલની. જેની ડિઝાઈનને DRDO દ્વારા લગભગ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. જે સમાચાર સાંભળીને પાકિસ્તાનમાં મચી ગયો છે હડકંપ.
Agni-6 Missile: આધુનિક યુદ્ધ ટેકનોલોજીના યુગમાં ભારત સતત પોતાની શકિત વધારી રહ્યું છે. રક્ષા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ દેશ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે અને દુનિયાને પોતાની સૈન્ય શક્તિનો અહેસાસ કરાવી રહ્યો છે. હવે પરિસ્થિતિ એવી છે કે, ભારત માત્ર પોતાની સુરક્ષા જ નહીં.પરંતુ દુશ્મનના દરેક મનસુબાઓને નિષ્ફળ બનાવવાની ક્ષમતા પણ મજબુત કરી રહ્યું છે. તેનું જીવંત ઉદાહરણ છે ઓપરેશન સિંદૂર. ભારતની મિસાઈલોએ પાકિસ્તાનમાં એવો કહેર મચાવ્યો હતો કે આતંકવાદીઓ અને તેમને આશરો આપનારા ઘૂંટણીએ આવી ગયા હતા.
ભારત દરરોજ પોતાની રક્ષા ક્ષમતાઓને નવી ઉંચાઈએ લઈ જઈ રહ્યું છે. બેલેસ્ટિક મિસાઈલ હોય, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ હોય કે ન્યૂક્લિયર ક્ષમતા- ભારત દરેક મોરચે મજબુત ઉભું છે. દુશ્મનના દરેક ખતરાને જવાબ આપવા માટે દેશ સતત નવી મિસાઈલોના વિકાસમાં લાગેલો છે. હવે આ કડીમાં અગ્નિ-6 મિસાઈલ ભારતની શક્તિને અનેક ગણુ વધારી શકે છે.
ભારતની રણનીતિક શક્તિને વધુ મજબુત બનાવતુ આગામી મોટું પગલુ છે. અગ્નિ-6 મિસાઈલ, DRDOએ તેની ડિઝાઈન લગભગ પૂર્ણ કરી લીધી છે. જેના કારણે પાકિસ્તાનમાં હડકંપ મચી ગયો છે. મુનીર અને શહબાઝ શરીફ ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે. DRDOના ચેરમેન ડોક્ટર સમીર વી.કામત મુજબ હવે આ પ્રોજેક્ટને આગાળ વધારવા માટે માત્ર સરકારની મંજૂરીની રાહ છે. જેમાં જ લીલી ઝંડી મળશે. અગ્નિ-6 નો ફ્લાઈટ ટેસ્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવશે. આ સરકારનો નિર્ણય છે. જ્યારે પણ સરકાર અમને મંજૂરી આપશે, અમે તૈયાર છીએ.
અગ્નિ-6 ભારતની અત્યાર સુધીની સૌથી આધુનિક ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ હશે. તેની સૌથી મોટી ખાસિયત છે MIRV ટેક્નોલોજી- એટલે કે એક જ મિસાઇલમાંથી અનેક ન્યુક્લિયર વોરહેડ છોડવામાં આવી શકે છે. જે અલગ-અલગ લક્ષ્યોને એક સાથે નષ્ટ કરી શકે છે. આથી દુશ્મન માટે બચાવ લગભગ અશક્ય બની જાય છે.
અગ્નિ-6 સુપર સોનિકમિસાઈલ
- અગ્નિ-6ની રેન્જ 10,000 થી 12,000 કિલોમીટર સુધી હશે
- હળવા પેલોડ સાથે 14,000 થી 16,000 કિલોમીટર સુધી જઈ શકે છે
- 3 ટન સુધી ન્યુક્લિયર વોરહેડ લઈ જવાની ક્ષમતા
- દરેક વોરહેડની શક્તિ લગભગ 250 કિલોટન
- મલ્ટી-સ્ટેજ સોલિડ ફ્યુઅલ એન્જિન
- મિસાઇલની ગતિ લગભગ 30,000 કિમી પ્રતિ કલાક
- રોડ અને રેલ મોબાઇલ લોન્ચ સિસ્ટમ
- ભવિષ્યમાં સબમરીનમાંથી લોન્ચ કરવાની ક્ષમતા
12 હજાર કિલોમીટરની રેંજ
ભારત દુનિયાના કોઈપણ ખૂણે જવાબ આપવા સક્ષમ બની શકે છે. અગ્નિ-6 ભારતની મારક ક્ષમતાને વધુ મજબૂત બનાવશે. જો દુશ્મન પહેલો હુમલો કરે, તો ભારત વધુ શક્તિશાળી જવાબ આપવા સક્ષમ રહેશે. આ મિસાઇલ ભારતના ન્યુક્લિયર ટ્રાયડ-જમીન, હવા અને સમુદ્રમાંથી જવાબ આપવાની રણનીતિને વધુ મજબૂત બનાવશે. ભારત સામે ચીન અને પાકિસ્તાન જેવા બે મોટા સુરક્ષા પડકાર છે. ચીન પાસે પહેલેથી જ લાંબા અંતરની અનેક ICBM મિસાઇલ્સ છે.
આવી સ્થિતિમાં અગ્નિ-6 ભારતને સમકક્ષ રણનીતિક શક્તિ આપવાનું મોટું પગલું સાબિત થઈ શકે છે. સ્પષ્ટ છે કે ભારત હવે માત્ર રક્ષા નહીં, પરંતુ રણનીતિક વધતરની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. અગ્નિ-6 જેવી મિસાઇલ્સ દેશની સુરક્ષા મજબૂત બનાવશે અને દુશ્મનોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપશે કે જો ભારત તરફ નજર ઉઠાવશે, તો કડક જવાબ મળશે.. ભારત હવે દરેક પડકારનો સામનો કરવા સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.
