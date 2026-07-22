/વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, શિક્ષણ સચિવ વિનીત જોશીને હટાવાયા, જાણો કોને મળી જવાબદારી?

CJP Protest: નીટ પેપર લીક અંગે દેશભરમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે કેન્દ્રની મોદી સરકારે મોટું પગલું ભર્યું છે અને શિક્ષણ મંત્રાલયમાં મોટો વહીવટી ફેરાફાર કર્યો છે. શિક્ષણ સચિવ વિનીત જોશીને હટાવી દેવાયા છે. તેમની જગ્યાએ નરેશ પાલ ગંગવારને ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગના નવા સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. વિનીત જોશી ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગમાં સચિવના પદ પર કાર્યરત હતા અને તેમની અંદરમાં જ NTA (નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી) પણ આવતું હતું.
રાજસ્થાન કેડરના IAS અધિકારી નરેશ પાલ ગંગવાર હવે ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગની જવાબદારી સંભાળશે. આ સિવાય કેરળ કેડરના વરિષ્ઠ IAS અધિકારી ટી.કે. અનિલ કુમારને શાળા શિક્ષણ વિભાગના સચિવ બનાવવામાં આવ્યા છે. અહીં તમને જણાવી દઈએ કે, મણિપુર કેડરના 1992 બેચના અધિકારી વિનીત જોશીને હવે પંચાયતી રાજ મંત્રાલયમાં સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
કોણ છે નરેશ પાલ ગંગવાર?
ટ્રેનિંગથી એન્જિનિયર નરેશ પાલ ગંગવાર પાસે રૂડકી યુનિવર્સિટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશનમાં B.Tech, IIT દિલ્હીમાંથી કમ્યુનિકેશનમાં M.Tech અને રાજસ્થાન યુનિવર્સિટીમાંથી અર્થશાસ્ત્રમાં MAની ડિગ્રી છે. પોતાની લાંબી કારકિર્દીમાં તેમણે રાજસ્થાન સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ પદો પર કામ કર્યું છે. રાજસ્થાનમાં મુખ્ય સચિવ તરીકે અને પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયમાં સંયુક્ત સચિવ તરીકે તેમણે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અને જોખમી પદાર્થોના વ્યવસ્થાપન જેવા સંવેદનશીલ વિષયો પણ સંભાળ્યા છે.
નોંધનીય છે કે, આ ફેરફાર એવા સમયે થયો છે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અને વિપક્ષી દળોના સતત વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે NEET પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓનો મુદ્દો ગરમાયો છે. પ્રદર્શનકારીઓ પરીક્ષા પ્રણાલીમાં ઉત્તરદાયિત્વ નક્કી કરવા અને વ્યાપક સુધારાની માંગ કરી રહ્યા છે.
ભાજપ સાંસદે કર્યું સ્વાગત
ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ આ ફેરાફરનું સ્વાગત કરતા તેને 'મોદી ગેરંટી' ગણાવી. તેમણે ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીએ પેપર લીક કેસમાં બેદરકારી દાખવનાર શિક્ષણ સચિવને બદલી નાખ્યા છે. પેપર લીકના દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, જેમાં બેદરકારી કે ઢીલાશ દાખવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે કડક પગલાં લેવાશે.