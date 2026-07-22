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વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, શિક્ષણ સચિવ વિનીત જોશીને હટાવાયા, જાણો કોને મળી જવાબદારી?

CJP Protest : નીટ (NEET) પેપર લીકને લઈને વિદ્યાર્થીઓના વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. શિક્ષણ સચિવ વિનીત જોશીને હટાવીને તેમની જગ્યાએ નરેશ ગંગવારને નવા શિક્ષણ સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 12:30 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:30 AM IST
વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, શિક્ષણ સચિવ વિનીત જોશીને હટાવાયા, જાણો કોને મળી જવાબદારી?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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