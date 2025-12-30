Prev
Jaishankar Bangladesh Visit: વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર 31 ડિસેમ્બર, બુધવારના રોજ બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લેશે, મંગળવારે વિદેશ મંત્રાલયે આ જાહેરાત કરી હતી. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે હમણે થોડા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે જયશંકરની આ મુલાકાત મહત્વની માનવામાં આવે છે.
 

Dec 30, 2025, 08:10 PM IST

તણાવપૂર્ણ સંબંધો વચ્ચે, જયશંકર જશે બાંગ્લાદેશ, આ જગ્યાએ આપશે હાજરી

Jaishankar Bangladesh Visit: વિદેશ મંત્રાલયે મંગળવારે આ જાહેરાત કરી કે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લેશે અને બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી બેગમ ખાલિદા ઝિયાના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપશે.જયશંકર ભારત સરકાર અને ભારતના લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. 

એક મહત્વપૂર્ણ પગલું

બેગમ ઝિયાના અંતિમ સંસ્કારમાં જયશંકરની ભાગીદારીને બંને દેશો વચ્ચેના તાજેતરના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે. પીએમ મોદીએ પણ બેગમ ખાલિદા ઝિયાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને તેમના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી.

વચગાળાની સરકારે મંગળવારે જાહેરાત કરી

બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના લાંબા સમયથી નેતા અને ત્રણ વખત પ્રધાનમંત્રી રહેલા ઝિયાનું આજે સવારે ઢાકામાં લાંબી બીમારી બાદ અવસાન થયું. તેઓ 80 વર્ષના હતા. ખાલિદા ઝિયાને બુધવારે દફનાવવામાં આવશે અને તેમના પતિ અને ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ઝિયાઉર રહેમાનની કબરની બાજુમાં દફનાવવામાં આવશે, એમ વચગાળાની સરકારે મંગળવારે જાહેરાત કરી. 

લોકશાહી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી

બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન ઝિયાએ તોફાની લશ્કરી શાસન પછી દેશમાં લોકશાહી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે દાયકાઓ સુધી દેશના રાજકારણ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું.

ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં યોગદાન

અગાઉ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાના નિધન પર ઊંડી શોક વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે પડોશી દેશના વિકાસ અને ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં તેમના યોગદાનને હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. 

PM મોદીએ ટ્વિટ કરી શું લખ્યું ?

મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું હતું કે, ઢાકામાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અને બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રવાદી પક્ષના પ્રમુખ બેગમ ખાલિદા ઝિયાના નિધનના સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ દુઃખ થયું છે. તેમના પરિવાર અને બાંગ્લાદેશના તમામ લોકો પ્રત્યે અમારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના. ભગવાન તેમના પરિવારને આ દુઃખદ ક્ષણ સહન કરવાની શક્તિ આપે.

