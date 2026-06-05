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ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે આંદામાનમાં મળ્યો ગેસનો મહાભંડાર, ઓઈલ ઈન્ડિયાને મળી મોટી સફળતા; પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ આપ્યા ગુડ ન્યૂઝ

India Gas Reserve: આંદામાન ટાપુમાં ઊંડા પાણીમાં ભારતને ગેસનો વિશાળ ભંડાર મળ્યો છે. ભારતની નવરત્ન કંપની ઓઈલ ઈન્ડિયા લિમિટેડે (Oil India Limited) આ અંગે માહિતી આપી છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ ગેસ ભંડાર વિશે વિગતવાર માહિતી શેર કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 05, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:17 PM IST
ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે આંદામાનમાં મળ્યો ગેસનો મહાભંડાર, ઓઈલ ઈન્ડિયાને મળી મોટી સફળતા; પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ આપ્યા ગુડ ન્યૂઝ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે આંદામાનમાં મળ્યો ગેસનો મહાભંડાર, ઓઈલ ઈન્ડિયાને મળી મોટી સફળતા
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