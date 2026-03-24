ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ટ્રમ્પે PM મોદીને કર્યો ફોન, સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝ પર શું થઈ ચર્ચા? જાણો
Trump called PM Modi: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથે વાત કરી છે. ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે ફોન પર વાત કરી હતી.
Trump called PM Modi: ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે PM મોદી સાથે વાત કરી હોવાની જાણકારી ભારતમાં USના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું કે બંને નેતાઓએ મધ્ય પૂર્વની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી, જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું અને સુરક્ષિત રાખવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. રાજદૂત ગોરે આ વાતચીતને બંને દેશો વચ્ચેની મજબૂત મિત્રતાનું પ્રતીક ગણાવ્યું હતું.
પાકિસ્તાન સંઘર્ષને ઉકેલવામાં મુખ્ય મધ્યસ્થી બનશે
બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ વાતચીત અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા મધ્ય પૂર્વમાં દુશ્મનાવટના સંપૂર્ણ અને વ્યાપક નિરાકરણ અંગે ખૂબ જ સારી અને રચનાત્મક વાતચીત થઈ હોવાનો દાવો કર્યાના એક દિવસ પછી આવી હતી. રાજદૂત ગોરેની ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ બ્રિટિશ અખબાર ફાઇનાન્સિયલ ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યાના કલાકો પછી આવી હતી કે પાકિસ્તાન યુએસ-ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષને ઉકેલવામાં મુખ્ય મધ્યસ્થી તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
ઇસ્લામાબાદમાં વાતચીત
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરે તાજેતરમાં જ યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી હતી અને બંને દેશો વચ્ચે તણાવ ઓછો કરવાના પ્રયાસોમાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકાને આગળ વધારવાની ઓફર કરી હતી. આ સંદર્ભમાં, વાતચીત માટે સંભવિત સ્થળ તરીકે ઇસ્લામાબાદને પણ પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યો છે, જો કે હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી.
બંને દેશો વચ્ચે મોટાભાગના રાજદ્વારી સંપર્કો તૂટી ગયા
બીજી બાજુ, ઈરાનના સત્તાવાર અને અર્ધ-સત્તાવાર મીડિયાએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના "રચનાત્મક વાતચીત"ના દાવાઓને નકારી કાઢતા, અમેરિકા સામે કડક ચેતવણીઓ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, ઈરાની મીડિયાએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે કોઈ વાતચીત થઈ નથી અને બંને દેશો વચ્ચે મોટાભાગના રાજદ્વારી સંપર્કો તૂટી ગયા છે. IRGC-સંલગ્ન ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ પણ ટ્રમ્પની ચાલુ વાતચીતના દાવાનો વિરોધ કરતા, બંને દેશો વચ્ચે કોઈપણ સંપર્કનો ઇનકાર કર્યો હતો.
આ દરમિયાન, બંને પક્ષો વચ્ચે વાક્ય યુદ્ધ વધ્યું છે, લગભગ દરરોજ ધમકીઓની આપ-લે થઈ રહી છે. ઈરાની લશ્કરી અધિકારીઓએ પણ કડક નિવેદનો જાહેર કર્યા છે, જે ઘમકીઓનું લેવલ વધારે છે. ખાતમ અલ-અંબિયા મુખ્યાલયના મેજર જનરલ અબ્દુલ્લાહીએ સરકારી ટીવી પર કહ્યું કે, અમે તમને એટલા જોરથી મારીશું કે તમારા દાંત બહાર નીકળી જશે, અને એવો પણ સંકેત આપ્યો કે જો સંઘર્ષ વધશે તો ઈરાન નવા ગુપ્ત હથિયારનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ઈરાની અધિકારીઓએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેના વીજ ઉત્પાદન માળખા પર કોઈપણ હુમલો સહન કરવામાં આવશે નહીં અને તેનો સમાન જવાબ આપવામાં આવશે. IRGCના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અમે કોઈપણ હુમલાનો તાત્કાલિક અને સમાન સ્તરની શક્તિથી જવાબ આપીશું. .
ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ્સને નિશાન બનાવવામાં આવે
ફારસી ભાષાના અખબાર એંતેખાબમાં પ્રકાશિત અહેવાલ મુજબ, જો ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ્સને નિશાન બનાવવામાં આવે છે, તો પશ્ચિમ એશિયામાં તેના સાથીઓના યુએસ બેઝ અને સુવિધાઓ પર પણ હુમલો થઈ શકે છે.
