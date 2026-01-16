મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસે બચાવી લાજ ! ભગવા લહેર વચ્ચે આ નગરપાલિકામાંથી રાહુલ ગાંધીને મળ્યા સારા સમાચાર
Maharashtra Election Result: મહારાષ્ટ્રમાં ભગવા લહેરથી ઠાકરે અને પવાર છાવણીમાં તેમજ કોંગ્રેસમાં નિરાશા ફેલાઈ ગઈ છે. જોકે, પાર્ટી નેતા રાહુલ ગાંધીને મહારાષ્ટ્રમાંથી કેટલાક સારા સમાચાર મળ્યા છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખની અજાણતા મદદને કારણે, કોંગ્રેસે જંગી જીત મેળવી છે.
Maharashtra Election Result: મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થઈ રહ્યા છે. ભાજપે મોટાભાગની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોને તોફાનની જેમ સપાટ કરી દીધી, જેના કારણે શરદ પવાર અને ઠાકરે બંધુઓ સહિત કોંગ્રેસને આઘાત લાગ્યો. નિરાશાના વાવાઝોડા વચ્ચે, રાહુલ ગાંધીને કેટલાક સારા સમાચાર મળ્યા, જેને પક્ષના નેતાઓ ઉત્સાહજનક કહી રહ્યા છે. આ વિસ્તારમાં, કોંગ્રેસે ભાજપને હરાવ્યું અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર કબજો કર્યો. આશ્ચર્યજનક રીતે, પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખે પોતે અજાણતાં કોંગ્રેસની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જે હકીકત પાર્ટીના નેતાઓ હવે પસ્તાવો કરી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસનો મોટો વિજય
આપણે જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વાત કરી રહ્યા છીએ તે લાતુર શહેર છે. મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં સ્થિત આ શહેરમાં મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના પરિણામો આજે, શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યા. લાતુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (LMC) ની ચૂંટણીમાં, કોંગ્રેસે 70 સભ્યોની સંસ્થામાં 43 બેઠકો જીતીને સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી. ભાજપ 22 બેઠકો સાથે બીજા ક્રમે આવ્યું.
ચૂંટણી અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસે લાતુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (LMC)માં 43 બેઠકો જીતી. આ પછી ભાજપ (22), વંચિત બહુજન આઘાડી (4) અને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (1) જીતી. ગુરુવારે એલએમસી માટે મતદાન થયું, જ્યારે શુક્રવારે બપોરે મતગણતરી પૂર્ણ થઈ.
ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ વિજયના શિલ્પી હતા!
સ્થાનિક રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે મહારાષ્ટ્ર ભાજપ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણે અજાણતાં કોંગ્રેસની જીતની રચના કરી હતી. ચૂંટણીના થોડા દિવસો પહેલા, તેમણે કોંગ્રેસના અનુભવી નેતા અને લાતુરના દિવંગત ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન વિલાસરાવ દેશમુખ વિશે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરી હતી. આ ટિપ્પણીથી લાતુરના લોકો ગુસ્સે થયા હતા, જેના કારણે અજાણતાં કોંગ્રેસની તરફેણમાં મત એકઠા થયા હતા.
શહેરમાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધતા, ચવ્હાણે કહ્યું હતું કે વિલાસરાવ દેશમુખની સ્મૃતિ તેમના વતન લાતુરમાંથી ભૂંસાઈ જશે. આ ટિપ્પણી સ્થાનિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડનારી માનવામાં આવી હતી, કારણ કે દેશમુખે લાતુર પ્રદેશના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. તેમનું નિવેદન સોશિયલ મીડિયા અને ન્યૂઝ ચેનલો પર વાયરલ થયું. આનાથી ચૂંટણી વાતાવરણ વધુ ગરમાયું. ઘણા લોકોએ તેને રાજકીય ઘમંડનું પ્રતીક માન્યું.
માફી માંગવાથી પણ લોકોને સંતોષ ન થયો
રાજકીય પક્ષો અને જનતા દ્વારા ચવ્હાણના આ નિવેદનની આકરી ટીકા કરવામાં આવી હતી. બાદમાં, પરિસ્થિતિ પોતાની વિરુદ્ધ થતી જોઈને, ચવ્હાણે માફી માંગી હતી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તીર કમાનથી છુટી ચૂક્યું હતું.
એ નોંધવું જોઈએ કે લાતુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્થાપના 2011માં થઈ હતી. ત્યારથી, શહેરમાં પાંચ મેયર ચૂંટાયા છે. આ ચૂંટણીમાં, તેમાંથી ચાર ભૂતપૂર્વ મેયર કાઉન્સિલર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. તેમાંથી બે જીત્યા, જ્યારે બે હારી ગયા. એવું માનવામાં આવે છે કે આ પરિણામ મહારાષ્ટ્રના વ્યાપક રાજકારણ પર અસર કરી શકે છે અને ભવિષ્યમાં ભાજપને વધુ સતર્ક રહેવા માટે પણ મજબૂર કરી શકે છે.
