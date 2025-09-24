Prev
અમેરિકાના H-1B વિઝા પ્રતિબંધો વચ્ચે, યુરોપના સૌથી મોટા અર્થતંત્રએ ભારતીયોને આપી ખુલ્લી ઓફર, જાણો

Invites Skilled Indians: અમેરિકા દ્વારા H-1B વિઝા પર કડક કાર્યવાહી વચ્ચે, યુરોપના સૌથી મોટા અર્થતંત્રએ ભારતીય પ્રતિભાઓને આકર્ષવાનું શરૂ કર્યું છે. ભારતમાં રહેતા તેમના રાજદૂતે કુશળ ભારતીય કામદારોને કામ માટે તેમના દેશમાં આવવાની તક આપી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:11 PM IST

Invites Skilled Indians: અન્ય દેશો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા અમેરિકામાં ચાલી રહેલા H-1B વિઝા પ્રતિબંધોનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હવે, યુરોપનું સૌથી મજબૂત અર્થતંત્ર ગણાતા જર્મનીએ ભારતીય પ્રતિભાઓને આકર્ષવાનું શરૂ કર્યું છે. ભારતમાં જર્મન રાજદૂત ડૉ. ફિલિપ એકરમેને કુશળ ભારતીય કામદારોને ખુલ્લું આમંત્રણ આપ્યું છે અને જર્મનીને અમેરિકાના સ્થિર અને નફાકારક વિકલ્પ તરીકે રજૂ કર્યું છે. 

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક વિડિઓ પોસ્ટ કરીને, તેમણે લખ્યું કે આ મારી તમામ ઉચ્ચ કુશળ ભારતીયોને અપીલ છે. જર્મની તેની સ્થિર ઇમિગ્રેશન નીતિઓ અને IT, મેનેજમેન્ટ, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રોમાં ભારતીયો માટે ઉત્તમ નોકરીની તકો સાથે એક અનોખું સ્થાન ધરાવે છે.

કમાણીમાં જર્મનોને પાછળ છોડી દે છે ભારતીયો

વિડિઓ સંદેશમાં, રાજદૂતે સમજાવ્યું કે જર્મનીમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારાઓમાં ભારતીયો કેવી રીતે છે. તેમણે કહ્યું કે જર્મનીમાં કામ કરતો સરેરાશ ભારતીય સરેરાશ જર્મન કરતાં વધુ કમાણી કરે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ એક સારી બાબત છે. એકરમેને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઊંચા પગારનો અર્થ એ છે કે ભારતીયો આપણા સમાજ અને આપણા વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપી રહ્યા છે. અમે સખત મહેનત અને શ્રેષ્ઠ લોકોને શ્રેષ્ઠ નોકરીઓ પૂરી પાડવામાં માનીએ છીએ.

ટ્રમ્પના કડક પગલાં વચ્ચે જર્મનીની ઓફર

જર્મન રાજદૂતની ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે અમેરિકાએ વિદેશી કામદારો પર પોતાની પકડ કડક કરી છે, H-1B વિઝા ફી પ્રતિ અરજી $100,000 સુધી વધારી દીધી છે. અગાઉ, તે લગભગ $5,000 હતી. આ ફેરફાર ભારતીય ટેક નિષ્ણાતો અને આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓ માટે ફટકો છે, જે આ વિઝા પ્રોગ્રામ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર કહે છે કે નવા નિયમો અમેરિકન કામદારોને પ્રાથમિકતા આપવાનો છે.

જર્મન કાર જેવી વર્ણવવામાં આવી છે ઇમિગ્રેશન નીતિ

આ ફેરફારો વચ્ચે, જર્મન રાજદૂતે જર્મનીની ઇમિગ્રેશન નીતિની ચર્ચા કરી અને ભાર મૂક્યો કે જર્મનીમાં નિયમો રાતોરાત બદલાતા નથી. તેમણે જર્મનીની ઇમિગ્રેશન નીતિની તુલના વિશ્વ વિખ્યાત જર્મન કાર સાથે કરી. તેમણે કહ્યું, "અમારી ઇમિગ્રેશન નીતિ કંઈક અંશે જર્મન કાર જેવી કામ કરે છે. તે વિશ્વસનીય, આધુનિક અને અનુમાનિત છે. તે ખાડાવાળા રસ્તાને બદલે સીધી આગળ વધશે.

જર્મની હાલમાં વૃદ્ધોની વસ્તી સાથે ઝઝૂમી રહ્યું છે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે દેશમાં વૃદ્ધ લોકોની વધતી સંખ્યાને કારણે, જર્મન અર્થતંત્રને 2040 સુધીમાં વાર્ષિક આશરે 288,000 ઇમિગ્રન્ટ્સની જરૂર પડશે. આ માંગને પહોંચી વળવા માટે, જર્મનીએ 2024માં 10% થી વધુ વ્યાવસાયિક વિઝા આપવાની અને ભારતીય કામદારો માટે ફાળવણીમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની યોજના જાહેર કરી છે. ગયા વર્ષે, જર્મનીએ 200,000 વ્યાવસાયિક વિઝા આપવાનું વચન આપ્યું હતું, જેમાંથી 90,000 ભારતીયો માટે રાખવામાં આવ્યા હતા. લગભગ 130,000 ભારતીય વ્યાવસાયિકો પહેલાથી જ જર્મનીમાં રહે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

germany indian visa newsgermany welcome skilled indiangermany invites skilled indiansgermany india visa offergermany india jobindian worker in germanyGujarati NewsWorld newsEurope largest economyEurope Country

