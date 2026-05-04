હોમIndiaઅમિત શાહે તોડ્યું બંગાળનું રાજકીય મિથક, 2016ની હુંકાર કેવી રીતે 2026માં જીત સુધી પહોંચી? જાણો

અમિત શાહે તોડ્યું બંગાળનું રાજકીય મિથક, 2016ની હુંકાર કેવી રીતે 2026માં જીત સુધી પહોંચી? જાણો

Bengal Elections 2026: એ સત્ય છે કે પશ્ચિમ બંગાળ લાંબા સમય સુધી એક રાજકીય મિથક હતું. એક એવું રાજ્ય જ્યાં લેફ્ટ વિચારધારા અને પ્રાદેશિક અસ્મિતાએ રાષ્ટ્રીય પક્ષો માટે મર્યાદાઓ નક્કી કરી રાખી હતી. અમિત શાહે આ મિથકને સમજ્યું, તેના મૂળિયાં ઓળખ્યા અને પછી તેને વ્યવસ્થિત રીતે પડકાર આપ્યો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 04, 2026, 05:16 PM IST
  • અમિત શાહની 10 વર્ષની તપસ્યા અને 'ચાણક્ય' નીતિનું પરિણામ
  • મમતાના ગઢમાં ગાબડું પાડનાર અમિત શાહની રણનીતિનું વિશ્લેષણ
  • અમિત શાહે 2016થી 2026 સુધી કેવી રીતે બદલ્યું બંગાળનું નસીબ

અમિત શાહે તોડ્યું બંગાળનું રાજકીય મિથક, 2016ની હુંકાર કેવી રીતે 2026માં જીત સુધી પહોંચી? જાણો

Bengal Elections 2026: આજથી દસ વર્ષ પહેલાં સોમવાર 25 જાન્યુઆરી 2016નો દિવસ. ત્યારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે પશ્ચિમ બંગાળના હાવડામાં એક રેલીને સંબોધિત કરી હતી. આ દરમિયાન આત્મવિશ્વાસથી છલકાતા શાહે મમતા સરકારની આકરી ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, મમતાએ પરિવર્તન નહીં પણ માત્ર પતન કર્યું છે. આજે દસ વર્ષ પછી જ્યારે બંગાળમાં ભાજપે મોટી જીત નોંધાવી છે, ત્યારે તે કદાચ આ વ્યક્તિની એ વિચારસરણીનું પરિણામ છે જેની શરૂઆત તેમણે ત્યારે કરી હતી.

ભારતીય રાજનીતિમાં કેટલીક ક્ષણો એવી હોય છે, જે માત્ર ચૂંટણી જીત નથી હોતી, પરંતુ તે સત્તાના માળખાના પુનઃનિર્માણનો સંકેત આપે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં હાલની જીત એ જ શ્રેણીની ઘટના છે. આ જીતના કેન્દ્રમાં જો કોઈ એક વ્યક્તિનો પડછાયો સૌથી સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી રહ્યો છે, તો તે અમિત શાહ છે.

25 જાન્યુઆરી 2016નો દિવસ એટલા માટે ખાસ છે, કારણ કે ત્યારે ભાજપના અધ્યક્ષ પદની ચૂંટણીનો દિવસ હતો. અમિત શાહ ફરીથી અધ્યક્ષ પદના ઉમેદવાર હતા. જો કે, તે પહેલા જ તેઓ બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા અને ફરીથી અધ્યક્ષ બનેલા અમિત શાહ બંગાળ વિજય માટે નીકળી પડ્યા હતા.

આજે જ્યારે બંગાળમાં ભાજપ જીતી રહ્યું છે, ત્યારે આ જીત માત્ર બેઠકોના સરવાળા-બાદબાકી નથી. આ એ સંગઠનાત્મક જીદની જીત છે જે અશક્યને માત્ર એક પડકાર માને છે. આ એ નેતૃત્વની જીત છે, જેણે ચૂંટણીને ઈવેન્ટ તરીકે નહીં પણ એક પ્રોજેક્ટ તરીકે લીધી. બંગાળ લાંબા સમય સુધી એક રાજકીય મિથક હતું. એક એવું રાજ્ય જ્યાં લેફ્ટ વિચારધારા અને પ્રાદેશિક અસ્મિતાએ રાષ્ટ્રીય પક્ષો માટે લક્ષ્મણ રેખા ખેંચી હતી. અમિત શાહે આ મિથકને સમજ્યું, તેના મૂળિયાં તપાસ્યા અને પછી તેને પદ્ધતિસર પડકાર્યું. તેમણે બંગાળને માત્ર એક ચૂંટણીલક્ષી રાજ્ય માનવાને બદલે એક રાજકીય પ્રયોગશાળા તરીકે જોયું.

દરેક વિરોધી નેરેટિવનો તોડ શોધ્યો
આ રાજ્યને લઈને તેમની રણનીતિ એકદમ સ્પષ્ટ અને બહુસ્તરીય હતી. આ માટે તેમણે સંગઠનનો વિસ્તાર કર્યો. બૂથ સ્તર સુધી કેડરને મજબૂતી આપી. સામાજિક સમીકરણોની પુનઃરચના કરી અને સૌથી મહત્વનું દરેક વિરોધી નેરેટિવ (પ્રચાર)નો તોડ કાઢ્યો. આ જ કારણ છે કે, ચૂંટણી પહેલા જ તેઓ એ કહેવાની હિંમત બતાવી શક્યા કે જનતા પરિવર્તનની તરફેણમાં ઉભી છે અને ભાજપ એક વિકલ્પ છે.

આ અંગે એક વીડિયો ખૂબ જ વાયરલ થયો છે. આ કિસ્સો 22 એપ્રિલ 2026નો છે જ્યારે અમિત શાહ પશ્ચિમ બંગાળના દમદમમાં એક મોટી જનસભાને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. તેમણે મંચ પરથી જનતા સામે આખું ટાઈમ-ટેબલ રજૂ કર્યું હતું. શાહે કહ્યું હતું કે, "ભાઈઓ-બહેનો, 4 મેના રોજ સવારે કાઉન્ટિંગ શરૂ થશે. 8 વાગ્યે બેલેટ બોક્સ ખુલવાનું શરૂ થશે. 9 વાગ્યે પહેલો રાઉન્ડ, 10 વાગ્યે બીજો રાઉન્ડ, 1 વાગ્યે કાઉન્ટિંગ પૂરું અને દીદી ટાટા ગુડબાય." આજે 4 મેના રોજ તેમની કહેલી દરેક વાત સાચી સાબિત થઈ રહી છે.

ડેટા, મેનેજમેન્ટ અને શિસ્તની ભૂમિકા
બંગાળ ચૂંટણીમાં આ જીતની સાથે અમિત શાહે વધુ એક મિથક તોડી નાખ્યું છે. આ મિથક એ હતું કે, ભારતીય રાજનીતિ લાંબા સમય સુધી પ્રભાવશાળી નેતૃત્વની આસપાસ ફરતી રહી છે. પરંતુ અમિત શાહે આ ધારણાને પડકારી. તેમણે કરી બતાવ્યું કે, ચૂંટણી માત્ર ભાષણોથી નહીં પણ ડેટા, મેનેજમેન્ટ અને શિસ્તથી જીતવામાં આવે છે. તેમનો દરેક કાર્યકર એક જ નેરેટિવનું પુનરાવર્તન કરે છે, જેનાથી સંદેશમાં કોઈ ભ્રમ પેદા થતો નથી. આ હારે મમતા બેનર્જીના કરિશ્માઈ નેતૃત્વના યુગનો અંત લાવી દીધો છે.

આ ઉપરાંત બંગાળની રાજનીતિમાં હિંસાનો મુદ્દો હંમેશા કેન્દ્રમાં રહ્યો છે. અમિત શાહે તેને સીધો પડકાર આપ્યો. તેમણે જનતાને નિર્ભય થઈને મતદાન કરવાની અપીલ કરી અને કેન્દ્રીય દળોની તૈનાતી અંગે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો. આ માત્ર વહીવટી નિર્ણય નહોતો, તે એક મનોવૈજ્ઞાનિક હસ્તક્ષેપ હતો. આનાથી મતદારોના મનમાં વિશ્વાસ જાગ્યો કે તેઓ એકલા નથી અને રાજનીતિમાં વિશ્વાસ જ સૌથી મોટી મૂડી હોય છે.

તેમણે સિન્ડિકેટ રાજ અને તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ સામે એવો વિમર્શ ઊભો કર્યો, જેણે બંગાળના ભદ્રલોકથી લઈને મતુઆ સમુદાય સુધીના લોકોને હચમચાવી દીધા. શાહનો પ્રભાવ માત્ર મતોની ગણતરીમાં જ નહીં, પરંતુ વિમર્શ બદલવામાં પણ જોવા મળે છે. 'જય શ્રી રામ'ના નારાને બંગાળની અસ્મિતા સાથે જોડી દેવો એ શાહની એ વૈચારિક જીત હતી, જેણે મમતા બેનર્જીને બચાવની સ્થિતિમાં લાવી દીધા.

પૂર્વ-આયોજિત રણનીતિ પર કામ
અમિત શાહને અવારનવાર ભારતીય રાજનીતિના 'ચાણક્ય' કહેવામાં આવે છે. આ માત્ર એક ઉપમા નથી, તે તેમની કાર્યશૈલીનું વર્ણન છે. તેઓ લાગણીઓથી નહીં પણ ડેટાથી રાજનીતિ કરે છે. તેઓ માત્ર ચૂંટણી લડતા નથી, પરંતુ એવી મનોવૈજ્ઞાનિક અને રણનીતિ ઘેરાબંદી કરે છે કે, વિરોધી પક્ષો પસ્ત થઈ જાય છે. તેઓ પૂર્વ-આયોજિત રણનીતિ પર ચાલે છે અને પોતાની દરેક હારમાંથી શીખે છે, એટલે કે ભૂલનું પુનરાવર્તન કરતા નથી. બંગાળના પરિણામો સંકેત આપે છે કે, તેમની રણનીતિએ જનતાના મોટા વર્ગને પ્રભાવિત કર્યો છે.

બંગાળ ચૂંટણી પછી અમિત શાહનું કદ એક એવા નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જે માત્ર ચૂંટણી જીતવાનું જ નથી જાણતા, પરંતુ વિપરીત સંજોગોમાં પણ મજબૂત સંગઠન ઊભું કરવાની અને પ્રતિસ્પર્ધીના અજેય ગઢમાં ગાબડું પાડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. કદાચ એટલા માટે જ તેમને વડાપ્રધાન મોદીના સૌથી વિશ્વસનીય સહયોગી અને ભાજપના ચૂંટણી રથના મગજ માનવામાં આવે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

