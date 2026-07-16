/શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીના નિધન પર અમિત શાહે વ્યક્ત કર્યો શોક, ડો. સુભાષ ચંદ્રાને લખ્યો પત્ર

Shree Nand Kishore ji Last Rites: એસ્સેલ ગ્રુપ (Essel Group) ના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતા શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજી પંચતત્વમાં વિલિન થઈ ગયા છે. 13 જુલાઈ 2026ના શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીનું મુંબઈમાં નિધન થયું હતું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એસ્સેલ અને Z ગ્રુપના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર લખી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ડો. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર લખ્યો છે. પોતાના પત્રમાં અમિત શાહે લખ્યું કે ''ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા જી,આપના પિતાશ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીના અવસાનના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા. આ સમાચાર સાંભળીને મન અત્યંત વ્યથિત અને હૃદય ભારે થઈ ગયું છે. પિતાશ્રીના ચાલ્યા જવાથી જીવનમાં આવેલી શૂન્યતાને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાય તેમ નથી. આપના પરિવાર પર આવી પડેલી આ દુઃખની ઘડીમાં હું મારી ઊંડી સંવેદના અને શોક વ્યક્ત કરું છું.
દુઃખ, શોક અને પીડાની સ્થિતિમાં આપણને ભારતીયોને આપણા પૂજ્ય શાસ્ત્રોમાંથી જ સાહસ અને બળ મળે છે. "શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા" માં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—'જેનો જન્મ થયો છે, તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને જેનું મૃત્યુ થયું છે, તેનો જન્મ નિશ્ચિત છે.' તેથી આ જન્મ-મરણનું ચક્ર અનિવાર્ય છે, એટલે કે કોઈપણ રીતે તેનો પ્રતિકાર કરી શકાતો નથી.
હું દિવંગત આત્માને વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું કે દિવંગત આત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં સ્થાન આપે અને આ શોકાકુલ પરિવારને આ અસહ્ય ખોટ સહન કરવાની અપાર શક્તિ પ્રદાન કરે.'
જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર્ધ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ ।
તસ્માદપરિહાર્યેડર્થે ન ત્વં શોચિતુમર્હસિ ॥
કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે પાઠવી શ્રદ્ધાંજલિ
હરિયાણાના જાણીતા સમાજસેવી અને એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રાના પિતા શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીના બુધવાર (15 જુલાઈ) એ અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના પુત્ર ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ તેમને મુખાગ્નિ આપી. આ દરમિયાન દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સહિત ઘણી હસ્તિઓએ શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. આ ક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે પણ પત્ર લખી શોખની લાગણી વ્યક્ત કરી છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વ્યક્ત કર્યું હતું દુખ
કોઈ સમાજસેવીની સ્મૃતિમાં યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવાનો અર્થ એ છે કે તેમના જીવન, વિચારો અને મૂલ્યોને જીવંત રાખવા. જ્ઞાનનું એવું કેન્દ્ર ઊભું કરવું, જે શિક્ષણ અને સમાજકલ્યાણ દ્વારા તેમના સપનાઓને આગળ વધારવાનું કાર્ય કરે. શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીને યાદ કરતાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાને શોક-સંવેદનાનો પત્ર લખ્યો અને તેમની સાથે વિતાવેલી ક્ષણોને યાદ કરી.
પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંદેશમાં લખ્યું કે...શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના નિધનના સમાચાર જાણીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. આ દુઃખની ઘડીમાં મારી સંવેદનાઓ આપની અને સમગ્ર પરિવાર સાથે છે. પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં લખ્યું કે, મારું સૌભાગ્ય રહ્યું છે કે મને તેમની સાથે અનેકવાર મળવાનો અવસર મળ્યો. તેમનો આત્મીય અને સ્નેહભર્યો વ્યવહાર હંમેશા મારી સ્મૃતિમાં જીવંત રહેશે. તેમનું નિધન સમાજ માટે એક અપૂરણીય ક્ષતિ છે.