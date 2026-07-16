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શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીના નિધન પર અમિત શાહે વ્યક્ત કર્યો શોક, ડો. સુભાષ ચંદ્રાને લખ્યો પત્ર

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રાના પિતા શ્રી નંદ કિશોર ગાયન્કાજીના નિધન પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે ડો. સુભાષ ચંદ્રાને પત્ર લખી પોતાની સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 16, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:15 PM IST
શ્રી નંદ કિશોર ગોયન્કાજીના નિધન પર અમિત શાહે વ્યક્ત કર્યો શોક, ડો. સુભાષ ચંદ્રાને લખ્યો પત્ર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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