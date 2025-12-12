પટેલની જગ્યાએ નેહરુ કેવી રીતે બન્યા પ્રથમ PM? શાહના ભાષણથી બહાર આવ્યો 1946ના કોંગ્રેસ વોટનો કિસ્સો
Amit Shah vote chori charge on Nehru Know historical truth: દેશમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી 'વોટ ચોરી'ની ચર્ચા જોર પકડી રહી છે. રસ્તાઓથી લઈને સંસદ સુધી આ અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે. આ બધા વચ્ચે લોકસભામાં ચૂંટણી સુધારા પરની ચર્ચા દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે રાહુલ ગાંધીના 'વોટ ચોરી'ના આરોપનો જવાબ આપતા 1946ની એક ઐતિહાસિક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે હાલમાં દેશમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. તો ચાલો જાણીએ આખી વાર્તા.
How Nehru not Patel became India first PM: આજકાલ લોકસભામાં ચૂંટણી સુધારા પર ગરમાગરમ ચર્ચા ચાલી રહી છે. રાહુલ ગાંધીએ સરકાર પર 'વોટ ચોરી'નો આરોપ લગાવ્યો, તો ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે ઇતિહાસનો એવો એક કિસ્સો ખોલ્યો જે હાલમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. અમિત શાહે કહ્યું કે, "પહેલી વોટ ચોરી નેહરુએ કરી હતી." આ માટે અમિત શાહે 1946ની એ જૂની ચૂંટણી યાદ કરાવી, જ્યાં સરદાર પટેલને વધુ સમર્થન પ્રાપ્ત હતું, પરંતુ જવાહરલાલ નેહરુ ભારતના પ્રથમ વડા પ્રધાન બન્યા. તો આ તકે આપણે સમજીએ કે અમિત શાહની વાતોમાં કેટલું સત્ય છે. શું 15માંથી 12 કોંગ્રેસ પ્રાંતીય સમિતિઓની પસંદગી હોવા છતાં સરદાર પટેલ પાસેથી વડા પ્રધાનનું પદ છીનવી લેવામાં આવ્યું હતું? એક નજરમાં સમજીએ 1946ની કોંગ્રેસ ચૂંટણીની સંપૂર્ણ રાજનીતિ.
1946ની ચૂંટણીની ચર્ચા 2025માં શા માટે?
અમિત શાહ જે ઘટનાની વાત કરી રહ્યા હતા, તે 1946ની કોંગ્રેસ અધ્યક્ષની ચૂંટણી હતી. તે એક નિર્ણાયક વળાંક હતો જેણે વચગાળાની સરકારના વડા અને ત્યારબાદ આઝાદ ભારતના પ્રથમ વડા પ્રધાનનો ચહેરો નક્કી કર્યો.
1946ની કોંગ્રેસ અધ્યક્ષની ચૂંટણીમાં શું થયું હતું?
બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંત પછી, બ્રિટિશ સરકાર અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સત્તા હસ્તાંતરણ (Transfer of Power)ની વાતચીત ઝડપી બની હતી. આવી સ્થિતિમાં કોંગ્રેસે છ વર્ષ પછી પોતાની આંતરિક અધ્યક્ષીય ચૂંટણી કરાવવાનો નિર્ણય લીધો. 1940-46 દરમિયાન સવિનય કાનૂન ભંગની ચળવળ, મોટા નેતાઓની ધરપકડો, પ્રાંતીય ચૂંટણીઓ અને કેબિનેટ મિશનને કારણે આ ચૂંટણી ટળતી રહી હતી. સામાન્ય રીતે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પાસે વધુ કાર્યકારી અધિકારો નહોતા, કારણ કે મહાત્મા ગાંધીની હાજરીમાં તમામ મોટા નિર્ણયો તેમના માર્ગદર્શનથી જ થતા હતા. આ પદ મોટે ભાગે ઔપચારિક (Formal) રહેતું.
1946ના કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદ માટે કોણ-કોણ હતા ઉમેદવાર?
પરંતુ 1946માં દાવ ખૂબ ઊંચો હતો. આ પાછળનો હેતુ એ હતો કે નવા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ વચગાળાની સરકારનું નેતૃત્વ કરશે અને સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વાસ્તવિક પ્રશાસક બનશે. સત્તાવાર રીતે ત્રણ ઉમેદવારો હતા: સરદાર પટેલ, જવાહરલાલ નેહરુ અને આચાર્ય જે.બી. કૃપલાણી. તત્કાલીન અધ્યક્ષ મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ પણ ફરીથી ચૂંટાવાની આશા રાખતા હતા અને કેટલીક પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિઓ (PCC)એ તેમનું નામ પ્રસ્તાવિત કર્યું હતું. પરંતુ નામાંકન પાછું ખેંચવાની છેલ્લી તારીખના થોડા દિવસો પહેલાં કૃપલાણી અને પટેલ બંનેએ ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC)ને જાણ કરી કે તેઓ નામ પાછું ખેંચી રહ્યા છે. આ સાથે નેહરુ એકમાત્ર ઉમેદવાર બચ્યા.
આની પાછળની અસલ કહાની કંઈક અલગ હતી?
ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં છપાયેલા અહેવાલ મુજબ, રાજમોહન ગાંધીની જાણીતી જીવનચરિત્ર “પટેલ: અ લાઇફ” અનુસાર, 20 એપ્રિલ 1946 સુધીમાં ગાંધીજીએ અંગત રીતે સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે તેમની પસંદગી જવાહરલાલ નેહરુ છે. જ્યારે એક અખબારે લખ્યું કે આઝાદ ફરી ચૂંટાઈ શકે છે, ત્યારે ગાંધીજીએ મૌલાનાને પત્ર લખીને પોતાની ખચકાહટ વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે તેઓ નથી ઇચ્છતા કે આઝાદ ફરી ચૂંટણી લડે. તેમણે લખ્યું, "વર્તમાન સંજોગોમાં જો મને પૂછવામાં આવે, તો હું જવાહરલાલને જ પસંદ કરીશ." તેમ છતાં, સંગઠનની પસંદગી સરદાર પટેલ હતા.
15 પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિઓમાંથી 12નું પટેલને સમર્થન?
કહેવાય છે કે 15 પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિઓ (PCC)માંથી 12 કે 13 PCCએ પટેલનું નામ પ્રસ્તાવિત કર્યું હતું. તેઓ મજબૂત પ્રશાસક, ઉત્તમ સંગઠનકર્તા અને ભારત છોડો આંદોલનમાં તેમની ભૂમિકા માટે જાણીતા હતા. ગાંધીજીની ઇચ્છાનું સન્માન કરતાં કૃપલાણીએ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં નેહરુનું નામ પ્રસ્તાવિત કર્યું અને પટેલ સહિત તમામ સભ્યોએ તેના પર હસ્તાક્ષર કર્યા. ત્યારબાદ કૃપલાણીએ પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું અને પટેલ માટે પણ નામ પાછું ખેંચવા માટેનો એક પત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યો.
નેહરુ બિનહરીફ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ કેવી રીતે બન્યા?
પટેલે તે પત્ર ગાંધીજીને બતાવ્યો. ગાંધીજીએ પોતાની સ્પષ્ટ પસંદગી હોવા છતાં નેહરુને પાછળ હટવાની તક આપી કારણ કે એક પણ PCCએ તેમનું નામ પ્રસ્તાવિત કર્યું નહોતું. નેહરુ મૌન રહ્યા. તેમની આ મૌનતાને એવું માનવામાં આવ્યું કે તેઓ પોતાની દાવેદારી પાછી ખેંચવાનો રસ્તો સ્વીકારશે નહીં. ત્યારે ગાંધીજીએ પટેલને કહ્યું કે તેઓ પણ નામ પાછું ખેંચી લે. પટેલે કોઈ પણ વિરોધ કર્યા વિના હસ્તાક્ષર કરી દીધા. આ રીતે નેહરુ બિનહરીફ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા. એક મહિના પછી વાઇસરોયે તેમને વચગાળાની સરકાર રચવા માટે આમંત્રણ આપ્યું.
ગાંધીજીને કારણે નેહરુ બન્યા પ્રથમ વડાપ્રધાન?
નેહરુના જીવનચરિત્ર લેખક માઇકલ બ્રેચરે પાછળથી લખ્યું: "જો ગાંધીજીએ હસ્તક્ષેપ ન કર્યો હોત, તો સરદાર પટેલ ભારતના પ્રથમ વાસ્તવિક વડાપ્રધાન હોત. તેમની પાસેથી આ ઇનામ છીનવી લેવામાં આવ્યું અને આ વાત તેમને જીવનભર ખૂંચતી રહી."
ગાંધીજી નેહરુને જ કેમ ઇચ્છતા હતા? મુસ્લિમ સમાજ સાથે શું છે કનેક્શન!
એક વર્ષ પછી ગાંધીજીએ જાહેરમાં પોતાની દલીલ રજૂ કરી. તેમણે કહ્યું હતું "જ્યારે અંગ્રેજો પાસેથી સત્તા લેવામાં આવી રહી છે, ત્યારે જવાહરલાલની જગ્યા આજે કોઈ લઈ શકે તેમ નથી." ગાંધીજીને લાગતું હતું કે હૅરો-કેમ્બ્રિજમાં અભ્યાસ કરેલા બેરિસ્ટર હોવાને કારણે નેહરુ બ્રિટિશ નેતૃત્વ સાથે વધુ સારી રીતે વાતચીત કરી શકશે. મુસ્લિમ સમાજના મોટા વર્ગમાં નેહરુની સ્વીકૃતિ વધુ હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર નેહરુ પહેલેથી જ જાણીતા હતા, જે નવા દેશ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. સાથે જ ગાંધીજીનું માનવું હતું કે નેહરુનું આગળ આવવું પટેલના યોગદાનને ઓછું નહીં કરે. તેમણે કહ્યું હતું "બંને સરકારી ગાડીમાં જોડેલા બે બળદ હશે. એકને બીજાની જરૂર પડશે અને બંને મળીને ગાડી ખેંચશે."
પટેલે આ નિર્ણય પર શું પ્રતિક્રિયા આપી?
આ વિશે અલગ-અલગ ધારણાઓ છે. પટેલે ન તો વિરોધ કર્યો, ન ગાંધીજીના નિર્દેશને ટાળ્યો. 71 વર્ષની ઉંમરે તેમને ખબર હતી કે આવી તક ફરી નહીં મળે. રાજમોહન ગાંધી લખે છે કે પટેલના નજીકના લોકોએ જણાવ્યું કે તેમને આ ઇનકારથી ઊંડો દુઃખ થયો હતો. ત્યાં કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે આ નિર્ણયથી ન તો પક્ષ પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠા ઘટી કે ન તો શાસન પ્રત્યેનું તેમનું સમર્પણ. ચૂંટણીના બરાબર એક અઠવાડિયા પછી પટેલ કથિત રીતે ગાંધીજી સહિત સૌને ખૂબ હસાવી રહ્યા હતા, જાણે કંઈ બન્યું જ ન હોય.
