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દેશના 61 સાંસદો પર અમિત શાહની નજર! ભાજપના માસ્ટર પ્લાનમાં આ 3 વિકલ્પો, ખેલ પાડી દેશે

ભાજપના ટોચના વ્યૂહરચનાકારો હવે દેશનું રાજકીય ચિત્ર બદલવા માટે 'મિશન 360' પર લાગી ગયા છે. મહિલા અનામત અને સીમાંકન સંબંધિત બિલ પર આવેલા આંચકા બાદ ભાજપે સંસદમાં બે તૃતિયાંશ બહુમતી (સુપર મેજોરિટી) મેળવવા માટે ખેલ પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ માટે ભાજપ પાસે મુખ્યત્વે 3 જ વિકલ્પો છે. જાણી લો આ કયા કયા વિકલ્પો છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 02, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:13 PM IST
દેશના 61 સાંસદો પર અમિત શાહની નજર! ભાજપના માસ્ટર પ્લાનમાં આ 3 વિકલ્પો, ખેલ પાડી દેશે

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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