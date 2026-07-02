/દેશના 61 સાંસદો પર અમિત શાહની નજર! ભાજપના માસ્ટર પ્લાનમાં આ 3 વિકલ્પો, ખેલ પાડી દેશે

તાજેતરમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના 20 સાંસદોએ અલગ થઈને નવી પાર્ટી બનાવ્યા બાદ અને ઉદ્ધવ જૂથના 6 સાંસદો પક્ષથી અલગ ચોકો રચીને શિંદે જૂથમાં જોડાયા પછી એનડીએ (NDA)ને મોટું સંખ્યાબળ મળ્યું છે. ભાજપ હોટલ પોલિટિક્સ અને તડજોડના રાજકારણમાં માસ્ટર ગણાય છે. ભલભલા વિપક્ષી નેતાઓની વિકેટ ખેરવવામાં માહેર એવા ભાજપના ચાણક્ય હવે એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે.
ભાજપનું ધ્યાન હવે માત્ર મહિલા અનામત બિલ અને નવા સીમાંકન સુધી સીમિત નથી. ભાજપ 'એક દેશ, એક ચૂંટણી' (One Nation, One Election) અને ન્યાયિક સુધારાઓ માટે મોટા બંધારણીય ફેરફારો કરવા માગે છે, જેના માટે સંસદમાં સુપર મેજોરિટી એટલે કે 360 સાંસદોનું સમર્થન જરૂરી છે. બંધારણીય ફેરફારો અને સીમાંકનને ધ્યાનમાં રાખીને જ સરકારે પહેલાંથી જ 888 લોકસભા અને 384 રાજ્યસભાના સાંસદોની બેઠક ક્ષમતાવાળું ભવ્ય નવું સંસદ ભવન પણ બનાવી દીધું છે. જો સીમાંકન થાય તો બેઠકો વધારવા માટે બંધારણમાં સુધારો કરવો અનિવાર્ય છે.
મિશન 360 ના 4 મોટા ટાર્ગેટ:
|સીમાંકન:
|લોકસભા બેઠકોમાં સમાન રીતે 50 ટકાનો વધારો કરવો, જેથી લોકસભાના સાંસદોની કુલ સંખ્યા વધીને લગભગ 850ની આસપાસ પહોંચી જશે.
|મહિલા અનામત:
|સીમાંકન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ 2029ની સામાન્ય ચૂંટણીથી લોકસભા અને તમામ વિધાનસભાઓમાં એક તૃતિયાંશ (33%) બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત કરવી.
|એક દેશ, એક ચૂંટણી:
|લોકસભા અને રાજ્યોની વિધાનસભાઓની ચૂંટણીઓ એક સાથે યોજવા માટેના બંધારણીય સુધારાઓનો રસ્તો સાફ કરવો.
|મોટા બંધારણીય સુધારા:
|યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) અને ન્યાયિક વ્યવસ્થામાં મોટા સુધારા કરવા માટે જરૂરી સંખ્યાબળ ઊભું કરવું.
ભાજપ પાસે છે આ 3 પાવરફુલ વિકલ્પો:
1. વિપક્ષી અથવા સ્થાનિક પાર્ટીઓમાંથી 41 સાંસદો તોડવા
પક્ષપલટો, ગઠબંધન અથવા બહારથી સમર્થન મેળવીને વિપક્ષના 41 સાંસદોને એનડીએમાં સામેલ કરવા અથવા કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ અલગ જૂથ બનાવીને સરકારની તરફેણમાં મતદાન કરાવવું.
2. વિપક્ષના સાંસદોને ગેરહાજર રાખવા (Absenteeism)
જો ભાજપ વિપક્ષી સાંસદોને ગૃહમાં ગેરહાજર રાખવામાં સફળ થાય, તો સંસદમાં અસરકારક સભ્ય સંખ્યા ઘટી જાય. હાલમાં લોકસભામાં 540 સાંસદો છે, પરંતુ જો વિપક્ષના 61 સાંસદો ગેરહાજર રહે, તો હાજર સભ્યોની સંખ્યા 479 થઈ જાય. આ સ્થિતિમાં બે તૃતિયાંશ બહુમતી માટેનો આંકડો 360થી ઘટીને 319 પર આવી જાય અને ભાજપ સરળતાથી બિલ પાસ કરાવી શકે.
આ માટે સપા (SP)ના 37, ડીએમકે (DMK)ના 22, એનસીપી (NCP)ના 8 અને ટીએમસી (TMC)ના 8 મળીને કુલ 75માંથી 61 સાંસદોને વ્યૂહાત્મક રીતે ગેરહાજર રાખવા પડે. આ સિવાય 7 અપક્ષ અને નાના પક્ષોના 10 સાંસદો તેમજ જરૂર પડે તો કોંગ્રેસના 98 સાંસદોમાંથી પણ કેટલાકને ગેરહાજર રાખવા પર નજર છે.
3. તટસ્થ પક્ષોની પરોક્ષ મદદ મેળવવી
જે પક્ષો સત્તાવાર રીતે એનડીએ (NDA) કે ઇન્ડિયા (INDIA) ગઠબંધનમાં સક્રિય નથી, તેવા પ્રાદેશિક પક્ષોને વોટિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન ગૃહમાંથી વૉકઆઉટ કરાવીને અથવા વ્હીપ જાહેર ન કરાવીને પરોક્ષ રીતે બિલની તરફેણમાં ફાયદો કરાવવો.
સ્થિતિ 1: જો બધા જ સભ્યો હાજર રહે અને મતદાન કરે
કુલ સભ્યો = 540
બિલ પાસ કરાવવા માટે જરૂરી 2/3 બહુમતી:
પરિણામ: બિલ પાસ કરાવવા માટે ભાજપને પૂરેપૂરા 360 સાંસદોના મતની મંજૂરી કે વોટ જોઈએ.
હવે અમિત શાહ પોતાની વ્યૂહરચનાથી વિપક્ષના 61 સાંસદોને ગૃહમાં આવતા જ અટકાવે અથવા વોટિંગ પહેલાં જ સદનમાંથી બહાર મોકલી દે (વૉકઆઉટ કરાવી દે), તો ગણિત બદલાઈ જશે:
ગૃહમાં હાજર અને વોટ કરનારા સભ્યો = $540 - 61 = 479$
હવે બહુમતીની ગણતરી 540 પર નહીં, પણ આ 479 પર થશે.
નવી જરૂરી 2/3 બહુમતી:
પરિણામ: જે બિલ પાસ કરાવવા પહેલાં 360 સાંસદો જોઈતા હતા, તે જ બિલ હવે માત્ર 320 (અથવા આસપાસ) સાંસદોના વોટથી પાસ થઈ જશે!