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ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અમિત શાહનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું


Amit Shah On Dharmendra Pradhan Resignation: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અંગે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે ભાજપ માટે વિદ્યાર્થીઓના હિત કોઈપણ પદ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે તેને સિદ્ધાંતનું ઉદાહરણ ગણાવ્યું. સુવેન્દુ અધિકારીએ પણ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું, જ્યારે પ્રધાને સ્પષ્ટતા કરી કે તેમણે રાષ્ટ્રવિરોધી શક્તિઓથી પોતાને બચાવવા માટે આ પગલું ભર્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:30 AM IST
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અમિત શાહનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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