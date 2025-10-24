હૈદરાબાદ-બેંગલુરુ હાઈવે પર દર્દનાક અકસ્માત, બાઈકની ટક્કરથી વોલ્વો બસ ભડભડ સળગી ઉઠી, 20થી વધુ જીવતા ભૂંજાયા
Kurnool Bus Accident: કુરનૂલ જિલ્લામાં એક ખાનગી ટ્રાવેલ્સની બસ બાઈક સાથે અથડાયા બાદ ભીષણ આગની ઝપેટમાં આવી અને ઓછામાં ઓછા 20 લોકોના મોત થયા. વધુ અપડેટ માટે વાંચો અહેવાલ.
કરનૂલ જિલ્લાના કલ્લૂર મંડળના ચિન્ણાટેકુર વિસ્તારમાં શુક્રવારે વહેલી સવારે દર્દનાક અકસ્માત થયો જેમાં હૈદરાબાદથી બેંગ્લુરુ જઈ રહેલી કાવેરી ટ્રાવેલ્સની બસ અચાનક આગની ઝપેટમાં આવી ગઈ. અકસ્માત એટલો તે ભયાનક હતો કે આખી બસ ગણતરીની પળોમાં બળીને ખાખ થઈ ગઈ. ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈના રિપોર્ટ મુજબ આ અકસ્માતમાં 20 લોકોના જીવ ગયા છે. અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ વેમુરી કાવેરી ટ્રાવેલ્સની વોલવો બસ 41 જેટલા મુસાફરોને લઈને હૈદરાબાદથી બેંગ્લુરુ જઈ રહી હતી. કુરનૂલ પાસે ચિન્ણાટેકુરમાં નેશનલ હાઈવે 44 પર બસની ટક્કર એક દ્વિચક્કી વાહન સાથે થઈ અને ત્યારબાદ આગ લાગી ગઈ. અકસ્માત સમયે બસમાં અનેક મુસાફરો સવાર હતા. કેટલાક મુસાફરો જેમ તેમ કરીને ઈમરજન્સી એક્ઝિટથી બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા. ઘાયલોને હાલ સારવાર માટે કરનૂલની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યાં તેઓ સારવાર હેઠળ છે.
સ્થાનિક લોકો અને પોલીસે મળીને રાહત તથા બચાવકાર્ય શરૂ કર્યું. ફાયરની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને આગને કાબૂમાં લેવાની જદ્દોજહેમત કરવા માડી. અકસ્માત બાદ હાઈવે પર લાંબો ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો. પોલીસે વિસ્તારને ઘેરીને તપાસ શરૂ કરી છે.
આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરી શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે લખ્યું કે ચિન્ણાટેકુર વિસ્તારમાં બસ અકસ્માતના સમાચાર જાણી ખુબ દુખ થયું. આ દર્દનાક અકસ્માતમાં જે પરિવારોએ પોતાના પરિજનોને ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે. સરકાર ઘાયલો અને પીડિતોના પરિવારને પૂરી મદદ કરશે.
રાજ્યના પૂર્વ મુખ્મંત્રી અને વાયએસઆરસીપીના સુપ્રીમો વાય એસ જગનમોહન રેડ્ડીએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે એક પોસ્ટ શેર કરી લખ્યું કે કુરનૂલ જિલ્લાના ચિન્ણાટેકુર પાસે થયેલા બસ અકસ્માતના સમાચાર ખુબ દુખદ છે. આ અકસ્માતમાં જે પરિવારોએ પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા તેમના પ્રત્યે મારી સંવેદના છે. હું સરકારને અપીલ કરું છું કે ઘાયલો અને પ્રભાવિતોને પૂરી મદદ અને ઈલાજની સુવિધા આપવામાં આવે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ અકસ્માત સવારે લગભગ 3.10 વાગે થયો. અકસ્માત સમયે બસમાં 41 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા. 21 મુસાફરો બચવામાં સફળ રહ્યા હતા. આ અકસ્માતે એકવાર ફરીથી લાંબા અંતરની ખાનગી બસ સેવાના સંચાલનમાં સુરક્ષાના માપદંડો પર ગંભીર સવાલ ઊભા કર્યા છે.
