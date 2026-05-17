/ત્રીજા બાળકના જન્મ પર 30 હજાર, ચોથાના જન્મ પર 40 હજાર! ભારતના એક રાજ્યએ વસ્તી વધારવા કરી અનોખી જાહેરાત

Andhra Pradesh Population Policy : આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન.ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ રાજ્યની વસ્તી વધારવા પર અનોખી કેશ ઓફરની જાહેરાત કરી છે. જાણો બીજા, ત્રીજા અને ચોથા બાળકના જન્મ તરફથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેટલી સહાય આપવામાં આવશે તે જાણો
Andhra Pradesh Child Incentive News: ભારતમાં અનેક મહાનુભાવો હિન્દુઓને ત્રણ સંતાન પેદા કરવાની અપીલ કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે આંધ્રપ્રદેશમાં ત્રીજું અને ચોથુ સંતાન પેદા કરવા પર સરકારે કેશ ઓફરની જાહેરાત કરી છે. રાજ્યમાં વસ્તી વધારવા માટે મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ મોટી જાહેરાત કરી છે. એક જનસભામાં તેઓએ જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, રાજ્યમાં ત્રીજા બાળકના પેદા કરવા પર 30 હજાર અને ચોથા બાળકના જન્મ પર 40 હજાર આપવામાં આવશે.
રાજ્યની ઘટતી વસ્તીને વધારવા માટેનો એક પ્રયાસ
આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન.ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ રાજ્યમાં ઘટી વસ્તીને વધારવા માટે અનોખી ઓફર લઈને આવ્યા છે. તેઓએ બાળકોના જન્મ પર પ્રોત્સાહન રકમ આપવાની જાહેરાત કરી છે. શુક્રવારે શ્રીકાકુલમ જિલ્લામાં નરસન્નપેટામાં એક જનસભાને સંબોધિત કરતા નાયડુએ કહ્યું કે, સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે કે, રાજ્યમાં ત્રીજા બાળકના જન્મ પર 30,000 રૂપિયા અને ચોથા બાળકના જન્મ પર 40,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ જાહેરાત રાજ્યની ઘટતી વસ્તીને વધારવા માટેનો એક પ્રયાસ છે.
શું બોલ્યા ચંદ્રબાબુ નાયડુ
શનિવારે તેઓએ એક જનસભામાં કહ્યું કે, સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે કે, અમે રાજ્યમાં ત્રીજા બાળકના જન્મ પર 30000 રૂપિયા આપીશુ. તેમજ 40000 રૂપિયા ચોથા બાળકના જન્મ માટે મળશે. શું આ નિર્ણય યોગ્ય છે કે નહિ? નાયડુએ સ્વર્ણ આંધ્ર સ્વચ્છ આંધ્ર સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ દરમિયાન આ વાત કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, હવે સમય આવી ગયો છે કે, સમાજ જન્મદર વધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરે. નાયડુએ એ પણ જાહેરાત કરી કે, રાજ્યમાં બીજા બાળકના જન્મ પર 25000 રૂપિયાની પ્રોત્સાહક રકમ પણ આપવામાં આવશે.
બાળકો બોજ નહિ, પરંતું પરિવારની સંપત્તિ છે
મુખ્યમંત્રીએ આગળ કહ્યું કે, જે પરિવાર બીજું બાળક લાવશે તેમને પ્રોત્સાહક રકમ તરીકે 25000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. બદલાતી સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિ પરિવારના આકારને પણ પ્રભાવિત કરી રહી છે. જેમ જેમ લોકોની આવક વધી રહી છે, તેમ તેમ લોકો એક બાળક રાખવાનું પસંદ કરી રહ્યાં છે. જ્યારે કે બીજું બાળક ત્યારે જ પસંદ કરે છે, જ્યારે પહેલું બાળક લાયક ન હોય.
આ પણ વાંચો :
આંધ્રપ્રદેશમાં ઘટી રહી છે વસ્તી
તેઓએ કહ્યું કે, આંધ્રપ્રદેશમાં બાળકોનો જન્મદર સતત ઘટી રહ્યો છે. દુનિયાભરનું એવું માનવું છે કે, કોઈ પણ રાજ્ય કે દેશની વસ્તી ત્યારે સ્થિર રહે છે, જ્યારે દરેક મહિલાનો પ્રજનન દર 2.1 હોય. તેઓએ 2.1 રિપ્લેસમેન્ટ લેવલ ટોટલ ફર્ટિલિટી રેટને બનાવી રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. સાથે જ જણાવ્યું કે, જનસંખ્યા ત્યારે જ સ્થિર રહે છે, જ્યારે અંદાજિત પ્રજનન દર પ્રતિ મહિલા 2.1 બાળકો હોય છે. તેઓએ ચેતવણી આપી કે, અનેક દેશોમાં ઘટતી જનસંખ્યા અને વૃદ્ધ થઈ રહેલા સમાજને આર્થિક વિકાસને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. બાળકો કોઈ બોજ નથી, પરંતું સંપત્તિ છે. અમે તેને સાબિત કરી શકીશું.
તેઓએ ચેતવણી કહ્યું કે, જો બાળકનો જન્મદર નીચે આવ્યો તો રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થા પર ખરાબ અસર પડશે. જો દરેક કપલ એક જ સંતાન રાખવા માંગે છે. કારણ કે, તેમની કમાણી ઘટી ગઈ છે, અને એક જ બાળક પૂરતો છે. કેટલાક લોકો બીજુ બાળક ત્યારે જ પેદા કરે છે, જ્યારે પહેલા સંતાનમાં દીકરો ન હોય. આ વિચારને કારણે વસ્તી નથી વધી રહી.