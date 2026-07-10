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શું કોરોનાની ફરી થશે વાપસી? આંધ્રપ્રદેશમાં ફેફસાં ફેઇલ થતાં 46 વર્ષીય વ્યક્તિનું મોત, તંત્ર એલર્ટ!

Andhra Pradesh Covid Death Case: આંધ્ર પ્રદેશના કડપ્પામાં કોરોના જેવા ગંભીર લક્ષણ અને ફેફસાના ગંભીર ઈન્ફેક્શન બાદ એક 46 વર્ષીય વ્યક્તિનું મોત થયું છે. સ્વાસ્થ્ય વિભાગે મોતના ચોક્કસ કારણોની પુષ્ટિ કરવા માટે દર્દીના સેમ્પલ પુણે મોકલ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:34 AM IST
શું કોરોનાની ફરી થશે વાપસી? આંધ્રપ્રદેશમાં ફેફસાં ફેઇલ થતાં 46 વર્ષીય વ્યક્તિનું મોત, તંત્ર એલર્ટ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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