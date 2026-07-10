/શું કોરોનાની ફરી થશે વાપસી? આંધ્રપ્રદેશમાં ફેફસાં ફેઇલ થતાં 46 વર્ષીય વ્યક્તિનું મોત, તંત્ર એલર્ટ!

Covid Suspended Death: દેશમાં ફરી કોરોના વાયરસની આશંકાએ સ્વાસ્થ્ય વિભાગને એલર્ટ કરી દીધું છે. આંધ્ર પ્રદેશના કડપ્પા જિલ્લાથી એક ચિંતાજનક મામલો સામે આવ્યો છે, જ્યાં કોરોના જેવા ગંભીર લક્ષણોવાળા 46 વર્ષીય એક વ્યક્તિનું સારવાર દરમિયાન મોત થઈ ગયું છે.
મંગળવારે થયેલા આ શંકાસ્પદ મોતના સમાચાર સામે આવ્યા બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. હાલ સ્વાસ્થ્ય વિભાગના અધિકારીઓ આ મામલામાં સાવચેતી રાખી રહ્યાં છે અને મોતના અસલી કારણની પુષ્ટિ માટે પુણેની લેબોરેટરીમાં સેમ્પલ મોકલવામાં આવ્યા છે.
ચાર દિવસ સુધી સારવાર, ફેફસામાં ફેલાયું હતું સંક્રમણ
હોસ્પિટલના સત્તાવાર સૂત્રો પ્રમાણે કડપ્પાના માસપેટાના રહેવાસી આ વ્યક્તિ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી અસ્વસ્થ હતો. 4 જુલાઈએ તેને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા અને કોરોના જેવા લક્ષણો બાદ કડપ્પાની સરકારી જનરલ હોસ્પિટલ RIMS (GGH-RIMS) માં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ડોક્ટરોએ જ્યારે દર્દીની તપાસ કરી તો સામે આવ્યું કે તેના બંને ફેફસામાં ગંભીર અને જીવલેણ ઈન્ફેક્શન ફેલાઈ ચુક્યું છે. આગામી ચાર દિવસ સુધી ડોક્ટરોની વિશેષ ટીમે તેને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને સારવાર કરી, પરંતુ સંક્રમણ વધુ ફેલાતા તેનું મોત થયું છે.
દારૂની આદત અને કોરોનાનો ડબલ એટેક?
હોસ્પિટલના આંતરિક સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી અનુસાર મૃતક દારૂનું સેવન કરતો હતો. ડોક્ટરોનું અનુમાન છે કે દારૂના વધુ સેવનને કારણે તેનું લિવર અને ઇમ્યુન સિસ્ટમ પહેલાથી નબળી હતી, જેણે ફેફસાની બીમારી અને શ્વાસની તકલીફને વધુ ગંભીર બનાવી દીધી. પરંતુ ફેફસાના સંક્રમણની આ આક્રમક પેટર્નને જોતા ડોક્ટરોને આશંકા છે કે આ કોરોના વાયરસનો એક નવો કે ગંભીર સ્ટ્રેન હોઈ શકે છે.
પુણે મોકલવામાં આવ્યા સેમ્પલ
મામલાની ગંભીરતા જોતા જિલ્લા ઈન્ચાર્જ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેડિકલ એન્ડ હેલ્થ ઓફિસર ડો. રવિ બાબૂએ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. તેમણે મીડિયાને જણાવ્યું કે દર્દીના ફેફસાની સ્થિતિ વધુ ખરાબ હતી. મોતની ચોક્કસ જાણકારી મેળવવા અને વૈજ્ઞાનિક કારણોની તપાસ કરવા માટે દર્દીના સેમ્પલ પુણે સ્થિત નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ વાયરોલોજી મોકલવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટરે જનતાને અપીલ કરી છે કે અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપે અને ચિંતા ન કરે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે પુણેથી રિપોર્ટ મળ્યા બાદ તે સામે આવશે કે આ મોત કોરોનાને કારણે થયું કે અન્ય રેસ્પિરેટરી વાયરસને કારણે. સ્વાસ્થ્ય વિભાગ હાલ મૃતકના સંપર્કમાં આવેલા લોકો પર પણ નજર રાખી રહ્યું છે.