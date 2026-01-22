Prev
16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે મોટા ઝટકો! હવે નહીં ચલાવી શકે ઈન્ટરનેટ, આ રાજ્યમાં લાગશે સોશિયલ મીડિયા પર 'તાળું'

Minor Social Media Ban News: દેશમાં 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને હવે એક મોટા ઝટકો લાગવાનો છે! હવે તેમના ખિસ્સામાં મોબાઈલ તો હશે, પરંતુ તેઓ ઈચ્છવા છતાં પણ સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં. આ અંગે એક મોટા રાજ્યમાં ટૂંક સમયમાં બેન લાગવા જઈ રહ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:45 PM IST

16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે મોટા ઝટકો! હવે નહીં ચલાવી શકે ઈન્ટરનેટ, આ રાજ્યમાં લાગશે સોશિયલ મીડિયા પર 'તાળું'

Andhra Pradesh Minor Social Media Ban News: જો તમારી ઉંમર 16 વર્ષથી ઓછી છે, તો હવે તમે ટિકટોક (TikTok), ફેસબુક (Facebook), ઇન્સ્ટાગ્રામ (Instagram), યુટ્યુબ (YouTube), સ્નેપચેટ (Snapchat) અને એક્સ (X)નો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. તમે આ પ્લેટફોર્મ્સ પર ન તો નવું એકાઉન્ટ બનાવી શકશો, ન તો જૂનું એકાઉન્ટ ચાલુ રાખી શકશો. બાળકોના માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પડતી ખરાબ અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતનું એક રાજ્ય આ અંગે ટૂંક સમયમાં કાયદો લાવવા જઈ રહ્યું છે.

સોશિયલ મીડિયા યુઝ નહીં કરી શકે નાબાલિકો
બાળકો માટે આ કાયદો લાવવાની પહેલ કરનાર રાજ્ય આંધ્રપ્રદેશ છે. રાજ્યના આઈટી મંત્રી અને સીએમ ચંદ્રબાબુ નાયડુના પુત્ર નારા લોકેશ હાલમાં વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે દાવોસમાં છે, જ્યાં તેમણે આ અંગે મોટો સંકેત આપ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આંધ્રપ્રદેશ સરકાર ઓસ્ટ્રેલિયાના એ નવા કાયદાની સ્ટડી કરી રહી છે, જેમાં 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો પર સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

મીડિયા સાથે વાત કરતા નારા લોકેશે કહ્યું કે, "એક ચોક્કસ ઉંમરથી નાના બાળકો સોશિયલ મીડિયા પર ન હોવા જોઈએ. તેઓ ત્યાં જે પણ જુએ કે સાંભળે છે, તેને યોગ્ય રીતે સમજી શકતા નથી કે સાચા-ખોટાનો ભેદ કરી શકતા નથી. તેથી હવે એક મજબૂત કાયદાકીય માળખાની જરૂરિયાત વધી ગઈ છે."

ભારતનું આ રાજ્ય બનાવવા જઈ રહ્યું છે કાયદો
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ઓસ્ટ્રેલિયાના નવા આઈટી કાયદાનો ઊંડાણપૂર્વક સ્ટડી કરવામાં આવી રહી છે. તેને સમજ્યા બાદ આંધ્ર સરકાર પણ આવો જ કાયદો લાવવા માટે પહેલ કરશે. રાજ્યન આઈટી મંત્રીના આ નિવેદનનું TDPએ સમર્થન કર્યું છે. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા દીપક રેડ્ડીએ કહ્યું કે, નાની ઉંમરના બાળકો માનસિક રીતે એટલા મજબૂત હોતા નથી કે તેઓ ઇન્ટરનેટ પર રહેલા હાનિકારક અને નુકસાનદાયક કન્ટેન્ટને ઓળખી શકે. જેનાથી તેમને નુકસાન થઈ શકે છે. આ જ કારણથી ઓસ્ટ્રેલિયા સહિત બીજા દેશોની સરકારોએ આ અંગે કાયદા બનાવી રહી છે.

'સરકારની સેન્સરશિપ તરીકે ન જોવું'
તેમણે કહ્યું કે, આંધ્રપ્રદેશ સરકાર પણ આ સમસ્યાને જોતા કાયદો બનાવવાની યોજના બનાવી રહી છે. જગન મોહન રેડ્ડીની પાછલી સરકાર પર પ્રહાર કરતા દીપક રેડ્ડીએ કહ્યું કે, તે સમય દરમિયાન સોશિયલ મીડિયાનો ખૂબ જ દુરુપયોગ થતો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર મહિલાઓ વિરુદ્ધ અપમાનજનક ભાષાનો ખુલ્લેઆમ ઉપયોગ થતો હતો. તેમ છતાં સરકારે કોઈ કાર્યવાહી કરી નહીં.

દીપક રેડ્ડીએ વધુમાં કહ્યું કે, જો આંધ્રપ્રદેશમાં નાબાલિકોને સોશિયલ મીડિયાથી રોકવાનો કાયદો પસાર થઈ જાય છે, તો તે દેશનું આવું કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બનશે. પરંતુ આ પગલાને સરકારની દેખરેખ કે સેન્સરશિપ તરીકે ન જોવું જોઈએ. તેનો મુખ્ય હેતુ બાળકોને ઓનલાઇન ફેલાતા ઝેરી કન્ટેન્ટથી બચાવવાનો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયામાં બની ચૂક્યો છે આવો કાયદો
નોંધનીય છે કે, ઓસ્ટ્રેલિયા સરકારે ગયા મહિને જ કાયદો પસાર કરીને 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોના સોશિયલ મીડિયા ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો. આવું કરનાર ઓસ્ટ્રેલિયા દુનિયાનો પહેલો દેશ છે. ત્યાંના નવા કાયદા અનુસાર, હવે નાબાલિક બાળકો ન તો નવું એકાઉન્ટ બનાવી શકે છે અને ન તો જૂના એકાઉન્ટ ચલાવી શકે છે. તેમના જૂના એકાઉન્ટ્સ પણ બંધ કરવા પડશે.

આ કાયદામાં બાળકો માટે ઇન્ટરનેટ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યું નથી. તેઓ માતા-પિતાની સંમતિથી એકાઉન્ટ બનાવ્યા વગર અમુક કન્ટેન્ટ જોઈ શકશે. જો કે, પોતાનું વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ બનાવવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે. આ કાયદાના પાલનની જવાબદારી સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓને આપવામાં આવી છે. તેમને કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેઓ તેમના પ્લેટફોર્મ પર કોઈપણ નવું એકાઉન્ટ ખોલતા પહેલા યુઝરની ઉંમરની ખાતરી કરવી પડશે. જો કંપનીઓ આમાં નિષ્ફળ જશે, તો તેમના પર 32 મિલિયન ડોલર સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.

બ્રિટને પણ કાયદો બનાવવાની પહેલ શરૂ કરી
ઓસ્ટ્રેલિયા પછી હવે બ્રિટને પણ આ પ્રકારનો કાયદો લાવવાની દિશામાં કામ શરૂ કરી દીધું છે. ત્યાંના ઉપલા ગૃહ એટલે કે 'હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સ'એ સગીર બાળકોને સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગથી રોકવા માટે મતદાન કર્યું છે. હવે ભારતનું આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય પણ આ બાબતે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યું છે. જો આ કાયદો અમલમાં આવશે, તો ભારત પણ આ વૈશ્વિક અભિયાનમાં જોડાનાર દેશ બની જશે.

