ત્રીજું બાળક પેદા કરવા પર સરકાર આપશે 25000 રૂપિયા, જાણો મહિલાઓ માટે શું છે નવી સુવિધા?
Andhra Pradesh Population Policy: ઘટતા પ્રજનન દરને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર એક નવી જનસંખ્યા વ્યવસ્થાપન નીતિ લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. રાજ્ય સરકાર બીજા અને ત્રીજા બાળકના જન્મ પર આર્થિક મદદ આપવાની યોજના લાવી રહી છે.
- ઘટતા જન્મદરને રોકવા માટે ચંદ્રબાબુ નાયડુ સરકારનો મોટો નિર્ણય
- આંધ્રપ્રદેશમાં 18 વર્ષ સુધી મફત શિક્ષણ અને માસિક ભથ્થાની તૈયારી
- 1 એપ્રિલથી લાગુ થઈ શકે છે નવી જનસંખ્યા નીતિ
Andhra Pradesh Population Policy: આંધ્રપ્રદેશ સરકારે એક નવી પહેલની જાહેરાત કરી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ વિધાનસભામાં જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં જન્મદર સતત ઘટી રહ્યો છે અને જો આ જ સ્થિતિ રહેશે તો આગામી સમયમાં રાજ્યને કામ કરનારી યુવા વસ્તીની કમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર એક નવી જનસંખ્યા વ્યવસ્થાપન નીતિ લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. રાજ્ય સરકાર બીજા અને ત્રીજા બાળકના જન્મ પર આર્થિક મદદ આપવાની યોજના લાવી રહી છે.
નોંધનીય છે કે, દક્ષિણ ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં જન્મદર સતત ઘટી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે હવે કેટલીક રાજ્ય સરકારો વસ્તી ઘટાડવાને બદલે તેને સંતુલિત રાખવા પર ધ્યાન આપી રહી છે. તો ચાલો જાણીએ કે, આંધ્રપ્રદેશ સરકાર ત્રીજું બાળક પેદા કરવા પર ક્યારે 25,000 રૂપિયા આપશે. સાથે જ શું અન્ય કોઈ રાજ્યમાં આવો કોઈ નિયમ છે?
ત્રીજું બાળક પેદા કરવા પર 25,000 આપશે આંધ્રપ્રદેશ સરકાર
નવી પ્રસ્તાવિત નીતિ હેઠળ, જો કોઈ પરિવારમાં બીજા કે ત્રીજા બાળકનો જન્મ થાય છે, તો સરકાર બાળકના જન્મ સમયે 25,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપશે. આ ઉપરાંત ત્રીજા બાળક માટે વધારાની સુવિધાઓ આપવાની પણ યોજના છે. સરકારના પ્રસ્તાવ અનુસાર, ત્રીજા બાળકને પાંચ વર્ષ સુધી દર મહિને 1,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. બાળકને 18 વર્ષની ઉંમર સુધી મફત શિક્ષણ આપવામાં આવશે. સરકારનું માનવું છે કે, આનાથી પરિવારોને આર્થિક ટેકો મળશે અને લોકો વધુ બાળકો વિશે વિચારવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે.
1 એપ્રિલથી લાગુ થઈ શકે છે નવી નીતિ
સરકાર આ સમગ્ર વસ્તી વ્યવસ્થાપન નીતિને માર્ચના અંત સુધીમાં અંતિમ ઓપ આપવા માંગે છે. ત્યારબાદ તેને 1 એપ્રિલથી લાગુ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. સરકારનું માનવું છે કે, આ પગલું ભવિષ્યમાં રાજ્યને સંભવિત વસ્તી વિષયક સંકટથી બચાવવા અને આર્થિક વિકાસને મજબૂત રાખવામાં મદદ કરશે.
મહિલાઓ માટે નવી સુવિધાઓ
નવી વસ્તી નીતિ હેઠળ મહિલાઓ માટે અનેક વિશેષ સુવિધાઓ આપવાની યોજના છે. સરકાર 'મેટરનિટી સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ' સ્થાપિત કરશે, જ્યાં આધુનિક સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ અને આઈવીએફ (IVF) જેવી સેવાઓ ઉપલબ્ધ થશે. આ ઉપરાંત દર 50 બાળકો પર એક ચાઈલ્ડ કેર સેન્ટર બનાવવામાં આવશે. મહિલાઓની સુવિધા માટે પિંક ટોયલેટ બનાવવામાં આવશે. કામકાજ કરતી મહિલાઓ માટે વિશાખાપટ્ટનમમાં 172 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વિશાળ હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવશે. સાથે જ સરકાર સિઝેરિયન ડિલિવરીનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે પણ પ્રયાસો કરશે.
શું અન્ય કોઈ રાજ્યમાં આવી યોજના છે?
ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં અત્યાર સુધી વસ્તી નિયંત્રણની નીતિઓ પર વધુ ભાર આપવામાં આવ્યો છે. આંધ્રપ્રદેશની જેમ જન્મદર વધારવા માટે આર્થિક પ્રોત્સાહન આપવાની યોજનાઓ અત્યારે ખૂબ જ ઓછા રાજ્યોમાં જોવા મળે છે. જો કે, કેટલાક રાજ્યો પ્રસૂતિ સહાય યોજનાઓ ચલાવે છે, પરંતુ બાળક પેદા કરવા પર સીધી આર્થિક સહાય આપવાની યોજના હાલમાં અન્ય કોઈ રાજ્યમાં લાગુ કરવામાં આવી નથી.
