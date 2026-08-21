/હોમવર્ક ન કરનારા ભૂલકાને ટીચરે લાફો માર્યો, બાળક બેહોશ થઈ મોતને ભેટ્યું, CCTV ફૂટેજ જોઈ આંખો ભીની થશે

આંધ્ર પ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમની એક શાળામાં LKGના 6 વર્ષના વિદ્યાર્થીનું સંદિગ્ધ હાલતમાં મોત થયા બાદ હડકંપ મચી ગયો છે. આ મામલો લિટલ ગાર્ડન શાળાનો હોવાનું કહેવાય છે. મૃતક વિદ્યાર્થીની ઓળખ પ્રણય તેજ તરીક થઈ છે. પરિવારનો એવો આરોપ છે કે હોમવર્ક પૂરું ન કરતા શિક્ષકે બાળકને ખુબ ખખડાવ્યો અને મારપીટ પણ કરી. ત્યારબાદ બાળક ખુબ ડરી ગયો અને રડવા લાગ્યો. થોડીવાર બાદ તેને ઉધરસ આવવા લાગી અને તે બેહોશ થઈને નીચે પડી ગયો.
પરિવારના જણાવ્યાં મુજબ શિક્ષકે બાળકે હોમવર્ક ન કર્યું તો તેને થપ્પડ મારી અને ખુબ વઢ્યા. ત્યારબાદ બાળક રડવા લાગ્યું હતું. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે થોડા સમય બાદ તેની અચાનક તબિયત બગડવા લાગી. તરત હોસ્પિટલ લઈ જવાયો પરંતુ ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો. પરિવારનો એવો આરોપ છે કે હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલા જ બાળકનું મોત થઈ ચૂક્યું હતું. જો કે બાળકના મોતનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી અને પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યું
આ સમગ્ર ઘટના સંબંધિત એક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ પોલીસને મળ્યું છે. પ્રાથમિક જાણકારી મુજબ ફૂટેજમાં મહિલા શિક્ષક બાળકને વઢતા જોવા મળે છે. પોલીસ હવે CCTVમાં જોવા મળી રહેલી વિગતો અંગે તપાસ કરી રહી છે અને આ ઉપરાંત શાળામાં હાજર લોકોની પણ પૂછપરછ થઈ રહી છે. પોલીસ એ પણ ભાળ મેળવવાની કોશિશ કરી રહી છે કે બાળકની સાથે તે સમયે શું થયું હતું અને વઢ તથા કથિત મારપીટ બાદ તેની તબિયત કઈ રીતે બગડી હતી.
Tragic incident in Visakhapatnam 💔
An LKG student, Pranay Tej, reportedly collapsed and d!ed after allegedly being beaten by his teacher for not completing his homework.
The child became frightened, started crying and coughing, and collapsed.
His family later protested… pic.twitter.com/MXDFX8tGcu
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 20, 2026
પરિવાર કડક કાર્યવાહીની માંગણી
બાળકના મોત બાદ પરિવાર આઘાતમાં સરી પડ્યો છે. પરિજનોએ સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ અને સંબંધિત શિક્ષક વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગણી કરી છે. પરિવારનું કહેવું છે કે બાળક રોજની જેમ શાળામાં ભણવા માટે ગયો હતો. પરંતુ ઘરે પાછો ફરી શક્યો નહીં. તેમણે આ સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવવાની અને દોષિત જણાનારા લોકો પર કાર્યવાહીની માંગણી કરી છે. ઘટના બાદ શાળામાં પણ તણાવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
પોસ્ટમોર્ટમથી ખુલશે રાજ
પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. તપાસમાં સીસીટીવી ફૂટેજ, શાળામાં હાજર લોકોના નિવેદનો અને અન્ય પુરાવા ફંફોળાઈ રહ્યા છે. બાળકના મોતનું અસલ કારણ જાણવા માટે મેડિકલ તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મહત્વનો ભાગ ભજવશે. બાળકનું મોત શિક્ષકની કથિત મારપીટના કારણે થયું એવું સીધેસીધું હાલ કહેવું એ ઉતાવળભર્યું રહેશે. પોલીસ તપાસ પૂરી થયા બાદ જ આ મામલે સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
આ ઘટના બાદ નાના બાળકોની શાળામાં સુરક્ષા અને શિક્ષકોના વ્યવહાર અંગે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. LKG જેવી નાના બાળકો સાથે શાળામાં કઈ રીતે વ્યવહાર કરાય છે તેને લઈને પરિવારો ચિંતાતૂર થઈ શકે છે. હાલ પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તપાસમાં સામે આવનારા તથ્યોના આધારે આગળ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.