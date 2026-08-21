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હોમવર્ક ન કરનારા ભૂલકાને ટીચરે લાફો માર્યો, બાળક બેહોશ થઈ મોતને ભેટ્યું, CCTV ફૂટેજ જોઈ આંખો ભીની થશે

વિશાખાપટ્ટનમમાં LKG ના એક વિદ્યાર્થીના મોતથી હડકંપ મચી જશે. મૃતક બાળકના પરિવારજનોએ શિક્ષક પર મારપીટનો આરોપ લગાવ્યો છે. પોલીસ હાલ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે. ઘટનાનું એક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 21, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:41 AM IST
હોમવર્ક ન કરનારા ભૂલકાને ટીચરે લાફો માર્યો, બાળક બેહોશ થઈ મોતને ભેટ્યું, CCTV ફૂટેજ જોઈ આંખો ભીની થશે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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