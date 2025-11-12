અનિલ અંબાણીના બંને હાથમાં લાડવા, એક કંપનીના હાથમાં આવ્યો ખજાનો, બીજીએ કરી ₹19110000000 કમાણી
Anil Ambani: ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી તપાસ એજન્સીઓના રડાર હેઠળ છે, ત્યારે તેમની કંપનીઓ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. ખાસ કરીને રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રદર્શનમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
Anil Ambani networth: ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી તપાસ એજન્સીઓની રડાર પર છે તો બીજીતરફ તેમની કંપનીઓ કમાલ કરી રહી છે. ખાસ કરી રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રદર્શનમાં જબરદસ્ત સુધાર જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરમાં આ બંને કંપનીઓએ અનિલ અંબાણીને સારા સમાચાર આપ્યા હતા. રિલાયન્સ પાવરે એનર્જી સેક્ટરમાં મોટી સફળતા મેળવી છે, જ્યારે રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાએ પોતાના ક્વાર્ટર પરિણામથી બધાને ચોંકાવી દીધા છે.
અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ પાવરના હાથમાં લાગ્યો જેકપોટ
અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ પાવરને મોટી સિદ્ધિ મળી છે. RPower ની સહાયક કંપની રિલાયન્સ એનયુ એનર્જીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે મોટી ડીલ કરી છે. રિલાયન્સ એનયુ એનર્જીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે એસજીવીએન લિમિટેડના 1500 MW/6000 MWh ફર્મ એન્ડ ડિસ્પેચેબલ રિન્યુએબલ એનર્જીના ટેન્ડરમાં જીત મેળવી છે. અનિલ અંબાણીની કંપનીએ આ હરાજીમાં 750 MW/3000 MWh ની ભાગીદારી મેળવી છે. ટેન્ડર સરકારી કંપની SJVN તરફથી જારી કરવામાં આવ્યું હતું. આ હરાજીમાં 14 કંપનીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં અનિલ અંબાણીની કંપનીએ સૌથી મોટી ભાગીદારી હાસિલ કરી છે. મહત્વનું છે કે આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા વીજળી વિતરણ કંપનીઓને હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ દ્વારા ડિસ્પેચેબલ રિન્યુએબલ પીકિંગ પાવર સપ્લાય કરવામાં આવશે.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શાનદાર પરિણામો
અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડે, સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના બીજા ક્વાર્ટરમાં મજબૂત પરિણામો નોંધાવ્યા છે. કંપનીના નફા અને કાર્યકારી આવકમાં સુધારો થયો છે. કંપનીના ચોખ્ખા નફામાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો નફો વધીને ₹1,911.19 કરોડ (₹1,911.19 કરોડ) થયો છે, જે Q1FY25 માં ₹59.84 કરોડ (₹1,984 કરોડ) થી સુધારો છે. જોકે, ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરની તુલનામાં આ નફો 50% ઘટ્યો છે. Q2FY25 માં, કંપનીનો નફો ₹4,082.53 કરોડ (₹4,082.53 કરોડ) હતો. તેનો EBITDA વાર્ષિક ધોરણે 202% વધીને ₹2,265 કરોડ (₹2,265 કરોડ) થયો છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાની કુલ સંકલિત આવક ત્રિમાસિક ધોરણે 5% વધીને ₹6,309 કરોડ (₹6,309 કરોડ) થઈ છે.
કેટલી વધી સંપત્તિ
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શાનદાર પરિણામની મદદથી કંપનીની કંસોલિડેટ નેટવર્થ સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી 16921 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી, જે જૂન 2025મા 14855 કરોડ રૂપિયા હતી. કંપનીએ જાણકારી આપી કે તેની સ્ટેન્ડઅલોન બેંક ઉધારી ઝીરો થઈ ગઈ છે. તો કંપનીના કંસોલિડેટેડ એસેટ્સ 69708.76 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. આ સમાચાર બાદ કંપનીના શેરમાં તેજી જોવા મળી છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેર 3 ટકાની તેજી સાથે 178 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. રિલાયન્સ પાવરનો શેર 1.99 ટકાની તેજી સાથે 42 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
મુશ્કેલીમાં ઘેરાયા છે મુકેશ અંબાણી
અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓ હાલ ઈડીની તપાસનો સામનો કરી રહ્યાં છે. તેમની કંપનીઓ પર મની લોન્ડ્રિંગ અને લોન છેતરપિંડીના આરોપ છે. તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા તેમની સંપત્તિ ટાંચમાં લેવામાં આવી છે. આ સમાચાર બાદ અનિલ અંબાણીની કંપનીઓના શેરમાં ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ હવે વાપસી થઈ રહી છે.
