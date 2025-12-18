Prev
મુકેશ અંબાણીના ઘર એન્ટીલિયા વિશે તો ઘણું સાંભળ્યું, પરંતુ શું જાણો છો ક્યા રહે છે અનિલ અંબાણી?

મુકેશ અંબાણીના ઘર એન્ટીલિયા વિશે તો બધા જાણે છે, પરંતુ અનિલ અંબાણી (Anil Ambani House) નું ઘર 'એબોડ' પણ આલીશાન છે. મુંબઈના પોશ પાલી હિલમાં સ્થિત 17 માળનું એબોડ 16000 વર્ગ ફુટમાં ફેલાયેલું છે. ₹5000 કરોડની કિંમતના આ ઘરમાં હેલીપેડ, જિમ અને સ્વિમિંગ પૂલ જેવી સુવિધાઓ છે. અનિલ અંબાણી અહીં પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:17 PM IST

નવી દિલ્હીઃ તમે એશિયાના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણીના ઘર એન્ટીલિયા વિશે ખૂબ સાંભળ્યું હશે, જે દુનિયાના સૌથી મોંઘા ઘરોમાં સામેલ છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય મુકેશ અંબાણીના નાના ભાઈ અનિલ અંબાણી (Anil Ambani House) ના ઘર વિશે સાંભળ્યું છે? જો ના તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે તેઓ કયા ઘરમાં રહે છે અને તેની વેલ્યુ કેટલી છે.

શું છે અનિલ અંબાણીના ઘરનું નામ?
તમને જણાવી દઈએ કે અનિલ અંબાણી કોઈ સસ્તા ઘરમાં રહેતા નથી. તેમની પાસે પણ આલીશાન ઘર છે, જેમાં ખૂબ લક્ઝરી સુવિધાઓ છે. તેમના ઘરને એબોડ કહેવામાં આવે છે, જે મુંબઈના પોશ પાલી હિલમાં આવેલું છે.

એબોડમાં શું છે સુવિધાઓ?
અનિલ અંબાણીનું એબોડ એક શાનદાર 17 માળનું ઘર છે, જે 16000 વર્ગ ફુટમાં ફેલાયેલું છે. આ એક ગગનચુંબી ઇમારત છે, જેમાં એક હેલીપેડ, જિમ, મોટું ગેરેજ અને સ્વિમિંગ પૂલ પણ છે. આ ઘરમાંથી અરબ સાગરના નજારા જોવા મળે છે.

કેટલી છે અનિલ અંબાણીના ઘરની કિંમત?
અનિલ અંબાણી એબોડમાં પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે. આ ઘર એન્ટીક ટચની સાથે હાઈ-એન્ડ મોડર્ન ડિઝાઇનથી બનેલું છે. મહત્વનું છે કે એબોડની અંદાજિત કિંમત 5 હજાર કરોડ છે. આ ઘરમાં એક મંદિર પણ છે.

ઘરમાં કોણ-કોણ રહે છે?
એબોડમાં લક્ઝરી ફર્નીચર, શાનદાર આર્ટ્સ, મોટી-મોટી કાચની બારીઓ, મોડર્ન ડિઝાઇન અને હળવા રંગની દીવાલો છે, જે ગ્લોબલ સ્ટાઇલને પર્સનલ ટચ આપે છે. આ ઘરમાં અનિલ અંબાણીના પત્ની ટીના અંબાણી, પુત્રો જય અનમોલ અને જય અંશુલ અને પુત્રવધૂ કૃષા શાહની સાથે રહે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર તેમના માતા કોકિલા બેન પણ આ ઘરમાં અનિલ અંબાણી સાથે રહે છે.

 

