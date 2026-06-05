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Explainer: ભાજપથી અલગ થયા અન્નામલાઈ, આખરે કઈ વાત પર નારાજ હતા દિગ્ગજ નેતા? ખાસ જાણો

તમિલનાડુમાં એક તો ભાજપને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આ વખતે વોટશેર ઘટતા ફટકો પડ્યો અને હવે તમિલનાડુમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા કે. અન્નામલાઈનું રાજીનામું મંજૂર થઈ જતા પાર્ટીએ દિગ્ગજ નેતા ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. આખરે અન્નામલાઈ એવું તે શું ઈચ્છતા હતા અને કઈ માંગણીઓ હતી જે ભાજપ મંજૂર કરી શક્યું નહીં તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 05, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:16 PM IST
Explainer: ભાજપથી અલગ થયા અન્નામલાઈ, આખરે કઈ વાત પર નારાજ હતા દિગ્ગજ નેતા? ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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