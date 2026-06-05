/Explainer: ભાજપથી અલગ થયા અન્નામલાઈ, આખરે કઈ વાત પર નારાજ હતા દિગ્ગજ નેતા? ખાસ જાણો

તમિલનાડુના રાજકારણથી એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. તમિલનાડુના પૂર્વ ભાજપ અધ્યક્ષ કે અન્નામલાઈનું રાજીનામું મંજૂર કરી લેવાયું છે. ભાજપ સાથેના તેમના સફરનો અહીં અંત આવ્યો છે. અન્નામલાઈએ 2 જૂન 2026ના રોજ પાર્ટીની પ્રાથમિક સદસ્યતાથી રાજીનામું આપ્યું હતું. જે સ્વીકારવામાં નહતું આવ્યું. અત્રે જણાવવાનું કે જુલાઈ 2021માં ભાજપે અન્નામલાઈને તમિલનાડુના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવ્યા હતા.
રાજીનામા બાદ મળ્યા હતા અમિત શાહને
આ વખતે તેઓ ચૂંટણી લડ્યા નહતા પરંતુ પાર્ટીના પ્રચાર પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કર્યું હતું. રાજીનામું આપ્યા બાદ તમિલનાડુ ભાજપના પૂર્વ અધ્યક્ષ કે અન્નામલાઈએ પાર્ટીના અધ્યક્ષ નીતિન નબીન અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ બેઠક બાદ એવી અટકળો હતી કે અન્નામલાઈ પાર્ટી નહીં છોડે. જો કે બેઠક બાદ પણ કોઈ ઉકેલ નીકળી શક્યો નહીં અને ભાજપ અધ્યક્ષે તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધુ.
કેમ નારાજ હતા અન્નામલાઈ
અન્નામલાઈ વિધાનસભા ચૂંટણીથી જ ભાજપના કેન્દ્રીય નેતૃત્વથી નારાજ હતા. અન્નામલાઈ ઈચ્છતા હતા કે ભાજપ વિધાનસભા ચૂંટણી એકલા હાથે લડે. પરંતુ પાર્ટીએ એઆઈએડીએમકે સાથે ગઠબંધન કર્યું. જેનાથી તેઓ ખુબ નારાજ હતા. તેમનું માનવું હતું કે ભાજપે રાજ્યમાં દ્રવિડ દળો વગર સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટણી લડવી જોઈએ. તેમના આ પગલાંથી યુવાઓમાં ખુબ વધુ અસંતોષ છે.
તમિલનાડુમાં બગડી હતી સ્થિતિ
અત્રે જણાવવાનું કે અન્નામલાઈએ પાર્ટી નેતૃત્વને કહ્યું હતું કે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપનો વોટશેર 11 ટકા હતો. જે હાલમાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઘટીને ફક્ત 3 ટકા થઈ ગયો. તેમણે આ ઘટાડાનું કારણ એઆઈએડીએમકે સાથે ગઠબંધન જેવા કેટલાક ખોટા નિર્ણયો ગણાવ્યા હતા. વિધાનસભામાં પાર્ટીની તાકાત 2021ની ચાર સીટોથી ઘટીને એક સીટ થઈ ગઈ.