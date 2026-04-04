હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયું વધુ એક ભારતીય LPG જહાજ, ઈરાને ગુજરાત સહિત દેશ માટે મોકલ્યો સ્પેશિયલ મેસેજ, જાણો
Iran Special Message to India: વધુ એક ભારતીય LPG ટેન્કર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયું છે. ઈરાની કોન્સ્યુલેટે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત આપણા સહિયારા ઇતિહાસમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીની પોસ્ટના જવાબમાં દૂતાવાસે આ લખ્યું હતું.
- વધુ એક ભારતીય LPG ટેન્કર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયું છે.
- ઈરાની કોન્સ્યુલેટે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત આપણા સહિયારા ઇતિહાસમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે.
- ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીની પોસ્ટના જવાબમાં દૂતાવાસે આ લખ્યું હતું.
Iran Special Message to India: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધને કારણે, તેહરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. જો કે, તે ભારત સહિત મિત્ર દેશોના કેટલાક જહાજોને પસાર થવાની મંજૂરી આપી રહ્યું છે, જેના કારણે ઉર્જા સંકટ કંઈક અંશે હળવું થયું છે. અન્ય એક ભારતીય LPG ટેન્કર, ગ્રીન સાનવી, હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પાર કરી ગયું છે.
ભારતીય રાજદ્વારીનો વિજય ગણાવ્યો
આ ટેન્કર ગુજરાતના એક બંદર પર પહોંચશે. ઈરાને આ અંગે એક ખાસ સંદેશ જાહેર કર્યો છે. મુંબઈમાં ઈરાની કોન્સ્યુલેટે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત આપણા સહિયારા ઇતિહાસમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીની એક પોસ્ટના જવાબમાં દૂતાવાસે આ લખ્યું હતું, જેમાં સંઘવીએ LPG ટેન્કરના પસાર થવાને ભારતીય રાજદ્વારીનો વિજય ગણાવ્યો હતો.
LPG કેરિયર ગ્રીન સવીએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કર્યું
હર્ષ સંઘવીએ એક્સ પર લખ્યું કે, "બીજું જહાજ." ભારતીય રાજદ્વારીનો બીજો વિજય. LPG કેરિયર ગ્રીન સવીએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરી છે અને હવે તે ભારતમાં પોતાના ઘર તરફ પ્રયાણ કરી રહી છે. આના જવાબમાં, મુંબઈમાં ઈરાની કોન્સ્યુલેટે જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત, આપણા સહિયારા ઇતિહાસમાં ખૂબ જ આદરણીય સ્થાન ધરાવે છે, કારણ કે સદીઓ પહેલા આપણે આપણી ભૂમિના લોકોનું ખૂબ જ આદર અને આતિથ્ય સાથે સ્વાગત કર્યું હતું. આ મજબૂત સભ્યતા સંબંધના આધારે, અમે મિત્રતા અને સહયોગના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છીએ.
ઇંધણનો પુરવઠો પૂરતો
શનિવારે, સરકારે નાગરિકોને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGની ગભરાટમાં ખરીદી ટાળવા અપીલ કરી હતી. સરકારે જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે થયેલા વિક્ષેપો છતાં, ઇંધણનો પુરવઠો પૂરતો છે અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે દેશમાં પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અને રસોઈ ગેસની અવિરત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સક્રિય પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. લોકોને ફક્ત સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખવા અને ઊર્જા બચાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
India, & #Gujarat in particular, hold a cherished place in our shared history; having graciously welcomed those from our land centuries ago.
Building on this enduring civilizational bond, we remain committed to further strengthening the ties of friendship & cooperation.#Iran https://t.co/KHruteGkY2
— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 4, 2026
સરકારે ઘરેલું LPG અને પાઇપ રસોઈ ગેસ (PNG)ને પ્રાથમિકતા આપી છે, ખાસ કરીને ઘરો, હોસ્પિટલો અને આવશ્યક સેવાઓ માટે. માંગને સંતુલિત કરવા અને પુરવઠો વધારવા માટે, રિફાઇનરી ઉત્પાદન વધારવામાં આવ્યું છે અને ગેસ સિલિન્ડરો વચ્ચે રિફિલ અંતરાલ પણ લંબાવવામાં આવ્યા છે.
