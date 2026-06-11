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વધુ એક ભારતીય જહાજ 'જલવીર' પર હુમલો, 'સેટેબેલો' પર થયેલા હુમલામાં 3 ભારતીયોના જીવ ગયા

વળી પાછો ભારતીય જહાજ પર ઓમાનના દરિયાકાંઠા પાસે  હુમલો થયાના સમાચાર છે. ભારતીય જહાજ MT જલવીર પર હુમલો થયો છે જેના પર ભારતીય નાવિકો સવાર છે. આ પહેલા પણ એક જહાજ પર થયેલા હુમલામાં 3  ભારતીયોના જીવ ગયા. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 11, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:58 PM IST
વધુ એક ભારતીય જહાજ 'જલવીર' પર હુમલો, 'સેટેબેલો' પર થયેલા હુમલામાં 3 ભારતીયોના જીવ ગયા
Image Credit: ANI

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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