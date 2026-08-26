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અનામતને લઈને ભાજપમાં પણ વધી બેચેની, BJP પ્રવક્તના નિવેદનથી શરૂ થયો એક નવો વિવાદ, જાણો

Anti Reservation Protest: જાતિ આધારિત અનામતમાં ફેરફારની માંગણીને લઈને ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે, ભાજપના પ્રવક્તા અજય આલોકના નિવેદનથી એક નવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. તેમણે આંદોલનની દિશા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે, જેમાં મોદી સરકારના EWS અનામત અને OBC સંબંધિત નિર્ણયોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન, અનામતમાં સુધારાના સમર્થકોએ વળતો જવાબ આપ્યો છે કે સામાન્ય વર્ગને પણ અનામત પર બોલવાનો અધિકાર દેવાની માંગ કરી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 26, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:12 AM IST
અનામતને લઈને ભાજપમાં પણ વધી બેચેની, BJP પ્રવક્તના નિવેદનથી શરૂ થયો એક નવો વિવાદ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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