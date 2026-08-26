/અનામતને લઈને ભાજપમાં પણ વધી બેચેની, BJP પ્રવક્તના નિવેદનથી શરૂ થયો એક નવો વિવાદ, જાણો

Anti Reservation Protest: જાતિ આધારિત અનામતમાં ફેરફારની માંગ સાથે ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે, ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અજય આલોકના નિવેદનથી રાજકીય ચર્ચા વધુ તીવ્ર બની છે. અજય આલોકે કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2019માં આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS)ને 10 ટકા અનામત આપીને સામાન્ય વર્ગની ચિંતાઓને દૂર કરી હતી. તેમણે OBC કમિશનને બંધારણીય દરજ્જો આપવાના પ્રયાસો અને રોહિણી કમિશન દ્વારા OBCના દરેક કેટેગરીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
યુજીસીના ઈક્વિટી નિયમો અને અનામત વિરોધી આંદોલન અંગે અજય આલોકે કહ્યું કે આને જાતિ વિભાજન વધારવા અને હિન્દુ સમાજને નબળા પાડવાના પ્રયત્ન તરીકે જોવું જોઈએ. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે જ્યારે રોહિણી કમિશનને જાણવા મળ્યું કે અનામતના લાભો ઘણી પછાત જાતિઓ સુધી પૂરતા પ્રમાણમાં પહોંચ્યા નથી, તો ચર્ચા તે સમુદાયોને લાભો પહોંચાડવા પર કેમ ન હોવી જોઈએ.
અનામત સુધારા આંદોલને કર્યો વળતો પ્રહાર
અજય આલોકના નિવેદન પર અનામત સુધારાની માંગણી કરતા કાર્યકરોએ તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી. 'અનામત હટાઓ આંદોલન' સાથે સંકળાયેલા લોકોએ પ્રશ્ન કર્યો કે જો અનામત સામાન્ય વર્ગને અસર કરે છે, તો પછી સામાન્ય વર્ગના લોકોને તેના પર ફરી ર્વિચારની માંગ કરવાનો અધિકાર કેમ ન હોવો જોઈએ?
કાર્યકર્તાઓએ અજય આલોકના ભૂતકાળના નિવેદનોનો ઉલ્લેખ કર્યો અને પૂછ્યું કે જો તે સમુદાયને જ તે સમુદાય સાથે સંબંધિત મુદ્દાઓ પર બોલવાનો અધિકાર હોય તો તેમણે ટ્રિપલ તલાક અને નિકાહ હલાલા જેવા મુદ્દાઓ પર પોતાનો અભિપ્રાય કેમ વ્યક્ત કર્યો.
UGCના નિયમોથી વિવાદ શરૂ થયો
યુજીસીના 2026ના ઇક્વિટી નિયમો પર પણ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આ નિયમો હાઈ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં જાતિ ભેદભાવ અટકાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સામાન્ય વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ અને કેટલાક સંગઠનોએ તેની કેટલીક જોગવાઈઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે જાન્યુઆરીમાં આ નિયમો પર સ્ટે આપ્યો હતો, જેમાં કેટલીક જોગવાઈઓ અસ્પષ્ટ અને દુરુપયોગની સંભાવના હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
આ પછી, અનામત પ્રણાલીમાં ફેરફાર, આર્થિક પરિબળોને વધુ ભાર આપવા અને ક્રીમી લેયર જેવા મુદ્દાઓ પર આંદોલન વધુ તીવ્ર બન્યું. 21 ઓગસ્ટના રોજ, દિલ્હીના જંતર-મંતર પર હજારો લોકોએ અનામતમાં સુધારાની માંગણી સાથે પ્રદર્શન કર્યું.
ભાજપ માટે વધ્યો રાજકીય પડકાર
આ મુદ્દો હવે રાજકીય પરિમાણ લઈ રહ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રીઓ ચિરાગ પાસવાન અને રામદાસ આઠવલેએ અનામત નાબૂદ કરવાની માંગનો વિરોધ કર્યો છે.
આ દરમિયાન, ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી બ્રજેશ પાઠકે આંદોલનના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત કરી છે અને તેમની માંગણીઓ ભાજપના કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સુધી પહોંચાડવાની વાત કરી છે. 2027ની ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપ માટે અનામતનો મુદ્દો ખાસ કરીને સંવેદનશીલ બની શકે છે.
અજય આલોકના નિવેદનથી પાર્ટી માટે અનામત અંગેના તેના પરંપરાગત સામાજિક ન્યાયના રાજકારણ સાથે સામાન્ય વર્ગના રોષને સંતુલિત કરવાનો પડકાર વધી ગયો છે.