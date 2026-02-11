US સાથેની ટ્રેડ ડીલથી 10,000 કરોડની ઇન્ડસ્ટ્રી સંકટમાં, કાશ્મીરથી હિમાચલ સુધી ખેડૂતો કેમ ટેન્શનમાં?
Apple Industry Crisis: ગયા વર્ષે કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે સફરજન ઉત્પાદકોને ખાતરી આપી હતી કે, તેઓ સફરજનની આયાત અંગેની તેમની ચિંતાઓને કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચાડશે, પરંતુ આ ટ્રેડ ડીલે હવે તેમની ચિંતાઓ વધારી દીધી છે.
- કાશ્મીરના અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ ગણાતા સફરજન ઉદ્યોગ પર જોખમ
- ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલથી કાશ્મીરથી હિમાચલ સુધીના સફરજનના ખેડૂતો ચિંતામાં
- આયાત જકાત ઘટતા 10,000 કરોડના સ્થાનિક માર્કેટને મોટું નુકસાનની ભીતિ
Apple Industry Crisis: ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલને લઈને કાશ્મીરથી હિમાચલ પ્રદેશ સુધીના સફરજનના ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે. ખેડૂતોને ડર છે કે જો અમેરિકાના સફરજન સસ્તા ભાવે ભારતીય બજારમાં આવવા લાગશે, તો સ્થાનિક સફરજનની માંગ અને કિંમત બન્ને ઘટી શકે છે. આ ડીલ હેઠળ ઘણા દેશોમાંથી આવતા સફરજન પરની આયાત જકાત (ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી) ઘટાડવામાં આવી રહી છે. અગાઉ કિંમત વધારે હોવાને કારણે વિદેશી સફરજન ઓછી માત્રામાં આવતા હતા, પરંતુ હવે ડ્યુટી ઘટતા આયાત વધવાનો ડર છે.
કાશ્મીરના અર્થતંત્રમાં સફરજન ઉદ્યોગ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. હજારો પરિવારો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તેની સાથે જોડાયેલા છે. આવી સ્થિતિમાં જો વિદેશી સફરજન વધુ આવશે તો ગ્રામીણ અર્થતંત્ર અને રોજગાર પર માઠી અસર પડી શકે છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના નેતાઓએ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે, જો પૂરતા સુરક્ષા પગલાં લીધા વિના આયાત વધશે, તો સ્થાનિક બાગાયત ઉદ્યોગને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.
જો આયાત વધશે, તો ટેન્શન વધશે
જો કે, સરકારનું કહેવું છે કે, અમેરિકાના સફરજન માટે માત્ર મર્યાદિત (ક્વોટા આધારિત) રાહત આપવામાં આવી રહી છે અને ખેડૂતોના રક્ષણ માટે લઘુત્તમ આયાત મૂલ્ય (MIP) જેવી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે, જેથી બજારમાં અત્યંત સસ્તા સફરજન ન આવી શકે. નિષ્ણાતો માને છે કે, જો આયાત વધુ વધશે, તો સ્થાનિક ખેડૂતો પર કિંમતનું દબાણ વધી શકે છે. બીજી તરફ કેટલાક લોકો તેને તક તરીકે પણ જુએ છે, તેઓ કહે છે કે આનાથી ભારતીય ખેડૂતો ગુણવત્તા સુધારવા પર ધ્યાન આપી શકશે.
ફ્રુટ માર્કેટના નેતાઓ શું કહી રહ્યા છે?
ખીણની સૌથી મોટી ફ્રુટ માર્કેટ સોપોર ફ્રુટ માર્કેટના પ્રમુખ ફૈયાઝ અહેમદ મલિકે ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસને જણાવ્યું કે, "આ (ભારત-US ડીલ) અમારા માટે ખૂબ જ ખરાબ સાબિત થશે." તેઓ કહે છે કે, "અમે અમેરિકાના ખેડૂતો સાથે સ્પર્ધા કરી શકતા નથી. તેમને ખેતીના દરેક તબક્કે સરકાર તરફથી મદદ મળે છે. તેમને પુષ્કળ સબસિડી અને રોકડ સહાય મળે છે, જ્યારે અમારી પાસે પાક વીમો પણ નથી."
મલિકનું કહેવું છે કે, આ ટ્રેડ ડીલની કાશ્મીર ખીણની ઇકોનોમી પર મોટી અસર પડશે. તેઓ વધુમાં કહે છે કે, "જ્યારે આપણે આપણા સફરજન બાંગ્લાદેશ મોકલીએ છીએ, ત્યારે આપણે 100%થી વધુ ટેક્સ ચૂકવવો પડે છે. સરકાર અમેરિકાના સફરજન પર ટેક્સ કેવી રીતે ઘટાડી શકે? આનાથી સ્થાનિક ઉદ્યોગ અને અર્થતંત્ર બરબાદ થઈ જશે."
10,000 કરોડ રૂપિયાની છે સફરજન ઇન્ડસ્ટ્રી
નોંધનીય છે કે, સફરજન ઇન્ડસ્ટ્રી જમ્મુ-કાશ્મીરના અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે. કાશ્મીર ખીણ દેશના કુલ સફરજન ઉત્પાદનના 75% હિસ્સો ધરાવે છે. સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, ખીણમાં લગભગ 20 લાખ મેટ્રિક ટન સફરજનનું ઉત્પાદન થાય છે અને આ ઉદ્યોગની કિંમત 10,000 કરોડ રૂપિયા છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, આ ઉદ્યોગ સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે લગભગ 50 લાખ લોકો જોડાયેલા છે.
હાલમાં ખેડૂત સંગઠનો સરકાર પાસે સુરક્ષાના પગલાં વધારવાની માંગ કરી રહ્યા છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં ખેડૂતોએ ભારત-US ડીલમાં કૃષિ પેદાશો, ખાસ કરીને સફરજનના સમાવેશના વિરોધમાં 12 ફેબ્રુઆરીએ બંધ અને વિરોધ પ્રદર્શનનું એલાન આપ્યું છે. કાશ્મીરના ખેડૂતો પણ હવે આ પ્રકારના પ્રદર્શનનું આયોજન કરી રહ્યા છે.
