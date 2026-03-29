ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaવિધવા પુત્રવધૂની જવાબદારીમાં આવે છે સાસુ-સસરા? વૃદ્ધ દંપતીની અરજી પર હાઇકોર્ટે શું કહ્યું?

વિધવા પુત્રવધૂની જવાબદારીમાં આવે છે સાસુ-સસરા? વૃદ્ધ દંપતીની અરજી પર હાઇકોર્ટે શું કહ્યું?

Maintenance law: ન્યાયાધીશ મદન પાલ સિંહે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સમાજમાં, પુત્રવધૂને તેના સાસરિયાઓની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી માનવામાં આવે છે. હાલમાં એક કેસની ચર્ચા ચાલી રહી છે, જેમાં સાસુ સસરા દ્વારા વહુ પાસે ભરણ પોષણની માંગ કરવામાં આવી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:48 PM IST
  • ભારતમાં, પુત્રવધૂની નૈતિક ફરજ માનવામાં આવે છે કે તે તેના સાસરિયાઓની સેવા કરે.
  • ઘણા પરિવારોમાં, પુત્રના મૃત્યુ પછી પણ, વિધવા પુત્રવધૂ તેના સાસરિયાઓની સંભાળ રાખે છે અને તેમનો ખર્ચ ઉઠાવે છે.
  • જો કે, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે હવે આવા કેસોમાં નવો ચુકાદો આપ્યો છે

Trending Photos

વિધવા પુત્રવધૂની જવાબદારીમાં આવે છે સાસુ-સસરા? વૃદ્ધ દંપતીની અરજી પર હાઇકોર્ટે શું કહ્યું?

Maintenance law: ભારતમાં, પુત્રવધૂની નૈતિક ફરજ માનવામાં આવે છે કે તે તેના સાસરિયાઓની સેવા કરે. ઘણા પરિવારોમાં, પુત્રના મૃત્યુ પછી પણ, વિધવા પુત્રવધૂ તેના સાસરિયાઓની સંભાળ રાખે છે અને તેમનો ખર્ચ ઉઠાવે છે. જો કે, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે હવે આવા કેસોમાં નવો ચુકાદો આપ્યો છે. 

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે પુત્રવધૂને તેના સાસરિયાઓની સંભાળ રાખવાની કોઈ કાનૂની જવાબદારી નથી. પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા, હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે નૈતિક જવાબદારી ગમે તેટલી મહત્વપૂર્ણ અને મજબૂત હોય, તેને કાનૂની જવાબદારીમાં પરિવર્તિત કરી શકાતી નથી.

સાસરિયાઓનો ખર્ચ ઉઠાવવા માટે દબાણ કરી શકાતું નથી

ન્યાયાધીશ મદન પાલ સિંહે જણાવ્યું હતું કે ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતાની કલમ 144 હેઠળ પુત્રવધૂને તેના સાસરિયાઓનો ખર્ચ ઉઠાવવા માટે દબાણ કરી શકાતું નથી. તેમણે કહ્યું કે, ભારતીય કાયદા હેઠળ, સાસુ-સસરા ભરણપોષણ દ્વારા આવરી લેવામાં આવતા નથી. તેથી, પુત્રવધૂ કાયદેસર રીતે તેમના ખર્ચાઓ ઉઠાવવા માટે બંધાયેલી નથી. 

વિધાનસભાએ, તેની સમજણ મુજબ, આ જોગવાઈમાં સાસુ-સસરાને સામેલ કર્યા નથી. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે કાયદો બનાવતી વખતે પણ, એ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યું હતું કે પુત્રવધૂ તેના સાસુ-સસરાનો ખર્ચ ઉઠાવવા માટે જવાબદાર ન હોવી જોઈએ.

શું મામલો છે?

આ આખો કેસ આગ્રા સાથે સંબંધિત છે. અહીં, એક વૃદ્ધ દંપતીએ તેમના પુત્રના મૃત્યુ પછી તેમની પુત્રવધૂ પાસેથી ભરણપોષણની માંગણી કરી હતી. જ્યારે પુત્રવધૂએ ઇનકાર કર્યો, ત્યારે તેઓએ આગ્રા ફેમિલી કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો.

અરજીમાં, વૃદ્ધ દંપતીએ દલીલ કરી હતી કે તેમની પુત્રવધૂ ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે પોસ્ટેડ છે અને તેની આવક પૂરતી છે. વધુમાં, જ્યારે તેમના પુત્રનું અવસાન થયું, ત્યારે તેની નોકરી અને અન્ય તમામ લાભો પણ પુત્રવધૂને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. દંપતીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ વૃદ્ધ, અશિક્ષિત અને આર્થિક રીતે નબળા છે, તેથી, પુત્રવધૂએ તેમને ભરણપોષણ આપવું જોઈએ.

આ બધી દલીલો ફગાવી દેવામાં આવી હતી. આમ છતાં, આગ્રા ફેમિલી કોર્ટે ઓગસ્ટ 2025માં અરજી ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ દંપતીએ અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટમાં અપીલ કરી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે પુત્રવધૂની નૈતિક જવાબદારીને કાનૂની જવાબદારી તરીકે માન્યતા આપવી જોઈએ, પરંતુ કોર્ટે આ દલીલને ફગાવી દીધી હતી. વધુમાં, કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે મૃતક પુત્રની મિલકતના વારસા સંબંધિત મુદ્દાઓ આવી ભરણપોષણ કાર્યવાહીમાં શામેલ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

high courtindia newshigh court news updateup high courtMaintenance law IndiaFamily Court AgraWho is liable for maintenanceHigh Court big decisionUP NewsGujarati News

