શું મહિલાઓ માટે હોય છે કોઈ અલગ નિયમ, પુરૂષ ટ્રાફિક પોલીસ નથી રોકી શકતા મહિલાની ગાડી ? જાણો

Woman Traffic Rules: સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેનાથી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી કે શું પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓ મહિલા ડ્રાઇવરોને રોકી શકે છે અને શું મહિલાઓ માટે અલગ કાયદા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:30 PM IST
  • શું પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓ મહિલા ડ્રાઇવરોને રોકી શકે છે.
  • કેટલાક કહે છે કે પોલીસ મહિલાઓને સાંજે રોકી શકતી નથી
Woman Traffic Rules: તાજેતરમાં, એક ટ્રાફિક પોલીસ કર્મચારીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેમાં તે એક મહિલા ડ્રાઇવરને બાઇક પર જોયા પછી છોડી દે છે. આ વાયરલ વીડિયો પછી, સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી કે શું પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓ મહિલા ડ્રાઇવરોને રોકી શકે છે. આ પ્રશ્ને વિવિધ ટિપ્પણીઓ ઉભી કરી છે. કેટલાક કહે છે કે તેઓ સાંજે તેમને રોકી શકતા નથી, જ્યારે અન્ય દલીલ કરે છે કે પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓ દારૂનું પરીક્ષણ કરી શકતા નથી. 

નિયમો શું કહે છે?

નિયમો અનુસાર, ભારતીય ટ્રાફિક કાયદા પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓને દસ્તાવેજ તપાસ અથવા ઉલ્લંઘન માટે મહિલા ડ્રાઇવરોને રોકવાની મંજૂરી આપે છે. બધા રાજ્યોમાં પોલીસ સૂચનાઓ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને માટે સમાન છે. જ્યારે એ સાચું છે કે સૂર્યાસ્ત પછી મહિલા અધિકારીઓ ફરજિયાત છે, આ નિયમો ફક્ત ધરપકડ અને અટકાયત પર લાગુ પડે છે.

રાત્રે પણ મહિલા ડ્રાઇવરોની પૂછપરછ કરી શકે

સામાન્ય રીતે, તે નિયમિત ટ્રાફિક તપાસ પર લાગુ પડતા નથી. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓ રાત્રે પણ મહિલા ડ્રાઇવરોની પૂછપરછ કરી શકે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, વાહન રોકવા, દસ્તાવેજો તપાસવા અથવા ચલણ આપવાને ધરપકડ ગણવામાં આવતી નથી.

દસ્તાવેજો માંગવા અથવા ચલણ આપવા કરવા માટે અધિકૃત

વધુમાં, ASI કે તેથી ઉપરના રેન્કના ટ્રાફિક અધિકારીઓને ડ્રાઇવરના લિંગને ધ્યાનમાં લીધા વિના, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, વાહન દસ્તાવેજો માંગવા અથવા ચલણ આપવા કરવા માટે અધિકૃત છે. ઘણા રાજ્યો સલામતી અને જાહેર સુવિધા માટે રાત્રે શક્ય હોય ત્યારે મહિલા અધિકારીઓને તૈનાત કરવાનું પસંદ કરે છે. જો કે, આ એક પ્રથા છે, કાયદો નથી. રાત્રે મહિલા ડ્રાઇવરોને રોકવા માટે પુરુષ પોલીસ અધિકારીઓ પર હજુ પણ કોઈ સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ નથી.

કાયદો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે કોઈ ભેદ પાડતો નથી

2015માં, નવી મુંબઈ પોલીસે ગોલ્ફ ક્લબ રોડ પર ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી મહિલા ડ્રાઇવરો, જેમાં બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવાનો સમાવેશ થાય છે, સામે કડક ઝુંબેશ શરૂ કરી. મહિલા કોન્સ્ટેબલની ઓછી સંખ્યાને કારણે, પુરુષ અધિકારીઓએ દંડ ફટકાર્યો હતો. કાયદો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે કોઈ ભેદ પાડતો નથી.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

