નેશનલ હાઈવે પર ગંદા છે શૌચાલય ? કરો એક કામ અને તરત જ તમારા FASTagમાં આવી જશે 1000 રૂપિયા !
NHAI Dirty Toilets: જો તમને નેશનલ હાઈવે પર મુસાફરી કરતી વખતે તમે આ એક કામ કરી શકો છો, જેનાથી તમારા FASTagમાં તરત જ 1,000 રૂપિયા નાખવામાં આવશે.
NHAI Dirty Toilets: નેશનલ હાઈવે પર ગંદા શૌચાલય જોઈને તમે 1,000 કમાઈ શકો છો. આ વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ આ સમાચાર બિલકુલ સાચા છે, NHAIની નવી યોજના સાથે, તમે હવે નેશનલ હાઈવેની સફરનો આનંદ લઈ શકો છો, જો ગંદા ટોઇલેટ પર ક્લિક કરી શકો છો, અને પૈસા સીધા તમારા FASTag એકાઉન્ટમાં જમા થશે.
વપરાશકર્તાઓને પુરસ્કાર આપે
ભારતીય રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ સત્તામંડળે એક ખાસ સ્વચ્છતા અભિયાન શરૂ કર્યું છે, જે ટોલ પ્લાઝા પર ગંદા શૌચાલયની જાણ કરનારા હાઇવે વપરાશકર્તાઓને પુરસ્કાર આપે છે.
1,000 રૂપિયા કમાઈ શકે
આ યોજના હેઠળ, વપરાશકર્તાઓ 'રાજમાર્ગયાત્રા' મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા સબમિટ કરાયેલ દરેક માન્ય રિપોર્ટ માટે FASTag ક્રેડિટમાં 1,000 રૂપિયા કમાઈ શકે છે. પીટીઆઈ અનુસાર, આ પહેલ 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી તમામ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર લાગુ રહેશે.
ફોટા અપલોડ કરવાના રહેશે
ભાગ લેવા માટે, વપરાશકર્તાઓએ હાઇવેયાત્રા એપ્લિકેશનના નવીનતમ સંસ્કરણ દ્વારા ગંદા શૌચાલયના સ્પષ્ટ, જીઓ-ટેગ કરેલા અને સમય-સ્ટેમ્પવાળા ફોટા અપલોડ કરવાના રહેશે. ફોટાની સાથે, તેઓએ પોતાનું નામ, સ્થાન, વાહન નોંધણી નંબર (VRN) અને મોબાઇલ નંબર પણ પ્રદાન કરવાનો રહેશે.
રોકડમાં ઉપાડી શકાતો નથી
માન્ય ફરિયાદ સબમિટ કરનાર દરેક VRNને લિંક કરેલા FASTag એકાઉન્ટમાં 1,000 રૂપિયા પ્રાપ્ત થશે. આ પુરસ્કાર બિન-તબદીલીપાત્ર છે અને રોકડમાં ઉપાડી શકાતો નથી.
અન્ય સ્થળોએ સ્થિત સુવિધાઓ પાત્ર નથી
આ યોજના ફક્ત NHAI દ્વારા બાંધવામાં આવેલા, સંચાલિત અથવા જાળવણી કરાયેલા શૌચાલયોને લાગુ પડે છે. પેટ્રોલ પંપ, ઢાબા અથવા NHAIના નિયંત્રણની બહારના અન્ય સ્થળોએ સ્થિત સુવિધાઓ પાત્ર નથી.
