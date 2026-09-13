BRICS ડિનરમાં ગુંજ્યો ‘કિશોર દા’, ‘મુકેશ’નો જાદુ; મલેશિયાના PMએ ‘ખ્વાબ હો તુમ...’ ને 'દોસ્ત દોસ્ત ના રહા...' જેવા ક્લાસિક ગીતો ગાયા

Malaysian PM In BRICS: મલેશિયાના પ્રધાનમંત્રી અનવર ઇબ્રાહિમે નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં આયોજિત BRICS શિખર સંમેલન દરમિયાન બોલિવૂડ ડિપ્લોમસીનો તડકો લગાવતા કિશોર કુમારનું સદાબહાર ગીત 'ખ્વાબ હો તુમ યા કોઈ હકીકત'' ગાયું. મલેશિયન પ્રધાનમંત્રી ગાલા ડિનર દરમિયાન ગીત ગુંજાવતા પોતાનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો, જેમાં બહુપક્ષીય વાર્તાના મહત્વપૂર્ણ ક્ષણો વચ્ચે એક ખુશનુમા અને સાંસ્કૃતિક વાતાવરણ જોવા મળ્યું.
મલેશિયન PM એ ગાયું ગીત
વડા પ્રધાન અનવરે BRICS સમિટ દરમિયાન PM મોદી સામે ફિલ્મ 'તીન દેવિયાં' ના 1965 ના રોમેન્ટિક ક્લાસિક ગીત 'ખ્વાબ હો તુમ યા કોઈ હકીકત' રજૂ કર્યું. તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર તેનો વીડિયો શેર કરતા લખ્યું, 'શિક્ષક, શું મને થોડીવાર માટે ગાવાની મંજૂરી મળી શકે છે, ઠીક છે?'. મલેશિયન PM નો આ વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
BRICS સહયોગી દેશ તરીકે સામેલ થયો અનવર
PM અનવર ઇબ્રાહિમે પોતાનું આ ગીત BRICS શિખર સંમેલનના પહેલા દિવસે ગાયું, જેમાં ચીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયાન સામેલ થયા હતા. મલેશિયાએ આ સમિટમાં BRICS સહયોગી દેશ તરીકે ભાગ લીધો હતો.
Guru mintak izin nyanyi kejap ok! pic.twitter.com/NzazFHV509
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) September 12, 2026
શનિવારે ( 12 સપ્ટેમ્બર 2026) BRICS નેતાઓએ નવી દિલ્હી ડેક્લેરેશન એડોપ્ટ કર્યું, જેમાં પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ, બહુપક્ષવાદ અને એકતરફી પ્રતિબંધો અને વેપાર ઉપાયોના પ્રભાવ સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર સંબોધન કરવામાં આવ્યું.
અનવરનો હિન્દી ગીતો પ્રત્યે પ્રેમ
સોશિયલ મીડિયા પર અનેક યુઝર્સે મલેશિયન વડા પ્રધાનના ગાવાની પ્રશંસા કરી. અનેક લોકોએ તેમના હિન્દી શબ્દોના શાનદાર ઉચ્ચારણની પણ પ્રશંસા કરી. અનેક લોકોએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે મલેશિયન વડા પ્રધાનના આ અંદાજથી બંને દેશો વચ્ચે મજબૂત સાંસ્કૃતિક અને સંગીત સંબંધી સંબંધોની ઝાંખી મળે છે. જણાવી દઈએ કે અનવર ઇબ્રાહિમે અગાઉ પણ દ્વિપક્ષીય મુલાકાતો દરમિયાન હિન્દી ગીતો પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે આના પહેલા પણ ભારતની અગાઉની મુલાકાતો દરમિયાન કિશોર કુમાર અને મુકેશ કુમારના અનેક ગીતો ગાયા હતા.