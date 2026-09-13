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BRICS ડિનરમાં ગુંજ્યો ‘કિશોર દા’, ‘મુકેશ’નો જાદુ; મલેશિયાના PMએ ‘ખ્વાબ હો તુમ...’ ને 'દોસ્ત દોસ્ત ના રહા...' જેવા ક્લાસિક ગીતો ગાયા

Malaysian PM Sings In BRICS Summit: મલેશિયાના પ્રધાનમંત્રી અનવર ઇબ્રાહિમે BRICS શિખર સંમેલન દરમિયાન PM મોદી સામે કિશોર કુમારનું સદાબહાર ગીત 'ખ્વાબ હો તુમ યા કોઈ હકીકત' ('ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत') ગાયું. ઇન્ટરનેટ પર પ્રધાનમંત્રીના આ અંદાજની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:10 AM IST
BRICS ડિનરમાં ગુંજ્યો ‘કિશોર દા’, ‘મુકેશ’નો જાદુ; મલેશિયાના PMએ ‘ખ્વાબ હો તુમ...’ ને 'દોસ્ત દોસ્ત ના રહા...' જેવા ક્લાસિક ગીતો ગાયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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