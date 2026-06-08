/શું તમારે વસ્તી ગણતરીમાં પૂછાયેલા 33 પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જરૂરી છે? જો તમે ખોટા જવાબ આપો તો શું થશે?

Census 2027: 2027ની વસ્તી ગણતરીમાં પ્રથમ તબક્કો ઘરોની ગણતરીથી શરૂ થાય છે, જેમાં 33 પ્રશ્નોની પુછવામાં આવે છે. વસ્તી ગણતરી દરમિયાન પણ, લોકોને તેમના ઘરો, પરિવારો અને રહેવાની સ્થિતિ વિશે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નો વિશે ઘણી ચિંતાઓ હોય છે. એક એ છે કે શું બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જરૂરી છે. બીજું એ છે કે જો કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખોટો આપવામાં આવે તો શું પગલાં લઈ શકાય.
વસ્તી ગણતરી માળખું શું છે?
202ની વસ્તી ગણતરી માળખું બે મુખ્ય તબક્કામાં વહેંચાયેલું છે. પ્રથમ, આવાસ વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ દરેક ઘરની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને તેમની સ્થિતિ, સુવિધાઓ અને રહેવાસીઓ વિશે મૂળભૂત માહિતી એકત્રિત કરી રહ્યા છે.
આ માહિતી એકત્રિત કરવા માટે, ઘરના વડાને 33 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જે ઓનલાઈન રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. રજિસ્ટ્રાર જનરલ જણાવે છે કે આ પ્રક્રિયાનો મુખ્ય હેતુ જમીની વાસ્તવિકતાઓને વધુ સારી રીતે સમજવાનો અને મુખ્ય વસ્તી ગણતરી કાર્યને સરળ બનાવવાનો છે. આ પછી, વસ્તી ગણતરીનો બીજો તબક્કો 1 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે.
33 પ્રશ્નો કેમ પૂછવામાં આવી રહ્યા છે?
વસ્તી ગણતરીનો પ્રથમ તબક્કો લોકોના જીવનધોરણનું મૂલ્યાંકન કરવાનો છે. તેથી, 33 પ્રશ્નો સુવિધાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આમાં ઘરમાં રહેતા લોકોની સંખ્યા, ફ્લોરિંગનો પ્રકાર, દિવાલો અને છતની સામગ્રી, પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધતા અને ઘરના વડા જેવા પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે.
આ પ્રશ્નોમાં પાણી, શૌચાલય, ઇન્ટરનેટ અને મોબાઇલ ફોન જેવી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, લોકોના જીવનધોરણનો સચોટ ડેટા પ્રદાન કરવા માટે કાર, બાઇક, સાયકલ અને અન્ય વાહનોની માહિતી પણ એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.
જો તમે વસ્તી ગણતરીમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ નહીં આપો તો શું થશે?
દેશના નાગરિક તરીકે, કોઈ પણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરી શકે નહીં. વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ પણ આ માહિતીને ફક્ત પોર્ટલ પર અપડેટ કરવા અને તેને અન્યત્ર જાહેર ન કરવા માટે જવાબદાર છે. જો કોઈ ખોટી માહિતી આપે છે, તો તેમને 1948ના વસ્તી ગણતરી કાયદા હેઠળ દંડ થઈ શકે છે. જોકે, આનાથી તેમની નાગરિકતાને અસર થશે નહીં.
તમારા પ્રશ્નો સરકાર માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે જેથી ભવિષ્યમાં તમને જે સેવાઓની ઍક્સેસ નથી, જે તમારા માટે ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય, સરકાર કહે છે કે આ પ્રશ્નો નાગરિકોના સારા હિત માટે પુછવામાં આવી રહ્યા છે.
વસ્તી ગણતરીના 33 પ્રશ્નો કયા છે?
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.