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શું તમારે વસ્તી ગણતરીમાં પૂછાયેલા 33 પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જરૂરી છે? જો તમે ખોટા જવાબ આપો તો શું થશે?

Census 2027: હાલમાં દેશમાં વસ્તી ગણતરીનો પહેલો તબક્કો ઘરોની ગણતરી માટે ચાલી રહ્યો છે. આ તબક્કા દરમિયાન, રહેવાસીઓને તેમની રહેવાની સ્થિતિ અને સુવિધાઓ સંબંધિત 33 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જેના જવાબ આપવા આવશ્યક છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 08, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:25 PM IST
શું તમારે વસ્તી ગણતરીમાં પૂછાયેલા 33 પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જરૂરી છે? જો તમે ખોટા જવાબ આપો તો શું થશે?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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