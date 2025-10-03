'નકશામાંથી ભૂંસી નાખીશું, છોડીશું નહીં...' આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીની પાકિસ્તાનને ખુલ્લી ચેતવણી
Army Chief issues stern warning to Pakistan: ભારતીય સેના ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે, આ વખતે ભારતીય સેના પહેલા જેવો સંયમ નહીં બતાવે.
Indian Army Chief issues stern warning to Pakistan: ભારતીય સેના ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ શુક્રવારે શ્રી ગંગાનગરના ઘડસાણા ગામ 22 એમડીના સરહદી વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે સેના અને સરહદ સુરક્ષા દળ (BSF)ના અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને આતંકવાદ સામે ભારતની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી.
ભારતીય સેના ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ પાકિસ્તાનને કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, જો તે આતંકવાદને સમર્થન કરવાનું બંધ નહીં કરે તો તેને નકશા પરથી ભૂંસી નાખવામાં આવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, આ વખતે ભારતીય સેના પહેલા જેવો સંયમ નહીં બતાવે. જો પાકિસ્તાન આતંકવાદ ફેલાવવાનું બંધ નહીં કરે તો "ઓપરેશન સિંદૂર"નો બીજો તબક્કો ટૂંક જ સમયમાં શરૂ થઈ શકે છે.
9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો કર્યો નાશ
જનરલ દ્વિવેદીએ જણાવ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂર 1.0 દરમિયાન ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનના 9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યા હતા. આ ઓપરેશનમાં લગભગ 100 પાકિસ્તાની સેનાના જવાનો અને અનેક આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતાનો શ્રેય સેનાના જવાનો અને સ્થાનિક લોકોને જાય છે. આ ઓપરેશનનું નામ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું અને તે મહિલાઓને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું હતું.
અનુપગઢમાં એક સેના ચોકીની મુલાકાત લેતા જનરલ દ્વિવેદીએ કહ્યું કે, "આ વખતે અમે તેવો સંયમ નહીં બતાવીએ જે અમે ઓપરેશન સિંદૂર 1.0માં બતાવ્યો હતો. અમે એવું કરીશું કે, પાકિસ્તાને વિચારવું પડશે કે શું તે પોતાની જગ્યા બનાવી રાખવા માંગે છે કે નહીં. જો તે પોતાની જગ્યા બનાવી રાખવા માંગે છે, તો રાજ્ય પ્રાયોજિત આતંકવાદ બંધ કરવું પડશે."
"ટૂંક જ સમયમાં મળશે તક"
આ કાર્યક્રમમાં ઓપરેશન સિંદૂર 1.0માં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનારા ત્રણ અધિકારીઓનું વિશેષ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. BSFની 140મી બટાલિયનના કમાન્ડન્ટ પ્રભાકર સિંહ, રાજપૂતાના રાઇફલ્સના મેજર રિતેશ કુમાર અને હવાલદાર મોહિત ગેરાને તેમના યોગદાન બદલ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. જનરલ દ્વિવેદીએ સૈનિકોને કહ્યું કે, તેઓ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર રહે અને જો ભગવાનની ઇચ્છા હશે તો તેમને ટૂંક જ સમયમાં ઓપરેશનમાં ભાગ લેવાની તક મળશે.
