ટીવી, ફેન, પ્રાઈવેટ ટોઈલેટ...ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સીને ભારતની જેલમાં મળશે ખાસ સુવિધા, તસવીરો આવી સામે

ભારતે મુંબઈની આર્થર રોડ જેલના બેરેક નંબર 12ના ફોટોગ્રાફ્સ બેલ્જિયમના અધિકારીઓને સોંપ્યા, જેમાં મેહુલ ચોક્સીના ભારતીય જેલોમાં માનવાધિકાર ઉલ્લંઘન થાય છે તેવા દાવાનું ખંડન કરવામાં આવ્યું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:24 PM IST

ટીવી, ફેન, પ્રાઈવેટ ટોઈલેટ...ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સીને ભારતની જેલમાં મળશે ખાસ સુવિધા, તસવીરો આવી સામે

ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સી અંગે ભારતે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. ભારત સરકારે મુંબઈની આર્થર રોડ જેલના બેરેક નંબર 12ના ફોટોગ્રાફ્સ બેલ્જિયમના અધિકારીઓને સોંપ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ચોક્સીને તેના પ્રત્યાર્પણ પછી ત્યાં રાખવામાં આવશે.

આ ફોટોગ્રાફ્સ દર્શાવે છે કે બેરેક 46 ચોરસ મીટરમાં ફેલાયેલી છે. તેમાં બે સેલ, પ્રાઈવેટ ટોઈલેટ અને મૂળભૂત સુવિધાઓ છે. ભારતે ચોક્સીના દાવાને રદિયો આપવા માટે આ ફોટોગ્રાફ્સ પૂરા પાડ્યા છે કે ભારતીય જેલો ભીડભાડ, અસુરક્ષિત અને માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘનને પાત્ર છે.

બેરેક નંબર 12માં રહેશે ચોક્સી 

ડોક્યુમેન્ટ અનુસાર, ચોક્સીને મુંબઈની આર્થર રોડ જેલના બેરેક નંબર 12માં રાખવામાં આવશે. આ એ જ ઉચ્ચ સુરક્ષાવાળી જેલ છે જ્યાં 26/11ના આતંકવાદી અજમલ કસાબને એક સમયે રાખવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે

  • બેરેકમાં બે રૂમ અને એટેચ ટોઈલેટ છે
  • ચોક્સીને ફક્ત તબીબી કારણોસર અથવા કોર્ટમાં હાજરી આપવા માટે જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવશે
  • તેની દેખરેખ તપાસ એજન્સીના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ રહેશે, નહીં કે કોર્ટના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ
  • ભારતે કોર્ટને ખાતરી આપી છે કે જેલમાં તમામ માનવાધિકાર ધોરણો અને તબીબી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે

બેલ્જિયમની કોર્ટમાં ચોક્સીનો બચાવ ફગાવી દેવામાં આવ્યો

ચોક્સીની કાનૂની ટીમે બેલ્જિયમની કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે ભારતીય જેલો ખરાબ સ્થિતિમાં છે અને ન્યાયતંત્ર સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરતું નથી. જો કે, કોર્ટે આ દાવાઓને ફગાવી દીધા હતા. 

કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મોટા નાણાકીય કૌભાંડોનું મીડિયા કવરેજ સામાન્ય છે અને તે ન્યાયિક પક્ષપાતના પુરાવા પ્રદાન કરતું નથી. વધુમાં ચોક્સી એવો કોઈ પુરાવો આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા કે તેમને ભારતમાં અપૂરતી તબીબી સારવાર અથવા અમાનવીય સારવાર મળશે.

ચોક્સીના ખરાબ જેલની સ્થિતિ અંગેના દાવા સામે બેલ્જિયમના અધિકારીઓને તસવીરો આપવામાં આવી હતી. 

ભારતની સત્તાવાર ખાતરી

ભારત સરકારે તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે, "મેહુલ ચોક્સીને બેરેક નંબર 12માં રાખવામાં આવશે અને તેને ફક્ત તબીબી સારવાર અથવા કોર્ટમાં હાજર થવા માટે બહાર લઈ જવામાં આવશે. તે ભારતીય અદાલતોના અધિકારક્ષેત્રમાં રહેશે, તપાસ એજન્સીના નહીં."

ભારતે એમ પણ કહ્યું હતું કે આર્થર રોડ જેલ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરે છે અને ત્યાંના કેદીઓને તમામ જરૂરી સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે.

પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા આગળ વધશે

બેલ્જિયમની કોર્ટના આ આદેશથી ચોક્સીના પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા આગળ વધવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. કોર્ટે ચોક્સીના રાજકીય ઉત્પીડન અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘનના આરોપોને ફગાવી દીધા હતા અને જણાવ્યું હતું કે તેના ભારત પાછા ફરવામાં કોઈ કાનૂની અવરોધો નથી.
 

