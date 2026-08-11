/અરુણાચલ ભારતનો જ હિસ્સો છે અને રહેશે, સત્ય કોઈ બદલી શકતું નથી; ભારતે ચીનને આપ્યો મુહતોડ જવાબ

India China Border: ભારતના સત્તાવાર નકશા પર ઉત્તર પૂર્વના રાજ્ય અરુણાચલ પ્રદેશમાં 27 જગ્યાઓ અને વિશેષ સ્થળોને તેમના માનક નામો દ્વારા ઓળખવાના ભારતના પગલાથી ચીનમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. સોમવારે ચીને આના પર વાંધો વ્યક્ત કર્યો હતો, જેને નવી નવી દિલ્હીએ સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યો હતો અને ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહ્યું કે, અરુણાચલ પ્રદેશ અમારો હિસ્સો છે અને રહેશે. વિદેશ મંત્રાલયે મંગળવારે ફરીથી કહ્યું કે, અરુણાચલ પ્રદેશ ભારતનું અભિન્ન અંગ છે અને આ વાસ્તવિકતાને કોઈ બદલી શકતું નથી. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે ચીનના વાંધા અંગે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે, "અરુણાચલ ભારતનું એક અતૂટ અને અભિન્ન અંગ છે. આ એક એવી વાસ્તવિકતા છે જેને કોઈ બદલી શકતું નથી."
ચીન દ્વારા અરુણાચલ પ્રદેશમાં કેટલીક જગ્યાઓના નામ વારંવાર બદલ્યા બાદ ભારતે ગયા અઠવાડિયે રાજ્યમાં 27 જગ્યાઓ અને વિશેષ સ્થળોને ભારતના અધિકૃત નકશા પર તેમના માનક નામોથી ઔપચારિક રીતે નામાંકિત કર્યા હતા. ત્યારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, “અરુણાચલ પ્રદેશના 'સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા'ના નકશા પર તેને ઔપચારિક રીતે ઓળખવાનો ઉદ્દેશ્ય તેની સાચી ઓળખ અને સામાન્ય જનતા વચ્ચે વધુ સારી માહિતીને સરળ બનાવવાનો છે.”
ખૂબ જ જૂનો છે આ મુદ્દો
ભારતના સત્તાવાર નકશા પર ઔપચારિક રીતે ચિહ્નિત 27 જગ્યાઓમાં 'લાઈન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ' (LAC) પાસે આવેલ 'લોંગ જૂ' પણ સામેલ છે. આ 1959માં ભારત અને ચીન વચ્ચેના પ્રારંભિક સંઘર્ષના કેન્દ્રોમાંથી એક હતું, જ્યારે ચીની સૈન્ય આ વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યું હતું. નવી દિલ્હીએ અરુણાચલ પ્રદેશમાં જગ્યાઓના નામ બદલવાની ચીનની હરકતને હંમેશાં સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી છે. તેમના આવા પગલાંને સતત "નકામા અને વાહિયાત" ગણાવ્યા છે અને ભાર મૂક્યો છે કે, તેનાથી તે "અકાટ્ય" સત્યમાં કોઈ બદલાવ નહીં થાય કે આ રાજ્ય ભારતનું અભિન્ન અંગ "હતું, છે અને હંમેશાં રહેશે".
ચીની વિદેશ મંત્રાલયે શું કહ્યું?
નવી દિલ્હીના આ કવાયતથી ચીન ફરી નારાજ થયું, તેમણે સોમવારે અરુણાચલ પ્રદેશના 27 સ્થળો અને ભૌગોલિક વિશેષતાઓને અધિકૃત ભારતીય નકશો પર તેમના માનક ભારતીય નામો સાથે નોંધવાના નિર્ણયને 'ગેરકાયદેસર અને અમાન્ય' કરાર ગણાવ્યો. ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ગુઓ જિયાકુને કહ્યું કે, ''ચીન, ભારત દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે સ્થાપિત કથિત 'અરુણાચલ પ્રદેશ'ને માન્યતા આપતું નથી.''
તેમણે વિદેશ મંત્રાલયની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરેલા પોતાના જવાબમાં કહ્યું કે, ''ભારત દ્વારા ચીનમાં લાંબા સમયથી પ્રચલિત નામોને પોતાના કથિત 'માનક નામો'થી બદલવાનો પ્રયાસ ગેરકાયદેસર અને અમાન્ય છે.'' તેમણે કહ્યું કે, ''આનાથી આ તથ્ય બિલકુલ બદલાતું નથી કે જાંગનાન ક્ષેત્ર ચીનનો હિસ્સો છે.'' ઉલ્લેખનીય છે કે, ચીન તિબેટને 'શીજાંગ' અને અરુણાચલ પ્રદેશને 'જાંગનાન' કહે છે.