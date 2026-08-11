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અરુણાચલ ભારતનો જ હિસ્સો છે અને રહેશે, સત્ય કોઈ બદલી શકતું નથી; ભારતે ચીનને આપ્યો મુહતોડ જવાબ

India China Border: વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે ચીનના વાંધા અંગે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે, અરુણાચલ ભારતનું એક અતૂટ અને અભિન્ન અંગ છે. આ એક એવી વાસ્તવિકતા છે જેને કોઈ બદલી શકતું નથી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 11, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:19 PM IST
અરુણાચલ ભારતનો જ હિસ્સો છે અને રહેશે, સત્ય કોઈ બદલી શકતું નથી; ભારતે ચીનને આપ્યો મુહતોડ જવાબ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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