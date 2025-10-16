અરવિંદ કેજરીવાલની આગાહી : ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ જેવા હાલ ભાજપના થશે, આગામી ચૂંટણી બતાવશે
Arvind Kejriwal Farmers Protest : અરવિંદ કેજરીવાલે ગુજરાત સરકાર પર ખેડૂતોના અવાજને દબાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે પ્રવીણ રામ અને રાજુ કરપડાની ધરપકડને લોકશાહી પર હુમલો ગણાવ્યો અને તમામ કેસ પાછા ખેંચવાની માંગ કરી.
Trending Photos
Gujarat Politics : આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું છે કે ગુજરાત સરકારે દમનની તમામ હદ વટાવી દીધી છે. ખેડૂતોનો અવાજ ઉઠાવવા બદલ AAP નેતાઓ પ્રવીણ રામ અને રાજુ કરપડાની ધરપકડ લોકશાહી પર હુમલો છે. કેજરીવાલે રાજ્ય સરકાર પર ખેડૂતોની સમસ્યાઓ દબાવવાનો સીધો આરોપ લગાવ્યો.
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર પર ઘમંડી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે સરકાર ખેડૂતો પર નિર્દયતાથી જુલમ અને દમન કરી રહી છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે કોંગ્રેસે લગભગ 30 વર્ષ પહેલાં પણ આવું જ કર્યું હતું, અને તેમને સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, અને હવે ભાજપ પણ એ જ માર્ગે ચાલી રહી છે. કેજરીવાલે ભાજપને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે ગરીબ ખેડૂતોના રડવાનો અવાજ તેમને ક્યાંય છોડશે નહીં. ગુરુવારે સોશિયલ મીડિયા પર રિલીઝ થયેલા એક વીડિયોમાં કેજરીવાલે આ ટિપ્પણી કરી હતી. તેમાં, તેમણે સમજાવ્યું કે ગુજરાતના બોટાદમાં ખેડૂતોએ તાજેતરમાં બે મુખ્ય માંગણીઓ ઉઠાવવા માટે મહાપંચાયત બોલાવી હતી, પરંતુ પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો, ખેડૂતોને નિર્દયતાથી માર માર્યો, અને પછી ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા, તેમને વિખેરી નાખ્યા. વધુમાં, પોલીસે આ મહાપંચાયતના સંદર્ભમાં આશરે 85 ખેડૂતો સામે કેસ દાખલ કર્યો, જેમાં હત્યાના પ્રયાસનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ આંદોલન દરમિયાન દરેક પગલા પર ખેડૂતો સાથે ખભે ખભા મિલાવીને ઉભા રહેલા તેમના પક્ષના બે નેતાઓની ગુરુવારે ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી.
1985 में गुजरात में कांग्रेस की 182 में से 149 सीट आई थीं। कांग्रेस को अहंकार हो गया। 1987 में किसान आंदोलन हुआ। कांग्रेस ने उसका दमन किया और गुजरात के लोगों ने 149 सीट वाली कांग्रेस को अगले चुनाव में उखाड़ फेंका।
पिछले 30 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है। उन्हें भी अब बहुत… pic.twitter.com/Nsd4IsHLlc
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 16, 2025
લોકો કોંગ્રેસની જેમ ભાજપને પણ હાંકી કાઢશે
આ વીડિયો શેર કરતા કેજરીવાલે લખ્યું, "૧૯૮૫માં કોંગ્રેસે ગુજરાતમાં ૧૮૨ બેઠકોમાંથી ૧૪૯ બેઠકો જીતી હતી. કોંગ્રેસ ઘમંડી બની ગઈ હતી. ૧૯૮૭માં ખેડૂત આંદોલન થયું. કોંગ્રેસે તેને દબાવી દીધું, અને ગુજરાતના લોકોએ આગામી ચૂંટણીમાં ૧૪૯ બેઠકો ધરાવતી કોંગ્રેસને હાંકી કાઢી. ભાજપ છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી ગુજરાતમાં સત્તામાં છે. તેઓ પણ ખૂબ જ ઘમંડી બની ગયા છે. જે રીતે તેમણે ખેડૂતોને દબાવવાનું શરૂ કર્યું છે, તે રીતે ગુજરાતના લોકો આગામી ચૂંટણીમાં ભાજપને હાંકી કાઢશે."
તેમણે શેર કરેલા વીડિયોમાં કેજરીવાલે કહ્યું, "ગુજરાતના ખેડૂતો ખૂબ જ નાખુશ છે, અને ગુજરાતના ખેડૂતો તેમના હકો માંગવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે." છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, ગુજરાતના ખેડૂતો તેમના હકો માંગવા માટે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ૧૨ ઓક્ટોબરે પણ આવી જ ઘટના બની હતી. ગુજરાતના ખેડૂતોની ઘણી માંગણીઓ છે, પરંતુ તેમણે બે મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે 12 ઓક્ટોબરના રોજ બોટાદ જિલ્લાના હરદાદ ગામમાં મહાપંચાયત બોલાવી હતી. ગુજરાતમાં "કદડા" (વેપારી પ્રથા) નામની એક વ્યવસ્થા છે. આ વ્યવસ્થા હેઠળ, જ્યારે ખેડૂત પોતાનો પાક વેચવા બજારમાં જાય છે, ત્યારે વેપારી અને ખેડૂત વચ્ચે ભાવ અંગે કરાર થાય છે. જોકે, કેટલાક વેપારીઓ "કદડા" (છેતરપિંડીની પ્રથા) ના આડમાં ખેડૂતોનું શોષણ કરે છે. તેઓ સંમત ભાવે 100-150 કિલો (10-20 ટકા) પાક ખરીદે છે, પરંતુ બાકીના પાકને ખામીયુક્ત જાહેર કરે છે, દાવો કરે છે કે તેમને સંપૂર્ણ ભાવ મળશે નહીં, અને તે ઓછા ભાવે ખરીદે છે. લગભગ બધા ખેડૂતો સાથે આવું થઈ રહ્યું છે. ખેડૂતો આ શોષણથી રક્ષણની માંગ કરે છે. વેપારીઓએ સંમત ભાવે આખો પાક ખરીદવાની ફરજ પાડવી જોઈએ. ખેડૂતો ફક્ત તેમના ઉત્પાદન માટે વાજબી ભાવની માંગ કરી રહ્યા છે.
"ખેડૂતોની ધરપકડ અને હત્યાના પ્રયાસ માટે FIR દાખલ"
કેજરીવાલે વધુમાં કહ્યું, "ખેડૂતો કહે છે કે કાયદામાં એવી જોગવાઈ છે કે પાક APMC માર્કેટમાં વેચવામાં આવશે, વેપારીઓએ અમારી પાસેથી બજારમાંથી ખરીદી કરવી જોઈએ, અને પછી તેઓ જ્યાં ઈચ્છે ત્યાં પાક લઈ જઈ શકે છે. આ બે માંગણીઓ ઉઠાવવા માટે 12 ઓક્ટોબરના રોજ બોટાદ જિલ્લાના હરદાદ ગામમાં એક મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે ખેડૂતો તે મહાપંચાયત માટે એકઠા થવા લાગ્યા, ત્યારે 30 વર્ષ સુધી ગુજરાત પર શાસન કરનારી ભાજપ સરકારે નિઃશસ્ત્ર ખેડૂતો પર લાઠીચાર્જ કર્યો, તેમને નિર્દયતાથી માર માર્યો અને તેમના પર ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા. તેઓ ફક્ત તેમની માંગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે મહાપંચાયત યોજવા જઈ રહ્યા હતા, અને તે જ દિવસે, 85 ખેડૂતો સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમને તેમના અધિકારોની માંગણી કરવા માટે ત્રાસ આપવામાં આવી રહ્યો હતો. તેમના પર કલમ 307, એટલે કે, હત્યાનો પ્રયાસ પણ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેમાંથી ઘણાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી."
"અમારા બે નેતાઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી"
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આમ આદમી પાર્ટી શરૂઆતથી જ આ સમગ્ર આંદોલનને ટેકો આપી રહી છે. તે દરેક પગલે ખેડૂતો સાથે ઉભી રહી છે અને તેમના હકો માટે લડી રહી છે. અમારા બે નેતાઓ, રાજુ કરપડા અને પ્રવીણ રામ, દરેક સમયે ખેડૂતો સાથે હાજર રહ્યા હતા. આજે, ગુજરાત પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી. હું ગુજરાત સરકારને કહેવા માંગુ છું: પ્રથમ, ગુજરાતના ખેડૂતોની બધી માંગણીઓ તાત્કાલિક સ્વીકારો. બીજું, ગરીબ ખેડૂતો પર દાખલ કરાયેલા તમામ કેસ પાછા ખેંચો. જો તમે કેસ દાખલ કરવા માંગતા હો, તો અમારી પર કરો; અમે તમારાથી ડરતા નથી. અમને જેલમાં નાખો, પરંતુ તેમના હકો માટે લડતા નિર્દોષ ખેડૂતોને છોડી દો. આ 85 ખેડૂતો પર, જેમાં એક કે બે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, ગમે તેટલા કેસ દાખલ કરો અને ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરો. અમે તમારી સામે લડીશું, પરંતુ કૃપા કરીને ગરીબ અને નિર્દોષ ખેડૂતો પરના કેસ પાછા ખેંચો."
કેજરીવાલે ખેડૂતોને કહ્યું, "કાલે તમારી સાથે પણ એવું જ થશે."
ૉવીડિયોમાં કેજરીવાલે કહ્યું, "હું ગુજરાતના ખેડૂતોને કહેવા માંગુ છું કે, આજે ૮૫ ખેડૂતો સાથે જે થઈ રહ્યું છે તે કાલે તમારી સાથે પણ થશે. ગુજરાતના બધા ખેડૂતોએ એક થવું જોઈએ, રસ્તા પર ઉતરવું જોઈએ અને પોતાની માંગણીઓ માંગવી જોઈએ."
"ગરીબ ખેડૂતોનો પોકાર તમને ક્યાંય છોડશે નહીં."
કેજરીવાલે પછી કહ્યું, "હું ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને કહેવા માંગુ છું કે, ૧૯૮૫માં જ્યારે કોંગ્રેસ સરકાર સત્તામાં આવી ત્યારે તેમની પાસે ૧૮૨ માંથી ૧૪૯ બેઠકો હતી. તેઓ પણ તમારી જેમ ઘમંડી બની ગયા અને ખેડૂતો પર અત્યાચાર કરવા લાગ્યા."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે