મહારાષ્ટ્રમાં ઓવૈસીની પાર્ટીએ ચૂપચાપ રહી બાજી પલટી નાખી, AIMIMની જીતનું હિન્દુ ફેક્ટર
Maharashtra Corporation Election Results 2026: મહારાષ્ટ્રમાં તમામ મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને સહયોગીઓએ હંગામો મચાવી દીધો અને ચારેકોર ભગવો લહેરાયો. આ બધા વચ્ચે પણ અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટીએ કમાલ કરી નાખ્યો.
મહારાષ્ટ્રમાં 29 મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીઓ થઈ અને પરિણામ આવ્યા. જેમાં ભાજપ અને તેના સહયોગીઓએ વિરોધીઓના સૂપડાં સાફ કરી નાખ્યા છે. જો કે આ બધામાં પણ અસદુદ્દીન ઓવૈસીની ઓલ ઈન્ડિયા મજલિસ એ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન (AIMIM)એ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું જેના કારણે બધાની આંખો પહોળી થઈ ગઈ છે. પાર્ટીનું આ પ્રદર્શન એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે પાર્ટી ચૂંટણી સમયે આંતરિક વિવાદ, ટિકિટ ફાળવણી સામે વિરોધ અને અનેક દિગ્ગજ પદાધિકારીઓના રાજીનામાનો સામનો કરી રહી હતી. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક રિપોર્ટ મુજબ પાર્ટીએ છત્રપતિ સંભાજીનગર નગર નિગમમાં 33 સીટ જીતીને ગત વખતના પ્રદર્શન (24 સીટ)ની સરખામણીમાં જોરદાર વધારો નોંધવ્યો છે. રાજ્ય સ્તરે AIMIMએ કુલ 126 સીટ જીતી. જેમાં માલેગાંવમાં 21, નાંદેડ વાઘાલામાં 14, અમરાવતીમાં 12, ધુલેમાં 10, સોલાપુરમાં 8, મુંબઈમાં 8, નાગપુરમાં 6, અકોલામાં 3, અહિલ્યાનગર અને જાલનામાં 2-2 અને થાણેમાં 5 સીટ સામેલ છે.
આ સીટો પર જીતથી બધા ચોંક્યા
AIMIM પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને પૂર્વ સાંસદ સૈયદ ઈમ્તિયાઝ જલીલે ચૂંટણી પરિણામો પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે પાર્ટીનું આ પ્રદર્શન દેખાડે છે કે AIMIM ફક્ત એક સમુદાય સુધી સિમિત નથી, AIMIMએ પોતાની ટિકિટ પર હિન્દુ, એસસી અને એસટી સમુદાયના ઉમેદવારોને પણ મેદાનમાં ઉતાર્યા. સંભાજીનગરના ગુલમંડી વોર્ડમાં ચાર વિજેતા ઉમેદવારોમાંથી બે AIMIMના હતા. જે પરંપરાગત રીતે શિવસેના અને ભાજપનો ગઢ ગણાય છે.
જલીલે એમ પણ કહ્યું કે AIMIM નાગરિકોના હિતમાં ઉઠાવવામાં આવતા પગલાંઓનું સમર્થન કરશે. તેમનું માનવું છે કે પાર્ટીનું આ પ્રદર્શન આંતરિક વિખવાદ છતાં મહત્વપૂર્ણ છે, જે 2015માં સંભાજીનગરથી 24 કોર્પોરેટરોમાંથી 21 હટાવવામાં આવ્યા બાદ શરૂ થયો હતો. તે સમયે નારાજ નેતાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા અને પાર્ટીના નેતૃત્વએ હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો.
AIMIMના આ પ્રદર્શનથી ઉભરી આવે છે કે પાર્ટીએ મહારાષ્ટ્રના શહેરી વિસ્તારોમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવા માડી છે અને આંતરિક મતભેદો છતાં મતદારો વચ્ચે પ્રભાવશાળી હાજરી નોંધાવી છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન ખુબ નબળું રહ્યું છે. સંભાજીનગરમાં કોંગ્રેસે 71 સીટો પર ચૂંટણી લડી પરંતુ ફક્ત મલેકા હબીબ કુહૈશી પોતાની સીટ બચાવી શક્યા. કોંગ્રેસે 2015માં 11 સીટ જીતી હતી. રાજકીય જાણકારોનું કહેવું છે કે કોંગ્રેસની હારનું કારણ ખરાબ યોજના અને પોતાને સાંપ્રદાયિક ધ્રુવિકરણના વિકલ્પ તરીકે રજૂ કરવામાં નિષ્ફળતા છે.
